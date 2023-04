Análisis Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, un cuento de hadas único

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nos regala una visión fresca y original de la saga, viajando hasta los orígenes de nuestra carismática protagonista, en una aventura que nos mostrará su lado más vulnerable a través de su infancia.

Esta precuela podría considerarse una de las apuestas recientes más personales de PlatinumGames, con una calidad visual y narrativa sorprendente para lo que podría haber sido un título completamente secundario de esta aclamada franquicia. Su estilo experimental nos permite explorar el mundo de las brujas de Umbra desde una perspectiva nueva y muy interesante. El nivel general del juego lo posiciona a la altura de sus predecesores y, al ser una historia independiente, pueden disfrutarlo tanto los fans acérrimos como cualquier jugador que desee internarse en este cuento de hadas.

Los orígenes de la bruja

Volvemos a ponernos en la piel de Bayonetta, solo que aún falta mucho para conocerla por ese nombre, ahora solo es Cereza, una niña asustadiza y torpe, rechazada por su propia gente y condenada a una vida de exilio junto a su maestra, Morgana.

Desoyendo advertencias y leyendas, Cereza se internará en el misterioso bosque de Ávalon, territorio de las hadas, enemigas naturales de las brujas. Comienza este viaje sola, perdida en un lugar extraño y lleno de peligros, pero pronto encontrará un poderoso aliado al invocar a su primer demonio, Cheshire, encerrado en el interior de su peluche, que le brindará su ayuda a cambio de que ella le devuelva al infierno.

Esta historia es un rito de paso, un viaje de iniciación que nos muestra el camino que siguió la pequeña Cereza para terminar por convertirse en la poderosa bruja Bayonetta. El argumento puede parecer sencillo, pero funciona a la perfección, apoyándose en una narración clásica de fábula. El juego abrirá, de manera literal, un cuento ante nosotros e iremos recorriendo sus páginas a medida que avancemos en la aventura.

Si esta estructura funciona tan bien es, en parte, gracias a la carisma de sus protagonistas, Cereza y Cheshire, dos personajes radicalmente opuestos que crean una dinámica divertida y entrañable con la que no cuesta nada conectar desde el primer momento. Nuestros héroes deben complementarse para superar los obstáculos y sobrevivir, esto crea una unión muy interesante que se representa de manera magistral en los controles partidos del juego, como veremos más adelante. Es muy distinto a lo que Bayonetta nos tiene acostumbrados, alejado de la acción desbocada, se centra en explorar el mapa y resolver puzles, también hay combate, por supuesto, pero se relega a un segundo plano.

Si bien es cierto que este título se presenta de manera independiente a la trama principal de la saga, abriéndose a un público mucho más amplio, esto no significa que los fans no vayan a disfrutarlo de manera particular, puesto que descubrirán multitud de referencias y guiños a la trilogía original.

Nos encontramos con una aventura divertida y con mucha personalidad, llena de rompecabezas originales, personajes interesantes y un diseño de escenarios muy cuidado, dando como resultado un mapa inmenso con todas sus zonas conectadas de las maneras más curiosas.

Esto no va de aporrear botones

Como ya os adelantaba, los controles son bastante particulares. Con el Joy-Con izquierdo manejaremos a Cereza y con el derecho a Cheshire, puede parecer un tanto confuso, pero te haces a ello rápido. Cada personaje tiene sus propias habilidades, por un lado, Cereza aún no es demasiado poderosa, por lo que no puede enfrentarse a los enemigos directamente, pero puede inmovilizarlos, abrir cofres, interactuar y alterar los elementos del escenario… y ya se encargará Cheshire de dar zarpazos, tanto para luchar como para despejar el camino de cualquier obstáculo.

Según vayamos avanzando en la historia, reuniremos una serie de coleccionables que nos permitirán desbloquear o mejorar las cualidades de nuestros protagonistas. En algunos puntos de guardado tendremos acceso a un «árbol de habilidades», donde pagaremos un precio por cada acción que queramos activar, y este no será sencillo de conseguir, tendrás que estar muy atento a los secretos del mapa si quieres encontrar los recursos. Estas mejoras serán imprescindibles para superar determinadas zonas, a las que tendremos que regresar cuando poseamos las habilidades adecuadas. No es necesario para la trama principal, pero sí para completar el juego al 100%.

Una característica adorable de los controles del juego es el «modo abrazo», cuando devolvemos a Cheshire a su forma de peluche y le llevamos en brazos. Este modo tiene varias utilidades: lanzar al demonio a zonas elevadas que no alcanzamos, impulsarnos entre plataformas, coger coleccionables… también sirve para que Cheshire recupere salud cuando ha sido golpeado demasiadas veces y para manejar únicamente a un personaje cuando no sea necesario pelear o destruir obstáculos, que es bastante más cómodo.

Puede abrumar un poco tener tantos controles, pero ahí está la verdadera gracia del juego, en encontrar cómo combinarlos para poder superar cada acertijo. Está muy bien conseguido el equilibro al combinar darle al coco para sacar la solución a un problema con nuestra habilidad con los botones. Y, como ya he comentado, seguimos teniendo batallas, donde debemos concentrarnos en proteger a Cereza mientras atacamos con Cheshire, siempre atentos al contador de vida de nuestra bruja, una dinámica muy distinta a la habitual. Un elemento que agradecer es la variedad de enemigos, cada uno con sus propios puntos débiles, reinventando nuestra manera de luchar cada poco tiempo y alejándose de la monotonía de la que pecan algunos juegos más centrados en el combate.

Por poner algún punto negativo, la primera vuelta del juego puede resultar demasiado sencilla, tanto en sus puzles como en sus combates. Esto se compensa un poco con el tiempo que tienes que dedicar a analizar los elementos del entorno para superar los distintos rompecabezas y seguir avanzando, pero es cierto que podría ser un poco más desafiante. Esto no significa que no se disfrute igualmente, y siempre puedes complicarte más intentando completar el juego al completo.

La duración rondará las 10 horas, si te centras en la misión principal y no exploras demasiado, pero este tiempo depende de ti y del partido que quieras sacarle a este título.

La magia más allá del juego

Si algo destaca en esta precuela es el aspecto artístico. Con una dirección de arte sublime, nos sumerge de lleno en la magia de un cuento de hadas. Los colores, el original diseño de personajes, los fondos cuidados al detalle, las animaciones fluidas y con ese efecto de dibujo tradicional… es una delicia, disfrutas de cada pequeña cinemática, de cada fotograma. Dentro de este estilo, ha utilizado con maestría sus herramientas para atrapar al jugador. Este sobresaliente se extiende también a su rendimiento, tanto en modo portátil como de sobremesa.

Por otro lado, el aspecto del audio no se queda atrás. La banda sonora comienza sin demasiado protagonismo en esta historia, pero va cogiendo intensidad y nos regala temas memorables que, al combinarse con algunas de las melodías más reconocibles de la saga, consiguen un resultado excepcional. Los efectos sonoros siguen esta línea de calidad y el doblaje, en inglés y japonés con textos en español, cuenta con unas voces elegidas con cuidado y mimo, con una interpretación perfecta.

En resumen, Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon es un título que no te dejará indiferente. Ya sea por la ternura de su historia y la carisma de sus personajes, la diversión de sus puzles y acertijos, o la asombrosa personalidad del arte de este mundo mágico, el juego te atrapará y no podrás dejar de leer este precioso cuento.

Ficha técnica Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Desarrollador: PlatinumGames Distribución: Nintendo Fecha de lanzamiento: 17/03/2023 Precio: 59,99 € Plataforma: Nintendo Switch Jugadores: Una sola consola (1) Idioma: Japonés, Inglés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Ruso, Coreano, Chino Online: Sí, requieres Nintendo Switch Online

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon está disponible en la página web de Nintendo con un precio oficial de 59,99 euros, en el canal especializado en videojuegos y en las plataformas globales como Amazon que actualmente ofrece un descuento del 20% dejando el precio del juego en 47,49 euros.