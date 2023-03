ChatGPT se ha caído, una señal de alerta

Desde hace alrededor de media hora, y en el momento de escribir esta noticia, ChatGPT está caído. No es un problema que se circunscriba solo a algunos usuarios, sino una caìda completa del servicio, tal y como podemos ver en la página de estado del mismo, Además, y según están reportando bastantes usuarios en redes sociales, parece que el problema se extiende también a la modalidad de suscripción, ChatGPT Plus, y a la recientemente anunciada API de ChatGPT.

Es posible que en el tiempo que tarde en terminar de escribir esta noticia el problema se resuelva, aunque no sería la primera vez que vemos una caída de horas en algún servicio online. Desgraciadamente, y aunque por desgracia tendemos a olvidarlo, la complejidad técnica de las infraestructuras en las que se sostienen los servicios es una puerta abierta a los posibles fallos. Y sí, es cierto que en algunos casos el alcance de los mismos es bastante limitado, pero en otros, pueden provocar caídas de horas o incluso de días.

Así pues, quiero dejar claro que esto no es una crítica a la caída de un servicio. Hoy ha sido ChatGPT, mañana puede ser cualquiera de Google, de Microsoft, de Meta… y en todos los casos, primero por su propio interés pero también por sus usuarios, la historia nos ha enseñado que estas empresas no escatiman en medios para resolver este tipo de incidencias tan rápido como resulta posible, y también que trabajan de manera preventiva para reducir el riesgo de las mismas (con mayor inversión en unos servicios que en otros, eso sí).

Creo, eso sí, que es importante que la caída de ChatGPT de lugar a una reflexión sobre el boom de la inteligencia artificial de estos meses, y su rápido desembarco en muchas actividades que, hasta ahora, no dependían de este tipo de servicios y plataformas. Que el chatbot gratuito de OpenAI deje de estar disponible durante unos minutos, unas horas o incluso unos días no es un problema, y de hecho la compañía recuerda que actualmente se encuentra en modo de vista previa, por lo que confiar en esta herramienta para cualquier tarea es un riesgo. Controlado, pero riesgo.

En lo que debemos pensar, eso sí, es en lo que puede ocurrir si estos modelos de inteligencia artificial empiezan a ser empleados, de manera exclusiva, para funciones de todo tipo, desde atención al cliente hasta automatización de notificaciones de cualquier tipo. Todos (o la inmensa mayoría) hemos experimentado una caída de nuestro servicio de correo electrónico, y ya sabemos la incidencia que esto puede llegar a tener, y ahora imaginemos los potenciales efectos de la caída de una IA de la que dependan funciones importantes.

Personalmente, y ya lo he dejado claro en muchas de mis publicaciones, creo que estamos viviendo un momento realmente emocionante en lo referido a la inteligencia artificial, que puede aportar mucho y muy bueno. Sin embargo, este me parece el mejor momento para recordar que confiarlo todo a la misma, sin sistemas redundantes y sin un plan B, puede tener unos efectos verdaderamente sonados si se produce alguna incidencia. Y estoy seguro de que si le preguntamos a ChatGPT (aunque ahora mismo no sea posible) por su opinión en este punto, estará totalmente de acuerdo. Lo que sí que he hecho ha sido preguntarle a Claude, a través de Poe que me ha dado una lista de recomendaciones, de las que extraigo la siguiente:

«Alternativas no basadas en IA. Tener procesos manuales o basados en reglas como alternativa si la IA falla. Así se puede revertir a un enfoque más sencillo en caso de errores.«