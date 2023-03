Una solicitud de patente de Apple muestra un posible iPhone plegable

Una nueva solicitud de patente de Apple muestra que el gigante de la manzana mordida tiene un ojo puesto en la posible existencia de un iPhone plegable. Dicha solicitud va más allá de simplemente plegar el smartphone, ya que dicha acción serviría como mecanismo de protección para el dispositivo.

La solicitud de patente presentada por Apple describe una nueva tecnología autorretractil que, sobre el papel, debería de ser capaz de detectar una caída con el fin de que el smartphone sea capaz de cerrarse antes del impacto. El objetivo con dicho automatismo es bastante lógico, y es proteger la pantalla ante posibles impactos y superficies sobre las que puede acabar apoyada, como por ejemplo un terreno sucio de arena en el que los roces pueden provocar daños.

Los rumores sobre un iPhone plegable circulan desde hace años, y si bien se sabe que Apple tiene un ojo puesto en el sector, no es menos cierto que todavía no se atreve a dar el paso, posiblemente debido a que no sea capaz de garantizar la durabilidad de la pantalla. En los últimos tiempos ha sido el iPad el que ha ido dando señales de ser el primer dispositivo plegable del gigante de Cupertino.

Que Apple haya presentado una solicitud de patente de una tecnología para proteger un iPhone plegable no quiere decir que un dispositivo de esas características esté a la vuelta de la esquina, sino que esto apunta a ser otro movimiento más por parte de una compañía que, aparentemente, está abonando el terreno lentamente. Si bien algunos critican el hecho de que Apple vaya con retraso en el sector, la corporación de la manzana mordida tiene algo a su favor: el claro dominio que ejercen los iPhones en el sector de los smatphones de gama alta. De hecho, hace meses se especuló que el primer iPhone plegable tendría un pecio de 2.500 dólares.

Por ahora, o al menos eso es lo que se ve desde fuera, Apple no tiene ninguna prisa en lanzar un iPhone plegable y no parece estar incómoda por el hecho de que Samsung lidere el sector, y es que si bien las ventas de smartphones plegables van para arriba, no es menos cierto que a día de hoy siguen arrojando dudas en torno a su durabilidad.

Si las ventas de smartphones plegables siguen subiendo, que Apple se sume es cuestión de tiempo, pero si el sector empieza a languidecer antes de la aparición del iPhone plegable, no es descabellado pensar que el gigante de Cupertino se retiraría antes de apostar por un sector que para entonces iría a la baja.