Nintendo Switch 2 utilizará un nuevo chip NVIDIA Tegra en 5 nm

El desarrollo de Nintendo Switch 2 es algo que la gran N está llevando en el más absoluto de los secretos, pero está claro que dicho proyecto es una realidad y que, al final, es solo cuestión de tiempo hasta que acabe llegando al mercado. Durante las últimas semanas hemos ido viendo diferentes informaciones que apuntaban en distintas direcciones, y hoy tenemos nuevos detalles sobre uno de sus componentes más importantes, el SoC.

Según esta nueva información dicho SoC estará fabricado en el nodo 5LPP de Samsung, es decir, en nodo de 5 nm de bajo consumo mejorado, lo que significa que estamos ante una solución de última generación que partirá de la base del chip Tegra Orin que NVIDIA presentó hace ya un tiempo. Es importante destacar esto, porque significa que Nintendo utilizará una versión personalizada de dicho SoC y que tendrá, por tanto, una configuración ligeramente inferior.

Para poneros en situación os recuerdo que el SoC Tegra Orin incorpora, en su configuración estándar, una GPU Ampere con 2.048 shaders, la misma cantidad que tiene la GeForce RTX 3050 Mobile, y viene con una CPU ARM Cortex-A78E de 12 núcleos. La versión personalizada para Nintendo Switch 2 vendrá, probablemente, con un recorte a nivel de CPU y puede que también con un ajuste a nivel de shaders en la GPU, aunque lo segundo es algo de lo que no estoy tan convencido.

Mi apuesta, viendo todas las fuentes actuales y las informaciones anteriores, es que Nintendo Switch 2 vendrá con una CPU equipada con 8 núcleos Cortex-A78E y que tendrá una GPU Ampere de entre 1.792 y 2.048 shaders. Al contar con un núcleo gráfico basado en la arquitectura Ampere de NVIDIA, esta nueva consola debería ser compatible con la tecnología DLSS 2, una técnica de reescalado y reconstrucción de la imagen apoyada por inteligencia artificial que probablemente le permita mover juegos en 4K sin problema, y también debería contar con aceleración de trazado de rayos.

La cantidad de memoria unificada integrada será de entre 8 GB y 12 GB, aunque no descarto la posibilidad de que la gran N opte por montar 16 GB de memoria. Si se cumplen estas especificaciones que hemos visto, Nintendo Switch 2 sería una consola muy potente, y supondría un salto grande frente a la generación actual. Su lanzamiento todavía no ha sido confirmado, pero todo parece indicar que no la veremos hasta 2025 o puede que incluso hasta 2026, porque Nintendo quiere maximizar la vida útil y aprovechar a tope el tirón que todavía tiene el modelo original.