Spotify estrena widgets para iOS

Como usuario de Spotify e iOS, llevo bastante tiempo preguntándome la razón por la que la app del servicio para el iPhone no contaba con widgets para la pantalla de inicio. Desde que estos elementos llegaran al sistema operativo de Apple, la app de su servicio de música en streaming ha contado con tres para la pantalla de inicio, que proporcionan un acceso muy rápido y cómodo a la aplicación.

Es cierto que la relación entre Apple y Spotify no pasa, desde hace ya bastante tiempo, por su mejor momento. Recordemos, por ejemplo, que Apple Music decidió dar el salto a calidad HiFi sin incrementar el precio de su suscripción, lo que supuso un gran varapalo para Spotify del que todavía no se ha recuperado. Hablo, por supuesto, de su ya lejanamente anunciado (en el tiempo, ya me entiendes) plan de música HiFi, algo que todavía sigue en los planes de la compañía, pero que todavía no se ha materializado y probablemente seguirá sin hacerlo a corto plazo.

Pero claro, una cosa son los problemas entre ambas empresas, y otra muy distinta es la experiencia para aquellos que son usuarios de ambas de manera simultánea. Pero además, no contar con widgets para la pantalla de inicio en iOS es algo que también ha ido en contra de los intereses de Spotify. ¿Por qué? Porque este complemento proporciona un acceso instantáneo a la app, algo que se traduce en un mayor uso de la misma y, por lo tanto, en una mayor probabilidad de que los usuarios mantengan sus suscripciones al servicio.

Afortunadamente, alguien en la compañía se ha debido dar cuenta de ello y, tal y como podemos leer en su blog, la app de Spotify para iOS ya cuenta con widgets para las pantallas de bloqueo y de inicio. Y aquí se da justo el caso contrario a lo que mencionaba anteriormente, puesto que Spotify le ha sacado la delantera a Apple Music, puesto que esta última no cuenta con un widget para la pantalla de bloqueo, por sorprendente que resulte.

Así, con la última actualización de la app para iOS, la versión 8.8.26, ya podemos añadir un widget en la pantalla de bloqueo del iPhone que, al ser pulsado, nos llevará directamente a la app de Spotify. Su diseño es lo más sencillo, de ancho simple tan solo muestra el icono del servicio, pero aún así resulta verdaderamente práctico.

Por su parte, los dos widgets para la pantalla de inicio son de una altura, con uno de ellos de ancho completo y otro del 50%. El widget más grande muestra hasta cinco referencias a lo que has escuchado más recientemente: artistas, listas de reproducción, álbumes o podcasts. El widget más pequeño muestra la portada de lo que has reproducido más recientemente. En ambos casos una pulsación en la imagen te llevará, directamente, a ese contenido.