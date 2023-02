Apple «frenará» los cables USB-C no oficiales en el iPhone 15

Es más que sabido, y esperado el salto que dará Apple a USB-C en los iPhone 15, la próxima generación de su smartphone. No voy a profundizar en este punto porque ya lo hemos hecho en anteriores ocasiones, basta decir con que no es un cambio deseado por los de Cupertino, sino la consecuencia de la aprobación de la norma del cargador único en la Unión Europea. Si por ellos fuera, esto es indiscutible, seguirían empleando su conector propietario tanto tiempo como fuera posible.

Así, podíamos esperar que en Cupertino decidieran aceptar la norma «a su manera», es decir, tomando medidas en su propio beneficio. Un beneficio que, claro, tendrán que pagar los de siempre. Ya te adelantamos hace algunas semanas que, según rumores crecientes, Apple impondría limitaciones al uso de cables USB-C de terceros en los cables y dispositivos para iPhone 15 que no cuenten con certificación de la marca, es decir, del programa MFi (Made For iPhone).

Lo primero que viene a la cabeza en este caso es pensar en limitaciones asociadas a la velocidad de carga, pero no olvidemos que el puerto físico del iPhone, sea lightning o sea USB-C, también se emplea para la transferencia de datos en ambos sentidos, para la conexión de auriculares con cable y también con otros dispositivos externos que prestan algún tipo de servicio al dispositivo. Todas estas funciones, según aquellos rumores, podrían verse afectadas por esta limitación.

Yeah usb-c with MFI is happening

Foxconn already in mass production accessories like EarPods and cables pic.twitter.com/1ka9CRlY93

— ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) February 28, 2023