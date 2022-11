SwiftKey vuelve a iOS

Si eres usuario de iOS, seguramente recordarás que hace algo menos de dos meses se consumó el adiós a SwiftKey. En una decisión cuyas razones nunca llegamos a conocer, Microsoft decidió dar por finalizado el ciclo de vida de este teclado inteligente en su versión para el sistema operativo de los dispositivos de Apple. No resultó una gran sorpresa, pues los de Redmond llevaban ya alrededor de un año sin actualizarlo pero, aún así, supuso una gran decepción para sus usuarios (entre los que me incluyo), pues era una decisión que afectaba únicamente a iOS, ya que la versión para Android sí que seguía plenamente activa.

Terminaban así, por lo tanto, los ocho años de vida entre la llegada de SwiftKey a iOS, seis de los cuales fueron bajo el auspicio de Microsoft, que compró la compañía dos años después. Como ya dije en su momento, me pareció un movimiento muy inteligente por parte de Microsoft pues, de este modo, ganaba una baza muy importante para incrementar su presencia en el OS de Apple (y también en el de Google, claro) y, además, de hacerlo con un producto que contaba (y sigue haciéndolo) con una valoración tremendamente positiva en su campo. En el caso de iOS, por ejemplo, es el más valorado de los teclados virtuales presentes en la App Store, con una nota de 4,6 sobre 5.

Todo esto hizo que resultara de lo más incomprensible que Microsoft dejara de actualizar SwiftKey para iOS sin previo aviso y sin razón aparente, y más aún que un año después, el pasado mes de septiembre, decidiera eliminarlo de la tienda de apps, dando por finalizado el final del soporte del mismo a partir del 5 de octubre. Los usuarios contaban con la posibilidad de descargarlo e instalarlo antes de dicha fecha para poder seguir empleándolo más allá de esa fecha pero, claro, ya no habría actualizaciones de ningún tipo, ni siquiera de seguridad, algo clave para un teclado que, por su propia naturaleza, tiene acceso a todo lo que escribe el usuario.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳

Stay tuned to what the team has in store for it!

Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

— Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022