AMD Ryzen 9 7950X3D: rendimento y comparativa frente al Intel Core i9-13900K

El Ryzen 9 7950X3D todavía no ha llegado al mercado, pero gracias a la filtración de la guía de análisis oficial de AMD hemos podido ver numerosos datos de rendimiento. Todos esos datos son oficiales porque proceden de la propia AMD, así que no son una estimación ni un rumor, son el resultado de las propias pruebas de la compañía de Sunnyvale.

Los datos de rendimiento se dividen en dos grandes grupos, los de rendimiento sintético y aplicaciones profesionales, que son pruebas en las que normalmente una gran cantidad de caché L3 tiene un impacto nulo o menor, y las de rendimiento en juegos, que es donde esa caché extra sí suele marcar la diferencia, aunque no siempre. Este es un tema que ya os he contado en más de una ocasión, y que debemos tener muy en cuenta a la hora de valorar este tipo de procesadores.

Antes de entrar a ver los datos de rendimiento vamos a repasar las especificaciones del Ryzen 9 7950X3D:

Arquitectura Zen 4.

Fabricado en el nodo de 5 nm de TSMC.

16 núcleos y 32 hilos a 4,2 GHz-5,7 GHz, modo normal y turbo.

16 MB de caché L2.

128 MB de caché L3.

TDP de 120 vatios.

Socket AM5.

Compatible con DDR5.

Rendimiento del Ryzen 9 7950X: un 6% más rápido que el Intel Core i9-13900K

La información filtrada confirma que, de media, el Ryzen 9 7950X3D es un 6% más rápido que el Intel Core i9-13900K en juegos cuando se utiliza una GeForce RTX 4090, y un 5,6% más potente cuando utilizamos una Radeon RX 7900 XTX. Es importante que tengáis en cuenta que las pruebas se han hecho en 1080p para generar una dependencia grande de la CPU, y que esas diferencias se reducirán mucho en 1440p, y que serán prácticamente nulas en 4K.

El Ryzen 9 7950X3D gana de forma especialmente clara en juegos como Horizon Zero Dawn, donde consigue 289 FPS frente a los 228 del Intel Core i9-13900K, y también en otros como F1 2021, Rainbow Six Siege y Guardians of the Galaxy, pero pierde en títulos como CS:GO, Cyberpunk 2077 y Far Cry 6, y empata en Watch Dogs Legion.

En rendimiento sintético los resultados son muy interesantes. El Ryzen 9 7950X3D gana en algunas pruebas, como por ejemplo en 7Zip y en DolphineBench, pero pierde en Cinebench R23 (tanto en monohilo como en multihilo). También pierde en Geekbench 5.4.1 y en Kraken Benchmark v1.1 Edge Chromium.

Precio, fecha de lanzamiento y primeras impresiones

El lanzamiento del Ryzen 9 7950X3D tendrá lugar el próximo 28 de febrero, y en principio llegará acompañado de los Ryzen 9 7900X3D y Ryzen 7 7800X3D. Será compatible con todas las placas base AM5 actuales, pero será necesaria una actualización de la BIOS para poder utilizarlo, así que tened este detalle en cuenta.

No conocemos el precio de venta que tendrá en España, pero AMD confirmó durante el evento de presentación oficial de presentación de los Ryzen 7000X3D que el Ryzen 9 7950X3D tendrá un precio en Estados Unidos de 699 dólares, impuestos no incluidos, así que en España debería rondar los 800 euros, IVA incluido.

¿Sería una opción interesante a ese precio? Pues no, sobre todo teniendo en cuenta la escasa diferencia de rendimiento con el Intel Core i9-13900K, que llega a ganarle en algunos casos, y el precio de este, que ronda los 649 euros en la mayoría de los minoristas.

Creo que está bastante claro que esta filtración ha pinchado considerablemente las expectativas que habían generado los Ryzen 7000X3D, y que al final su rendimiento queda demasiado cerca de los Core Gen13 de Intel, y en resoluciones superiores a 1080p la diferencia entre ambos será casi nula como ya os he dicho anteriormente. No creo que mucha gente se compre un Ryzen 9 7950X3D y una GeForce RTX 4090 para jugar en 1080p, así que la historia se cuenta sola.