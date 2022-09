Microsoft elimina el teclado SwiftKey de iOS

Todavía recuerdo la sensación que experimenté al probar por primera vez el teclado SwiftKey, hace ya más de 10 años. Fue, claro, en un smartphone con Android (creo recordar que un HTC, pero de eso no estoy tan seguro), y ver como deslizar el dedo por la pantalla, sin levantarlo, sobre las teclas que representaban las letras que quería emplear, se traducía en que se escribiera automáticamente lo que yo quería… en fin, fue una sensación increíble, y una de las razones por la que, siendo ya usuario de iPhone, me planteé la posibilidad (que finalmente descarté) de dar el salto a Android.

Con los años, han aparecido más teclados, tanto para Android como para iOS, que emplean este sistema de escritura, pero pese a ello, a contar con mayor competencia, tanto el prestigio cultivado en sus primeros tiempos como su evolución, han ocasionado que siga siendo la app de referencia en este sentido. No cuento con los datos absolutos de los teclados más empleados tanto en Android como en iOS, pero sí que me consta que SwiftKey se encuentra en las primeras posiciones en ambas plataformas.

Así, parece que fue ayer, pero ya han pasado ocho años desde que SwiftKey dio el salto, en aquel momento muy, muy esperado, a iOS. Ni que decir tiene que me faltó tiempo, en aquel momento, para instalarlo en mi iPhone y, desde entonces, ha sido el teclado que más he empleado (aunque no el único, esto también quiero aclararlo). Y cuando fue adquirido por Microsoft, dos años después, muchos entendimos que era una manera más de Microsoft de mejorar su presencia en Android y en iOS, en un movimiento muy inteligente, en mi opinión.

Sin embargo, y desde hace ya algo más de un año, Microsoft no ha actualizado SwiftKey para iOS, pese a que sí que lo ha hecho para Android, algo que ha instalado las sospechas, desde hace ya un tiempo, de que Microsoft podría estar pensando en sacar su teclado inteligente de iOS. Y esto, que hasta ahora eran teorías y rumores, tristemente se ha confirmado. Y es que, según podemos leer en Softpedia, a partir del 5 de octubre finalizará el soporte para SwiftKey iOS, que se eliminará de la tienda de aplicaciones de Apple.

¿Razones? Seguro que las hay, pero al menos de momento no han trascendido, y sorprende que Microsoft renuncie a la cuota de presencia en iOS que le ha aportado SwiftKey hasta ahora. Es cierto que, claro, por su propia naturaleza de teclado, éste puede tener acceso completo a los datos introducidos por el usuario (como cualquier otro teclado, en verdad), así que la duda viene de si la decisión podría tener que ver con las políticas de seguridad y privacidad de Apple. Sin embargo, que otros teclados, como Gboard, de Google, sí que se mantengan en iOS, aleja un poco esa posibilidad.

Sea como fuere, aquellos usuarios que ya tengan SwiftKey en iOS, o que lo descarguen antes del cinco de octubre, podrán seguir utilizándolo pasada esa fecha. Sin embargo, no debemos olvidar que hablamos de una app que lleva más de un año sin actualizarse, lo que en términos de seguridad no suena demasiado gratificante. Y es una pena, porque no solo es uno de los teclados más empleados, sino también de los mejor valorados en la App Store.