Microsoft reajusta los límites de Bing

Las primeras semanas del nuevo Bing con Prometheus están resultando de lo más interesantes, con novedades prácticamente a diario y con Microsoft trabajando de manera realmente intensiva en respuesta al sustancial volumen de feedback que están recibiendo por parte de las personas que han obtenido acceso a la beta de la nueva tecnología desarrollada conjuntamente por Microsoft y OpenAI.

Es cierto, eso sí, que aunque las actualizaciones se lleven a cabo de manera diaria, muchas de ellas no trascienden al no suponer cambios apreciables en el chatbot, si bien es posible que un análisis mucho más profundo sí que nos permitiera identificar alguna sutil diferencia. Sin embargo, otras actualizaciones como la del viernes pasado sí que son más que notorias. En aquella, como ya te contamos, Microsoft introdujo una limitación en la duración de las conversaciones con Bing.

Tal y como explicaba Microsoft, la razón de esta limitación es que algunos usuarios descubrieron que en conversaciones largas Bing tendía a confundirse, malinterpretando algunas preguntas y, en ocasiones, dando respuestas que no encajaban en el comportamiento que la compañía espera de su chatbot. En consecuencia, se estableció un límite de cinco turnos de chat por sesión y un total de 50 por día..

Este límite puede parecer alto, pero lo cierto es que el modo natural de «conversar» con Bing puede dar lugar a conversaciones más largas, pues una respuesta suya puede dar lugar a una o varias preguntas relacionadas. Podemos entender que en su movimiento de finales de la semana pasada Microsoft decidió cortar por lo sano y ahora, posteriormente, está realizando pruebas para ver hasta dónde puede llegar extendiendo la duración de las conversaciones sin que esto tenga las repercusiones que vimos la semana pasada.

De este modo, cuando solo han pasado cuatro días desde aquel cambio, Microsoft ha vuelto a reajusta la duración máxima de las conversaciones con Bing, y la buena noticia es que, en esta ocasión, se trata de un cambio al alza. Según podemos leer en el blog del buscador, ahora las conversaciones tendrán un máximo de seis turnos de chat, y el límite diario se eleva hasta las sesenta. Según afirman, con este incremento permitirá un uso natural del chatbot para gran parte de sus usuarios.

No obstante sus planes no se quedan ahí. Según podemos leer su intención en el corto plazo (aunque sin fechas de momento) es elevar hasta diez los turnos de chat y subir el límite diario hasta cien, lo que sí que debería cubrir sobradamente las necesidades de la inmensa mayoría. No obstante, cabe esperar que en el medio plazo Microsoft y OpenAI sean capaces de solucionar los problemas asociados a las conversaciones largas, haciendo así que sea innecesario establecer límites en este sentido.