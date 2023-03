Microsoft Loop, una interesante alternativa a Notion

Es imposible hablar de Microsoft Loop sin hablar de Notion, es imposible hablar de Notion sin explicar en qué consiste, y explicar qué es Notion es más complicado de lo que puede parecer. En mi caso, lo conozco desde que mi compañero Tomás lo eligió como mejor aplicación/servicio en 2020. En aquella ocasión, él tuvo que explicar en qué consiste y, dado que lo conozco y empleo desde entonces y debido a esa reseña, creo que voy a aprovechar su explicación de aquella ocasión.

Desde organizar grandes proyectos o intentar aportar orden en nuestras vidas con un GTD, hasta crear y mantener listas de asuntos menores pero importantes, como los próximos estrenos que no nos queremos perder o los vinos que hemos ido probando y nos han encantado (o también aquellos que nos han horrorizado, para no volver a cometer el error), Notion es una pizarra en blanco en la que «podemos crear notas y documentos, wikis, gestionar proyectos y tareas y, en realidad, hacer casi cualquier cosa». Si en alguna ocasión has empleado aplicaciones/servicios como OneNote, Evernote o similares, podemos decir que se asemeja un tanto a las mismas, pero sin muchas de las limitaciones que encontramos en las mismas.

Su principal virtud es, por otra parte, un handicap en lo referido a la usabilidad, al igual que es mucho más difícil crear un dibujo desde cero que limitarse a colorear uno ya creado. Notion pone el espacio, es el usuario el que debe llenarlo con el tipo de contenido y el formato que desee. Esto hace que la primera toma de contacto pueda resultar un tanto traumática, pero a medida que te vas familiarizando con su funcionamiento y descubriendo sus posibilidades, se convierte en una herramienta que puede llegar a convertirse en imprescindible.

Microsoft anunció Microsoft Loop en noviembre de 2021, en el evento Microsoft Ignite, pero hasta ahora se ha mantenido en beta cerrada, por lo que no resultaba posible probarlo. Sin embargo, y desde hoy mismo, Microsoft Loop ha dado el salto a vista previa pública, por lo que todos los usuarios que lo deseen ya pueden probarlo, accediendo al mismo desde este enlace. Y desde el primer vistazo, como ya podíamos imaginar, nos encontramos con un gran parecido con Notion (aunque hay algunas diferencias entre ambos servicios) y con que Microsoft también pretende integrar aquí Copilot, es decir, su IA, sin duda en respuesta a Notion AI, el asistente de Notion.

Tras una primera prueba, que sin duda ampliaré más adelante ya que lo que he visto hasta ahora me parece prometedor, sí que he observado que Microsoft Loop todavía no es demasiado fiable ni estable. En alrededor de media hora me he encontrado no menos de 10 mensaje de error en los que el servicio me alertaba de que los cambios que había realizado no se iban a guardar. Evidentemente esto mejorará en el futuro, pero de momento todavía no es lo suficientemente fiable como para confiarle en exclusiva datos y tareas importantes.

La principal ventajas de Microsoft Loop sobre Notion son que, claro, se integra a la perfección con el ecosistema de Microsoft 365, lo que te permite acceder a tus documentos desde cualquier dispositivo o ubicación, sabiendo además que estos siempre se mantendrán actualizados. Sin embargo, esta integración con los servicios online de los de Redmond también supone una cierta limitación, ya que se circunscribe exclusivamente a las mismas, mientras que Notion ofrece un alcance más amplio.