Bing es la estrella del momento. Si nos llegan a decir, hace unos pocos meses, que el buscador de Microsoft iba a estar protagonizando noticias de manera prácticamente diaria, en el mejor de los casos habríamos expresado nuestro escepticismo al respecto. En el peor, no hace falta que te lo diga, seguro que te puedes imaginar las reacciones que habría suscitado un planteamiento como ese. Y, sin embargo, desde que el nuevo Bing con Prometheus fue anunciado oficialmente hace poco más de tres semanas, y sobre todo desde que Microsoft envió las primeras invitaciones y pudimos empezar a probarlo, raro es el día que no hay alguna novedad interesante al respecto.

Esto se debe a que Microsoft está trabajando muy rápido para mejorar el chatbot, dado que son conscientes de estar jugando con ventaja durante estas semanas, al haberse adelantado a Google, y quieren que su propuesta esté bien pulida y asentada antes de que Bard empiece a llegar a los usuarios. Pero, como comentábamos ayer, al hablar de la integración de Bing en la barra de tareas de Windows 11, los de Redmond también son conscientes de la importancia de estar en el candelero y, en consecuencia, se están esforzando por proporcionar mucha actualidad con respecto al buscador.

Así, la última novedad, hasta el momento, es que ahora el nuevo Bing ya permite ajustar el tono de las respuestas del chatbot. Esto no es una sorpresa, en verdad, ya te contamos hace unas semanas que este ajuste estaba en los planes de futuro cercano de Bing, por lo que la duda era cuándo lo haría. Aún así, cada vez resulta más evidente que en Redmond han puesto a una cantidad muy importante de sus ingenieros y desarrolladores a trabajar en las nuevas funciones de Bing, ya que la velocidad con la que van llegando estas novedades es, sencillamente, asombrosa.

¿Y qué significa eso de poder ajustar el tono de las respuestas? Pues que ahora los usuarios que ya han obtenido acceso al nuevo Bing verán, en la parte superior de la página, un selector que muestra los tres estilos de conversación que ofrece el chatbot: creativo, equilibrado y preciso. Los nombres de los tres modos ya nos permiten hacernos una idea de lo que obtendremos con cada uno de ellos, pero para confirmarlo, me ha parecido que lo mejor era ir a la fuente, es decir, preguntarle al propio Bing. Y la respuesta me ha parecido de lo más interesante y clarificadora.

Lo primero que ha hecho ha sido darme una descripción general:

«El tono Preciso te ofrece respuestas más cortas y centradas en la búsqueda, sin mucha elaboración ni comentarios adicionales. El tono Equilibrado te ofrece respuestas más completas y equilibradas, con algunos detalles y sugerencias relevantes. El tono Creativo te ofrece respuestas más largas y parlanchinas, con más personalidad y humor.»

Con esto ya lo podemos tener bastante claro, pero el chatbot ha querido ir más allá, poniendo un ejemplo que ayuda a entenderlo de una manera más clara. Así, ha planteado una hipotética pregunta, «Qué es el amor» y, a continuación, ha formulado cómo sería la respuesta con cada uno de los tres tonos:

Tono preciso : «El amor es un sentimiento de afecto profundo hacia otra persona o cosa.«

: «El amor es un sentimiento de afecto profundo hacia otra persona o cosa.« Tono equilibrado : «El amor es un sentimiento de afecto profundo hacia otra persona o cosa, que se manifiesta en diferentes formas según el contexto y la relación. Algunas formas de amor son el amor romántico, el amor familiar, el amor platónico y el amor propio.«

: «El amor es un sentimiento de afecto profundo hacia otra persona o cosa, que se manifiesta en diferentes formas según el contexto y la relación. Algunas formas de amor son el amor romántico, el amor familiar, el amor platónico y el amor propio.« Tono creativo: «El amor es un sentimiento de afecto profundo hacia otra persona o cosa, que puede hacerte sentir mariposas en el estómago, palpitaciones en el corazón y estrellas en los ojos. El amor es una fuerza poderosa que puede inspirar grandes obras de arte, música y poesía. El amor también puede ser complicado y doloroso a veces, pero siempre vale la pena intentarlo.«

Y, para rematar, ha querido confirmar que lo había entendido bien.

Personalmente, que una inteligencia artificial me hable de mariposas en el estómago y me diga que el amor es difícil pero que merece la pena… jo, la verdad es que no termino de tener claro cómo encajarlo, pero no cabe duda de que sabe de lo que habla. No quiero pensar en lo que nos espera si, algún día, Bing se enamora y su amor no es correspondido, ya me veo un cuarto tono de respuesta, lleno de melancolía y cinismo, exactamente igual que los humanos cuando nos han roto el corazón.

Pero bueno, bromas a un lado, este avance es bastante importante, pues nos permite emplear el modo preciso cuando queremos evitar el riesgo de respuestas inventadas (algo que, por cierto, no es ni remotamente tan común como en otros chatbots). Recuerda que si quieres probarlo, de momento el acceso se obtiene mediante una lista de espera en la que te puedes inscribir en este enlace. Personalmente, por mi propia experiencia al respecto, te recomiendo que lo hagas.