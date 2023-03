GIGABYTE lanza nueva BIOS para dar soporte a los Ryzen 7000X3D

El Ryzen 9 7950X3D y el Ryzen 9 7900X3D ya se encuentran disponibles en el mercado de consumo general. Ambos son compatibles con el socket AM5, aunque para poder utilizarlos necesitamos actualizar la BIOS de nuestra placa base, ya que de lo contrario no funcionarán. Si tienes una placa base GIGABYTE esto no será un problema, porque la compañía ha confirmado que ya ha lanzado una actualización de BIOS para sus placas base AM5 que añade soporte de estos nuevos procesadores.

La actualización de la BIOS ya se encuentra disponible en las páginas de soporte y descarga de cada una de las placas base de GIGABYTE con chipset X670 y B650. Para instalarla solo tenemos que ir a la página que corresponda a nuestra placa base, entrar en la sección de soporte y descargas, elegir la opción BIOS y descargar la más reciente. El proceso de actualización de BIOS es muy sencillo y totalmente seguro, así que puedes estar tranquilo.

Una vez que tengamos la BIOS actualizada podremos montar cualquiera de los procesadores Ryzen 7000X3D que ha lanzado AMD. Si os preocupa la idea de comprar una nueva placa base para montar un procesador de dicha generación y que esta no venga actualizada a la última BIOS no os preocupéis, las placas base de GIGABYTE ofrecen la función Q-Flash Plus, que permite actualizar la BIOS de la placa base sin tener instalado un procesador compatible. Si tienes dudas mira esto.

Si ya tienes instalado un Ryzen 7000 y quieres dar el salto a los nuevos modelos de AMD porque te gusta tener lo último de lo tienes todavía más fácil, porque solo tienes que descargarte la última BIOS, guardarla en una unidad USB externa y proceder a su instalación de manera tradicional. Una vez que la hayas instalado podrás apagar el equipo y hacer el cambio de procesador sin más.

Los procesadores Ryzen 7000X3D utilizan caché L3 apilada en 3D sobre un chiplet, lo que hace que ese chiplet pase a contener un total de 96 MB de caché L3 (32 MB del chiplet y 64 MB adicionales del bloque apilado). Ese extra de memoria caché puede mejorar el rendimiento en juegos, y permite diseñar procesadores con un consumo más bajo y unas temperaturas más frescas.

Si necesitas más información echa un vistazo a la web oficial de GIGABYTE.