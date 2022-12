Llevamos unos días comentando que el lanzamiento de las Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX ha sido polémico, no solo porque no se han cumplido las expectativas generadas, sino porque además cada vez hay más voces que hablan de problemas a nivel de arquitectura que no podrían ser resueltos tirando de drivers.

AMD salió al paso diciendo que todo está bien y que esos problemas no existen porque afectan a «funciones experimentales», pero hoy tenemos una nueva información que contradice totalmente a AMD y que indica que definitivamente hay algo que no está bien.

3DCenter ha podido confirmar con sus propias pruebas que la implementación de shaders mallados en las Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX tiene problemas, ya que como podemos ver en la gráfica adjunta ambas tarjetas gráficas rinden menos de la mitad que una Radeon RX 6800 XT en 3DMark Mesh Shader.

Parece que hay algo que no va bien con la nueva generación gráfica de AMD, y es que no puede ser casualidad que ho haya ninguna Radeon RX 7900 XT o Radeon RX 7900 XTX personalizada de ensambladoras del nivel de GIGABYTE, MSI y ASUS todavía en las tiendas. MSI confirmó que lanzará sus modelos personalizados en el primer trimestre de 2023, una fecha bastante alejada del lanzamiento de los modelos de referencia, y algo que no hace más que dar fuerza a lo que os he dicho anteriormente.

Quizá estas ensambladoras han preferido esperar a que AMD tenga disponibles núcleos gráficos Navi 31 más maduros que los actuales, que están basados en la revisión A0, aunque este tema está envuelto en una cierta polémica porque, según varias fuentes, AMD ha utilizado dicha revisión en otras soluciones gráficas, como las Radeon RX 5000 y RX 6000, y no es indicativo de un chip «temprano» o «sin terminar».

Veremos cómo evoluciona toda esta polémica, y qué ocurre cuando lleguen al mercado los modelos personalizados de los diferentes ensambladores. Será interesante ver qué revisión del núcleo gráfico Navi 31 utilizan, y volver a repetir pruebas centradas en valorar no solo el funcionamiento de los shaders mallados, sino también otras que profundicen en cuestiones que han sido polémicas, como la gestión de los perfiles de energía.

Con todo, quiero destacar que las Radeon RX 7900 XT y Radeon RX 7900 XTX son productos competitivos, especialmente en rasterizado, y que hay que reconocer que AMD ha sido capaz de mejorar bastante en trazado de rayos. A ver si pronto nos sorprenden con un FSR3 apoyado por inteligencia artificial que esté al nivel del DLSS.

Also you see that compute shader emoulation of the rasterizer is not scaling with the shader power. Also here you can find that something is wrong with the Mesh Shader: https://t.co/xRcENG4FHa pic.twitter.com/OvqlUl1A9f

— Digidi (@Digidi20) December 18, 2022