Hace apenas un par de días que HBO max se estrenó en España y como era de prever, los nuevos usuarios del servicio de vídeo bajo demanda, pero también los viejos se están encontrando con diversos problemas tanto de carácter técnico como relacionados con la suscripción, que son los que de verdad duelen porque afectan al bolsillo.

En concreto, tanto muchos de los nuevos usuarios que se están suscribiendo a HBO Max, como muchos de quienes ya estaban suscritos a HBO España y han sido trasladados automáticamente a la nueva plataforma, están clamando por no poder acceder a la promoción del 50% de descuento para siempre, 4,49 euros al mes, en lugar de los 8,99 euros que costará la suscripción de manera corriente y sin contar con las futuras subidas de precios del servicio.

¿Cuál es el problema, exactamente? Para muchos de los nuevos usuarios, al crear la cuenta y suscribirse algo falla y no se completa la transacción, forzando la repetición del proceso solo para descubrir que el sistema los reconoce como exusuarios y ya no les aplica el descuento, cuyas condiciones incluyen la obligatoriedad de mantener la suscripción. Es decir, si cancelas la suscripción, pierdes el descuento. Un truco sencillo, pero efectivo, para mantener al usuario bien agarrado.

A los viejos usuarios les está pasando algo parecido: los reconoce como usuarios ya en activo y no les ofrece el descuento. Tampoco sirve anular la suscripción y volver a intentarlo… con la consiguiente discriminación y muy fea, para ser honestos: no solo les niega los beneficios de los recién llegados aunque se trata de un servicio nuevo, sino que no premia su fidelidad en absoluto. Todo un repelente de clientes que ninguna empresa en su sano juicio de debería poder permitir.

¿Pero esto está pasándole a todos los usuarios por igual? Es imposible saberlo, pero pasándose por las publicaciones de HBO Max en redes sociales a razón de su lanzamiento, se acumulan centenares de comentarios airados por estos motivos. A modo de ejemplo, los anuncios publicados en Facebook y Twitter, aunque las quejas van más allá de los anuncios como tales, o de estas redes sociales. Según se cuenta, no es algo nuevo: pasó lo mismo cuando HBO Max se estrenó en Hispanoamérica.

No ha sido esa mi experiencia: me suscribí sin problemas, se me activó la promoción y ya me han cobrado el primer pago de 4,49 euros. Todo, además, con la misma cuenta de banco y correo electrónico con la que he estado suscrito a HBO España durante mucho tiempo, aunque hace más de un año que me di de baja.

No obstante, leyendo los comentarios de la gente hay quien apunta formas de saltarse -dependiendo de si eres nuevo o viejo usuario- el error o discriminación de HBO Max para con la promoción de lanzamiento: el rechazo -o reconocimiento como exusuario- no se da por el número de cuenta, sino por la dirección de correo electrónico con la que se abre la cuenta, por lo que bastaría con usar otra o un alias.

¿Y si esto último también falla? Entonces solo queda seguir las instrucciones que la propia compañía está dando a los pocos usuarios a los que se digna a contestar:

«Para valorar tu situación particular, te animamos a ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente contacto@hbomax.com. Ellos te ayudarán a analizar las diferentes opciones disponibles para ti.»

¡Suerte! Y recuerda: la promoción termina el 30 de noviembre, así que tienes tiempo para volver a intentarlo por tierra, mar y aire.