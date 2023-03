Raja Koduri sale de Intel

La salida de Raja Koduri de Intel es, al tiempo, la crónica de una muerte anunciada, pero también un bombazo informativo, pues viene a confirmar algo que esperábamos desde hace ya algún tiempo, pero que se ha retrasado tanto que ya nos hacía dudar sobre si realmente ocurriría o no. Claro, que para entenderlo seguramente lo mejor será recordar que Koduri llegó a Intel en noviembre de 2017 como arquitecto jefe y líder del grupo Core and Visual Computing, con el cometido de dirigir el desarrollo de adaptadores gráficos.

Así, debemos recordar que la experiencia reciente de la compañía en este mercado no ha sido sencilla, especialmente si nos fijamos en los múltiples problemas experimentados por Alchemist, la primera generación de Intel Arc, el ambicioso plan de la compañía para volver al mercado de las gráficas dedicadas, y que por un conjunto de problemas en esta primera generación ha quedado muy por debajo del impacto que la compañía aspiraba a tener en ese mercado.

A día de hoy, Intel afirma que mantiene sus planes con respecto a las futuras generaciones de Intel Arc, empezando por Battlemage que, según algunas filtraciones, mejoraría mucho lo ofrecido por Alchemist, y que posteriormente será sucedida por Celestial, y ésta a su vez por Druid. No obstante, y aunque mantenga los planes, la reestructuración acometida por Intel en diciembre del año pasado puede entenderse, al tiempo, como un recorte en las atribuciones de Koduri y en los recursos que pretende destinar a Intel Arc.

Thank you Pat and @intel for many cherished memories and incredible learning over the past 5 years. Will be embarking on a new chapter in my life, doing a software startup as noted below. Will have more to share in coming weeks. https://t.co/8DcnNdso3r

— Raja Koduri (Bali Makaradhwaja) (@RajaXg) March 21, 2023