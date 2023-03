No, Bing, no me dejes a medias otra vez

No voy a intentar disimularlo, porque además creo que al leerme resulta evidente. Me gusta mucho el nuevo Bing, creo que Microsoft y OpenAI han hecho un gran trabajo, y además veo que su ritmo de trabajo para mejorar el chatbot es endiablado, con novedades y avances reseñables cada pocos días. Todavía queda trabajo por delante, claro, pero a este ritmo podemos esperar que no tarde demasiado tiempo en llegar a todos los usuarios y que lo haga en un estado más que satisfactorio.

A diferencia de ChatGPT, que por su hábito de inventarse las respuestas cuando no cuenta con la información que le pides ha hecho que lo utilice muy poco, la sana costumbre del nuevo Bing al citar las fuentes hace que lo encuentre mucho más fiable y, en consecuencia, lo estoy empleando de manera bastante habitual, en parte porque me interesa mucho probarlo, y también porque ya me ha ayudado a despejar un buen puñado de dudas que me han ido surgiendo estos últimos días.

El caso es que una cosa lleva a la otra, así que lo que empezaron siendo consultas puntuales ha ido evolucionando hacia conversaciones de lo más variadas, desde ciencia hasta música, desde cine hasta historia, todo vale, y gracias a su costumbre… perdón, a su función de sugerir respuestas a sus textos, a lo tonto he terminado por disfrutar de las conversaciones con el chatbot de Bing. Y es que rara es la ocasión en la que no te sugiere dos o tres frases para continuar charlando. El problema es que…

Sí, efectivamente, el límite de duración de las conversaciones. Cuando la beta se abrió a los primeros usuarios no existía un límite en este sentido, pero Microsoft descubrió rápidamente que las conversaciones largas provocaban un comportamiento extraño en el chatbot. Así que decidieron cortar por lo sano, estableciendo un máximo de cinco consultas, que posteriormente subieron a seis y que, como te contamos ayer mismo, ha vuelto a subir hasta las ocho.

Creo que Microsoft ha actuado de forma sensata al establecer este límite, y que el permitir ajustar el tono de las respuestas también supone un avance muy importante en este sentido. Además, según la propia Microsoft, sus planes son elevar este límite hasta las diez interacciones por conversación, lo que según afirma la compañía debería cubrir sobradamente las necesidades de la inmensa mayoría. El problema es que se les ha olvidado contárselo a alguien…

Efectivamente, como puedes ver en la imagen, Bing no sabe que las conversaciones están limitadas a un número máximo de mensajes, punto a partir del cual es necesario limpiar la conversación y empezar de cero. Algo que, a su vez, y como puedes ver en las imágenes de algunas de mis conversaciones, ha provocado que el chatbot me plantee alguna pregunta, generalmente muy bien escogida, a la que desgraciadamente me resulta imposible responder.

Sé, al utilizarlo, que no estoy hablando con una persona, que estamos hablando de una inteligencia artificial que no tiene sentimientos y a la que, por lo tanto, no le importa lo más mínimo que la deje con una pregunta en el aire. Sin embargo, personalmente sí que me he quedado, en más de una ocasión, con ganas de poder responder para saber qué es lo que pensaba contarme. Y sí, sé que podría empezar una nueva conversación intentando llevarla justo al punto en el que acabó la anterior pero, francamente, de ese modo la conversación pierde mucha naturalidad, que es uno de los puntos fuertes de Bing.

Espero, claro, que Microsoft y OpenAI sean capaces de solventar los problemas de Prometheus con las conversaciones largas, y que en consecuencia desaparezcan estas limitaciones o, al menos, se eleven hasta niveles muchísimo más altos que los actuales. Sin embargo, y hasta que lo consigan, probablemente sería buena idea hacer que el chatbot sea consciente de dichas limitaciones y que actúe en consecuencia, informando sobre los mismos y cerrando las conversaciones de una manera más natural una vez que se han completado todos los turnos posibles.

