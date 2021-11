Con el lanzamiento del Intel Core i5-12600K, el gigante del chip ha dado un importante golpe de autoridad en el sector de gama media «premium», un nivel muy concurrido y muy competitivo, donde AMD había logrado hacerse con la corona del rendimiento gracias al Ryzen 5 5600X, un procesador que llegó al mercado con un precio muy elevado, ya que costaba, en su lanzamiento, 349 euros.

En términos de rendimiento bruto, el Ryzen 5 5600X era superior al Intel Core i5-11600K, pero la diferencia entre ambos no era demasiado grande, y esto hacía que el precio del primero no estuviera para nada justificado, una realidad que dio pie a críticas perfectamente razonadas que, al final, llevaron a AMD a colocarlo en la franja de los 300 euros. Fue una situación muy curiosa, ya que AMD tenía la corona del rendimiento, pero Intel se convirtió en la mejor opción precio-rendimiento.

El Intel Core i5-12600K se perfila como un procesador que no solo busca mantener ese buen valor precio-rendimiento que vimos en la generación anterior, sino que además aspira a recuperar la corona del rendimiento frente al Ryzen 5 5600X, y la verdad es que tras ver sus especificaciones tenía bastante claro que iba a conseguirlo. Esa corazonada adquirió aún más fuerza cuando terminé el análisis del Intel Core i9 12900K, donde pude confirmar que la arquitectura Golden Cove representa un gran avance en términos de IPC, y que los núcleos de alta eficiencia han sido un paso en la dirección correcta por parte de Intel.

Como su hermano mayor, el Intel Core i5-12600K adopta una configuración de núcleos híbrida, lo que significa que combina un bloque de núcleos de alto rendimiento con otro bloque de núcleos de alta eficiencia. Su huella a nivel de silicio es idéntica a la del Intel Core i9-12900K, pero obviamente tiene algunos elementos desactivados para ajustarse a una configuración inferior y acorde a la gama a la que se dirige. Sobre ello hablaremos más adelante, cuando veamos sus especificaciones y lo comparemos con el Intel Core i5-11600K.

Intel Core i5-12600K frente a Intel Core i5-11600K: Cambios muy profundos

Cuando decimos que Alder Lake-S representa uno de los mayores avances que se han producido, en los últimos años, en el sector de procesadores x86 de alto rendimiento puede parecer que estamos exagerando, pero nada más lejos de la realidad. Intel ha introducido cambios muy profundos en esta nueva generación de procesadores que justifican, más que de sobra, esa valoración, ya que van más allá de la potencia bruta, y abren las puertas a una nueva era en la computación especializada a nivel de CPU.

El Intel Core i5-12600K adopta todos los valores de la serie Alder Lake-S, lo que significa que cuenta con dos bloques de núcleos, uno de alto rendimiento compuesto por un total de seis núcleos Golden Cove, y otro de alta eficiencia integrado por cuatro núcleos Gracemont. Esto nos deja un total de 10 núcleos, pero gracias al HyperThreading, presente en los núcleos de alto rendimiento, el Intel Core i5-12600K puede trabajar con 16 hilos. Como ya os he explicado anteriormente, cada núcleo de alto rendimiento puede manejar simultáneamente dos hilos.

Siempre me gusta explicar mejor el tema del HyperThreading y el valor que supone poder manejar dos hilos por núcleo, y en esta ocasión no voy a hacer una excepción. Imagina que tienes que mover cuatro bolsas de un punto A a un punto B. Si llevas una bolsa en cada mano, tendrás que echar dos viajes, es decir, serán necesarios dos ciclos completos de ida y vuelta. Pues bien, si cada mano fuese un núcleo, y cada bolsa un hilo, al activar el HyperThreading podrías llevar dos bolsas en cada mano, lo que te permitiría llevar las cuatro bolsas en un solo ciclo. Simple, pero seguro que lo has entendido.

Ese diseño híbrido se deja notar en el aspecto externo del Intel Core i5-12600K, que mantiene el IHS rectangular que vimos en el Intel Core i9-12900K, y que confirma que la distribución interna, a nivel de silicio, es idéntica, aunque con las particularidades que veremos más adelante. Antes de seguir, vamos a ver las diferencias que existen entre el Intel Core i5-12600K y el Intel Core i5-11600K con una comparativa directa.

Intel Core i5-11600K

Arquitectura Cypress Cove en proceso de 14 nm+++.

Seis núcleos y doce hilos a 3,9 GHz-4,9 GHz, modo normal y turbo.

GPU Intel UHD Graphics 750 (Xe Gen12).

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

12 MB de caché L3.

TDP de 125 vatios (PL1).

Compatible con el socket LGA 1200 y chipset H470 y Z490, y con la serie 500.

Intel Core i5-12600K

Arquitectura Golden Cove en núcleos de alto rendimiento, y Gracemont en los núcleos de alta eficiencia.

Fabricado en el nodo Intel 7 (10 nm SuperFin).

Seis núcleos de alto rendimiento y doce hilos a 3,7 GHz-49 GHz, modo normal y turbo, y cuatro núcleos de alta eficiencia a 2,8 GHz-3,6 GHz, modo normal y turbo.

GPU Intel UHD Graphics 770 (Xe Gen12).

Soporta memoria DDR4 y DDR5.

Integra un sistema PCIE Gen5 con hasta 16 líneas, y PCIE Gen4 con hasta 4 líneas.

Multiplicador desbloqueado (soporta overclock).

20 MB de caché L3.

9,5 MB de caché L2.

Alimentación base de 125 vatios.

Compatible con el socket LGA 1700 y chipset serie 600.

Precio: 310,30 euros.

Cómo podemos apreciar, la evolución que marca el Intel Core i5-12600K frente al Intel Core i5-11600K es enorme. El primero introduce un diseño totalmente nuevo que combina dos tipos diferentes de núcleos, y que representa una clara apuesta por la especialización, utiliza un proceso de fabricación más avanzado, soporta DDR5 y PCIE Gen5, se integra en una plataforma mucho más avanzada y no solo ofrece un mayor rendimiento en monohilo, gracias a su mayor IPC (hasta un 19% más), sino que además también rinde más en multihilo.

Si lo comparamos con el Ryzen 5 5600X, las diferencias también son muy marcadas. El Intel Core i5-12600K tiene 10 núcleos y 16 hilos, frente a los 6 núcleos y 12 hilos del Ryzen, se integra en una plataforma de última generación, soporta los últimos estándares del sector y puede paralelizar mejor diferentes cargas de trabajo. Su precio también resulta muy competitivo, ya que el chip de AMD ronda los 299 euros.

En la imagen adjunta podemos ver cómo quedaría configurado, a nivel de silicio, el Intel Core i5-12600K. Tenemos dos núcleos de alto rendimiento desactivados, y un bloque de cuatro núcleos de alto rendimiento que también ha sido deshabilitado, lo que nos deja esa configuración de 6 + 4 que hemos indicado. Por otro lado, esto también nos permite entender la reducción de cachés L3 y L2. El Intel Core i5-12600K tiene 20 MB de caché L3, 10 MB menos que el Intel Core i9-12900K, y 9,5 MB de caché L2 (7,5 MB de los seis núcleos de alto rendimiento y 2 MB de los cuatro núcleos de alta eficiencia).

Intel Core i5-12600K bajo la lupa: Una mirada técnica

Cómo hemos comentado en el apartado anterior, el Intel Core i5-12600K mantiene la base del Intel Core i9-12900K, y esto quiere decir que mantiene el diseño de núcleo monolítico, y que incorpora todas las mejoras que vimos en su momento cuando analizamos dicha CPU, tanto a nivel de microarquitectura como de sistema multimedia y de interconexión. Así, este chip cuenta con:

Seis núcleos Golden Cove y cuatro núcleos Gracemont.

Controladora de memoria DDR4-DDR5 en doble canal a 3.200 MHz-4.800 MHz. Podemos superar esos valores gracias al overclock.

Interfaz PCIE Gen5 con 16 líneas y PCI Gen4 con 4 líneas.

GPU integrada de última generación Intel Xe Gen12 con 32 unidades de ejecución, compatible con DirectX 12, OpenGL 4.5 y OpenCL 2.1. Compatible con conectores eDP 1.4b, DP 1.4a y HDMI 2.1, soporta hasta cuatro pantallas, ofrece resolución de hasta 7.680 x 4.320 píxeles a 60 Hz y dispone de aceleración de códecs AV1 y HEVC.

Cada núcleo de alto rendimiento puede manejar dos hilos, gracias al HyperThreading.

Los núcleos de alto rendimiento mejoran el IPC hasta en un 19% frente a la generación anterior (Rocket Lake-S). Hasta un 28% frente a Comet Lake-S.

Los núcleos de alta eficiencia ofrecen un rendimiento monohilo similar al de la arquitectura Skylake de Intel.

Los núcleos de alto rendimiento son compatibles con la tecnología Intel AMX, soportan FP16, AVX512 y utilizan un nuevo sistema de interconexión Compute Fabric con latencia optimizada que alcanza los 1.000 GB/s.

Para conseguir una correcta gestión de los núcleos de alto rendimiento y de los núcleos de alta eficiencia, tenemos el Intel Thread Director, que opera tanto a nivel de hardware como de hardware para ayudar al sistema operativo a decidir, en cada momento, qué núcleo o núcleos deben ocuparse de una tarea concreta, y también para decidir cómo debe alterarse la distribución de la carga de trabajo en función de las nuevas tareas que se vayan ejecutando.

Intel Thread Director es capaz de gestionar un hilo de trabajo en tan solo 30 microsegundos, lo que significa que no solo trabaja con gran precisión, sino que también lo hace a gran velocidad. Para llegar a ese nivel, monitoriza qué está haciendo exactamente cada proceso y cada subproceso, y recurre a métricas de rendimiento, consumo, temperatura, tiempos de acceso a la memoria y más para determinar la importancia real de cada hilo. Esto también sirve para valorar si es mejor mover determinados hilos de los núcleos de alto rendimiento a los núcleos de alta eficiencia, ya sea por una simple cuestión de potencia o por razones térmicas o de consumo.

El sistema priorizará los núcleos de alto rendimiento, pero en aquellos escenarios donde el consumo de energía esté fuertemente limitado puede empezar en un núcleo de alta eficiencia. Al final, lo importante, y lo que tenemos que sacar en claro, es que Intel Thread Director actúa como una especie de director de orquesta para hacer que los núcleos de alto rendimiento, y los de alta eficiencia, trabajen no solo en perfecta armonía, sino también de una manera perfectamente ajustada a la realidad de cada tarea, y en tiempo real.

Su importancia está fuera de toda duda, solo tienes que pensar en los problemas que tendríamos si se asignaran tareas exigentes a núcleos de alta eficiencia, y tareas poco exigentes a los núcleos de alto rendimiento. Tendríamos un reparto incorrecto de tareas que no solo afectaría negativamente al rendimiento, sino que también reduciría la eficiencia y dispararía, sin sentido, el consumo y las temperaturas.

Núcleos de alto rendimiento y núcleos de alta eficiencia: Una mirada a fondo

Los núcleos de alto rendimiento están basados, como anticipamos, en la arquitectura Golden Cove. El Intel Core i5-12600K cuenta con un total de seis núcleos de este tipo que, como vimos, mejoran el IPC hasta en un 19% frente a Cypress Cove, arquitectura utilizada en los procesadores Rocket Lake-S de Intel (Core de undécima generación). Se ocupan de las tareas que se encuentran en primer plano, y de aquellas más exigentes.

Mejoras en el front end y un predictor de saltos más preciso e inteligente.

Ejecución fuera de orden más profunda, amplia e inteligente.

Mejoras en las unidades de ejecución de enteros, y en las unidades de ejecución de vectores.

Se ha añadido FP16 (precisión media) a Intel AVX-512.

Cachés más grandes y con mejores latencias.

Nuevo sistema de interconexión Compute Fabric con latencia optimizada que alcanza los 1.000 GB/s.

Soporte de la tecnología Intel AMX.

Por su parte, los núcleos de alta eficiencia basados en Gracemont también representan un salto importante frente a la generación anterior, conocida como Tremont, hasta tal punto que, como anticipamos, han conseguido posicionar, en términos de IPC, a un nivel muy similar comparados con Skylake. Se ocupan de las tareas que quedan en segundo plano, y de aquellas menos exigentes. Estas son las principales mejoras que ha introducido Intel en Gracemont:

Mayor caché para instrucciones (64 KB).

Predictor de saltos más preciso.

Nuevo sistema de descodificación fuera de orden, capaz de trabajar con hasta 6 instrucciones por ciclo de reloj.

Mejoras en la ejecución de datos y 4 unidades de ejecución de enteros.

Soporte de AVX2 (256 bits).

Subsistema de memoria mejorado, con hasta 2 MB de caché L2 por cada cuatro núcleos, un buffer más profundo y captación previa de caché avanzada.

Reducción de las latencias a nivel de cachés para reducir los tiempos de acceso.

Un conjunto más amplio y avanzado de instrucciones, incluyendo ejecución avanzada especulativa, Wide Vector y FMA.

Los núcleos de alto rendimiento y los núcleos de alta eficiencia tienen un IPC distinto, y también trabajan a frecuencias diferentes. Gracias al modo turbo, los núcleos de alto rendimiento pueden alcanzar los 4,9 GHz con un núcleo activo, mientras que los núcleos de alta eficiencia pueden llegar a los 3,6 GHz.

Cuando se activa el modo turbo, el TDP adopta un valor de 150 vatios, y puede mantenerse a ese nivel por tiempo indefinido. Es importante recordar que el modo turbo escala de forma dinámica, y automática, en función de la carga de trabajo, la temperatura y la situación concreta del sistema en cada momento, gracias a la tecnología Intel Turbo Boost 2.0. El Intel Core i5-12600K no es compatible, a diferencia del Intel Core i9-12900K, con la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0, lo que significa que su modo turbo es menos avanzado, y que ofrece un pico de rendimiento monohilo inferior en términos de frecuencia de trabajo.

¿Y por qué combinar núcleos de alto rendimiento con núcleos de alta eficiencia? Ya hemos visto las razones en artículos anteriores, y volví a comentar este tema en el análisis del Intel Core i9-12900K. Con Alder Lake-S, Intel ha mantenido un diseño de núcleo monolítico, lo que significa que, para aumentar el rendimiento multihilo debía encontrar una solución razonable a nivel de oblea (tasa de éxito) y de encapsulado (espacio a nivel de silicio), sin obviar las cuestiones térmicas y el consumo.

Los núcleos de alta eficiencia fueron la solución más inteligente, en todos los sentidos, que encontró Intel para cubrir todas esas claves, y el resultado final que ha conseguido el gigante del chip con esa dualidad de núcleos ha sido fantástica, tanto que, como veremos en este análisis, el Intel Core i5-12600K es capaz de competir, incluso, con el Ryzen 7 5800X, un procesador más caro que tiene una configuración de 8 núcleos y 16 hilos.

Debemos olvidarnos de la concepción de los núcleos de alta eficiencia como algo en sentido peyorativo. No son núcleos de bajo rendimiento, en absoluto, son núcleos que tienen un IPC inferior frente a la arquitectura Golden Cove, pero que están más o menos al nivel de la arquitectura Skylake, lo que significa que son capaces de ofrecer un buen rendimiento con un consumo y un valor térmico muy bajo. Su impacto es, además, mínimo a nivel de silicio, ya que un núcleo de alta eficiencia ocupa aproximadamente la cuarta parte del espacio de un núcleo de alto rendimiento.

Intel Core i5-12600K y chipset Z690: Una plataforma a la última

Con al lanzamiento de Intel Alder Lake-S, el gigante del chip ha querido dar prioridad a su chipset estrella, el Z690, una solución que se utilizará en placas base de gama media, gama alta y gama entusiasta, y que no solo integra un completo abanico de prestaciones, sino que además soporta los estándares más avanzados del sector, y permite a los procesadores series «K» y «KF» desarrollar todo su potencial a nivel de overclock.

Tanto la controladora de memoria DDR4-DDR5 como el subsistema PCIE Gen5 con 16 líneas están integradas en el Intel Core i5-12600K, así que una placa base con chipset Z690 ofrece soporte del estándar PCIE Gen4, con un máximo de 12 líneas. Esto quiere decir que podemos montar, sin problema, cuatro unidades SSD PCIE Gen4 x4. Sé que puede parecer mucho, pero para usuarios avanzados, y para los que necesitamos tener muchos juegos instalados en un equipo de pruebas, acaba siendo importante.

El chipset Z690 también ofrece hasta 16 líneas PCIE Gen3, es compatible con Intel Optane, Intel VMD, Rapid Storage Technology y con Intel PTT, una tecnología esta última que nos permite suplir el requisito de un chip TPM 2.0 al actualizar a Windows 11. Puede incluir una solución de red Intel Killer Wi-Fi 6-6E, es compatible con la herramienta de overclock Intel Extreme Tuning Utility, y también con las tecnologías Intel Smart Sound y High Definition Audio.

Como podemos ver en el diagrama adjunto, este chipset también soporta hasta 8 conectores SATA III, admite hasta cuatro puertos USB 3.2 a 20 Gbps; diez puertos USB 3.2 a 10 Gbps; diez puertos USB 3.1 a 5 Gbps y hasta catorce puertos USB 2.0, es compatible con el estándar Thunderbolt 4 y soporta hasta dos MAC Ethernet 2,5 GbE y 1 GbE.

El Intel Core i5-12600K utiliza el socket LGA 1700, así que para poder utilizarlo necesitamos una nueva placa base que sea compatible con dicho socket. Los sistemas de retención de los sistemas de refrigeración para socket LGA 1200 son compatibles con el socket LGA 1700, pero necesitaremos unos nuevos tornillos elevadores, así que tenedlo en cuenta. La mayoría de los grandes jugadores del sector ofrecen packs de actualización con esos tornillos elevadores a un precio muy bajo.

Podemos utilizar los procesadores Intel Alder Lake-S con memoria DDR4 y DDR5, pero debemos tener en cuenta que para ello deberemos comprar una placa base compatible. En este análisis hemos utilizado la Gigabyte Aorus Master Z690, la misma placa que empleamos en el análisis del Intel Core i9-12900K. Dicha placa soporta hasta 128 GB de memoria DDR5, así que no es compatible con memoria DDR4.

No quiero terminar este apartado sin volver a hablar del overclock, ya que Intel se ha esforzado bastante para mejorar esta característica en Alder Lake-S, y el Intel Core i5-12600K viene con el multiplicador desbloqueado, lo que significa que soporta overclock sin problemas.

Como ya os contamos en su momento, a través de la aplicación Intel Extreme Tuning Utility podemos acceder a diferentes ajustes que nos permitirán subir las frecuencias de trabajo del procesador, afinar los voltajes, desactivar núcleos, controlar el HyperThreading sobre una base por núcleo y hacer overclock de forma independiente a los núcleos de alto rendimiento y a los de bajo consumo. Muy completa, muy versátil y también muy útil para monitorizar el estado del sistema. También podemos llevar a cabo otros ajustes, como la desactivación de las instrucciones AVX.

El overclock de la memoria ha mejorado con la introducción de los perfiles Intel XMP 3.0, que nos permiten activar, con un simple clic, el perfil de mayor rendimiento disponible. Para el caso de las memorias que hemos utilizado en este análisis, las Kingston Fury Beast, cuando las instalamos en la placa base funcionaban a 4.800 MHz, pero bastó con un clic para elegir el perfil que subía las frecuencias a 5.200 MHz. Todo funcionó a la perfección, y la estabilidad fue total desde el primer minuto.

Por defecto, el Intel Core i5-12600K tiene un modo de alimentación base de 125 vatios funcionando a sus frecuencias de referencia, pero puede llegar a los 150 vatios cuando se activa el modo turbo. Este valor es claramente inferior a los 241 vatios del Intel Core i9-12900K, y significa que estamos ante un chip más fresco y más eficiente, aunque obviamente también es menos potente, ya que tiene una menor cantidad de núcleos e hilos, y alcanza un pico de frecuencia menor con todos los núcleos activos.

Como cabía esperar, el Intel Core i5-12600K trae también los mismos cambios a nivel de encapsulado que vimos en el Intel Core i9-12900K, lo que significa que se ha reducido el grosor de aquel para aumentar el tamaño del IHS. Esto contribuye a acelerar la disipación del calor, ya que el silicio tiene una mayor superficie sobre la que distribuirlo.

Equipo de pruebas para analizar el Intel Core i5-12600K

Hemos utilizado exactamente la misma configuración que vimos en el análisis del Intel Core i9-12900K, para que así podáis comparar de forma directa ambos procesadores, y para que podáis apreciar mejor la diferencia que hay entre ambos.

Para que no queden dudas, os adjunto un resumen completo con todos los componentes:

Windows 11 como sistema operativo.

Procesador Intel Core i5-12600K.

Placa base Gigabyte Aorus Master Z690.

Memoria RAM Kingston Fury Beast, DDR5 a 5.200 MHz con latencias CL40 en dos módulos de 16 GB (32 GB en total).

SSD Crucial SATA III de 480 GB.

SSD PCIE Gen4 x4 WD Black SN850 de 2 TB.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 3080 Ti con 12 GB de memoria GDDR6X.

Sistema de refrigeración líquida Corsair iCUE H150i Elite LCD.

Fuente de alimentación Corsair RM1000x con certificación 80 Plus Oro de 1.000 vatios.

Rendimiento del Intel Core i5-12600K: Pruebas sintéticas

Como podemos ver en la prueba de rendimiento de CPU-Z, el Intel Core i5-12600K tiene un IPC muy alto. No es un secreto, ya os lo anticipamos en su momento, aunque debido a su modo turbo, que trabaja a un nivel inferior comparado con el del Intel Core i9-12900K, no logra llegar a los 800 puntos en monohilo. Con todo, obvia decir que es un resultado fantástico para un procesador de poco más de 300 euros. Podéis ampliar todas las imágenes haciendo clic en ellas.

Saltamos ahora a ver los resultados que ha obtenido en Cinebench R23, y se vuelve a confirmar que el Intel Core i5-12600K no solo supera a todos sus rivales directos en monohilo, sino que además se impone a otros chips más caros, incluso en multihilo. Para ilustrar mejor esa realidad, os dejo los resultados que obtuvo mi Ryzen 7 5800X en dicha prueba, y sí, el Intel Core i5-12600K es superior incluso en multihilo.

Vamos ahora con PassMark, una prueba de rendimiento que nos permite hacernos una idea de cómo se mueve el Intel Core i5-12600K bajo un amplio compendio de tests CPU combinados. El resultado es muy bueno, aunque como cabía esperar queda a una distancia considerable del Intel Core i9-12900K.

En Blender se mantiene la misma tónica, ya que el Intel Core i5-12600K vuelve a demostrar que es un chip extremadamente potente, y que puede ofrecer un rendimiento a la altura de la gama alta de la anterior generación. Fijaos que, por ejemplo, en BMW27 queda casi al mismo nivel que un Intel Core i9-10900K que, os recuerdo, tiene una configuración de 10 núcleos y 20 hilos. En la parte de la izquierda podéis encontrar un listado del rendimiento de diferentes CPUs en dicha prueba que os servirá como referencia comparar.

Pasamos ahora a la prueba de memoria y cachés de AIDA64. Hemos utilizado el mismo kit Kingston Fury de DDR5 a 5.200 MHz con latencias CL40 que empleamos con el Intel Core i9-12900K, y por eso nos encontramos con resultados muy parecidos. Podemos destacar, eso sí, la mayor latencia y la reducción del ancho de banda en las cachés que muestra el Intel Core i5-12600K en esta prueba. Por otro lado, la estabilidad que ha ofrecido esta memoria ha sido total, incluso en las pruebas con overclock.

Rendimiento del Intel Core i5-12600K: Juegos

En juegos, el Intel Core i5-12600K ofrece un rendimiento fantástico incluso sin hacer overclock. Hemos mantenido la tónica habitual, es decir, hemos probado los juegos en resolución 720p y 1080p porque, cuando nos movemos en esos niveles, el cuello de botella se traslada al procesador. Esto significa que, en dichas resoluciones y bajo una misma configuración, cualquier diferencia de rendimiento se deberá principalmente a la mayor, o menor, potencia del procesador.

Cuando nos centramos en juegos, vemos que el Intel Core i5-12600K es solo un poco menos potente que el Intel Core i9-12900K, y esto se traduce en un resultado muy bueno, ya que, como dijimos en su momento, el nuevo tope de gama de Intel superaba en juegos al Ryzen 9 5950X. Con esa diferencia entre ambos presente, ¿es el Intel Core i5-12600K capaz de superar al Ryzen 9 5950X en juegos? Pues sí, de hecho es curioso ver como llega, incluso, a superar al Intel Core i9-12900K en algunos casos, y esto es posible gracias a tres claves:

El alto IPC de sus núcleos de alto rendimiento (Golden Cove).

de sus núcleos de alto rendimiento (Golden Cove). La dependencia de los juegos del rendimiento monohilo cuando superamos una configuración de cuatro núcleos y ocho hilos. Estos no aprovechan una configuración como la del Ryzen 9 5950X, que cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, y eso da ventaja al Intel Core i5-12600K.

cuando superamos una configuración de cuatro núcleos y ocho hilos. Estos no aprovechan una configuración como la del Ryzen 9 5950X, que cuenta con 16 núcleos y 32 hilos, y eso da ventaja al Intel Core i5-12600K. La óptima distribución de la carga de trabajo y la adaptación del modo turbo en función de la misma.

De media, el Intel Core i5-12600K es, aproximadamente, un 4% más potente que el Ryzen 9 5950X en juegos. Tened en cuenta que esa diferencia puede variar en función de los juegos que utilicemos para comparar el rendimiento de ambos procesadores, pero en cualquier caso es todo un logro para un procesador que cuesta 310,30 euros, ya que ha podido superar a otro que tiene un precio de 758,60 euros. En los puntos anteriores ya os hemos explicado el porqué.

Intel Core i5-12600K: Consumo, overclock y temperatura

Las temperaturas que registra el Intel Core i5-12600K son excelentes. Funcionando a su frecuencia de stock, este chip se mantiene en niveles óptimos incluso cuando funciona a plena carga, lo que significa que es viable incluso con soluciones de refrigeración económicas. Sin embargo, si queremos hacer overclock, necesitaremos una solución de refrigeración potente ya que, como vemos en la gráfica, la temperatura de trabajo se dispara cuando trabaja a plena carga.

No obstante, quiero dejar claro algo que es evidente con solo mirar la gráfica, pero que parece que no todos nuestros lectores han terminado de entender. Las temperaturas de un procesador a plena carga (100% de uso) representan el peor escenario posible, y no son representativas de lo que ocurre bajo un uso normal centrado en juegos, por ejemplo, donde un procesador como el Intel Core i5-12600K nunca llega a estar tan saturado. Por ejemplo, hay juegos que no llegan a poner este procesador ni al 50% de uso.

Por lo que respecta al consumo, se mantiene la misma tónica. Cuando el Intel Core i5-12600K funciona a frecuencias de stock, el consumo es muy bueno, pero se dispara si hacemos overclock. Qué puedo decir, es algo normal ya que al overclockear el Intel Core i5-12600K estamos eliminando las limitaciones de potencia, con todo lo que ello conlleva tanto a efectos de consumo como de temperatura, como ya hemos visto.

Y hablando de overclock, con la unidad que hemos probado he podido llegar hasta los 5,1 GHz (núcleos de alto rendimiento) manteniendo una estabilidad total. Pude arrancar con una frecuencia de 5,2 GHz, pero me fue imposible completar ninguna prueba de rendimiento, así que el techo de esta unidad queda en esos 5,1 GHz. Tened en cuenta que hablo de 5,1 GHz en todos los núcleos de alto rendimiento, y que esa frecuencia se mantiene con todos los núcleos activos. Por contra, el modo turbo solo escala a 4,9 GHz con un núcleo activo.

Notas finales: El mejor procesador para juegos

Un reconocimiento totalmente merecido. El Intel Core i5-12600K ha demostrado que ofrece un rendimiento excelente en juegos, tanto que es capaz de superar a todo lo que tiene AMD ahora mismo en el mercado de consumo general, incluyendo el Ryzen 9 5950X, un chip que, como hemos visto en el análisis, cuesta más del doble.

Si nos centramos en las pruebas de rendimiento sintético, vemos que el Intel Core i5-12600K también ha posicionado en un nivel fantástico. Esto es importante porque no hace más que reafirmar lo que ya os habíamos dicho en el análisis del Intel Core i9-12900K, que la arquitectura híbrida que ha utilizado Intel, con núcleos de alto rendimiento y de alta eficiencia, realmente funciona, y ha sido un paso en la dirección correcta.

No hablo sin motivos, el Intel Core i5-12600K supera, con sus 6 núcleos de alto rendimiento, 4 núcleos de alta eficiencia y 16 hilos, al Ryzen 7 5800X en todas las pruebas centradas en el multihilo, y eso que dicho procesador tiene 8 núcleos Zen 3 de alto rendimiento y 16 hilos. También es más potente en monohilo, y sin embargo el chip de AMD cuesta 429 euros, es decir, 119 euros más que el Intel Core i5-12600K. Creo que no hace falta decir nada más, la historia se cuenta sola.

Nada que objetar en términos de rendimiento, el Intel Core i5-12600K es el mejor procesador de su clase, y gama, si hablamos de potencia bruta, y también si hablamos de precio, ya que como hemos dicho supera tanto en monohilo como en multihilo al Ryzen 7 5800X, a pesar de que este es más caro. Si nos vamos al consumo, vemos que los valores que registra el Intel Core i5-12600K son mucho más contenidos que los del Intel Core i9-12900K, y que también se calienta mucho menos.

Con el Intel Core i5-12600K tendremos un funcionamiento más fresco y eficiente, y disfrutaremos de todas las ventajas de la nueva plataforma LGA 1700, y del chipset. Por todo lo que he comentado en este apartado creo que, al momento de escribir el análisis, el Intel Core i5-12600K se convierte en el mejor procesador de alto rendimiento de su categoría, y en la opción más interesante por valor precio-prestaciones de esta primera oleada de chips basados en Alder Lake-S.