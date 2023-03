Twitter implementará un mecanismo para priorizar las respuestas

Desde que Elon Musk está al frente, Twitter se ha convertido en la mejor combinación de red social y reality show jamás vista. La gestión del magnate ha dejado dividida a la comunidad y a pocos indiferentes, pero la última medida que ha anunciado debería de suponer una mejora al menos para los que estén suscritos a Twitter Blue.

La última medida anunciada por Elon Musk para Twitter consiste en una mejora en el funcionamiento de las respuestas en la red social. Algunos lo interpretan como otro paso más en el impulso y la incentivación de Twitter Blue, pero lo literalmente dicho por el propietario a través de su cuenta oficial es lo siguiente:

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:

1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts

Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.

There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.”

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023