GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER, análisis: potencia y estética premium

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es una tarjeta gráfica con diseño personalizado que posiciona, sin ningún tipo de duda, dentro de lo que podemos considerar como gama premium, ya que utiliza uno de los mejores sistemas de refrigeración que ofrece actualmente GIGABYTE dentro de su catálogo de tarjetas gráficas, y cuenta además con una estética muy cuidada.

Para que nos entendamos a la primera, este modelo posiciona por encima de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC que tuvimos la oportunidad de analizar también hace unos días y que, como os dije en aquel análisis, destacaba por ofrecer un rendimiento ligeramente superior al de la versión Founders y por utilizar un solo conector de alimentación adicional de 8 pines.

Obviamente, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER está en una gama superior, y esto se deja notar desde el momento en el que la sacamos de la caja, aunque sobre ello profundizaremos más adelante en el apartado que dedicaremos al análisis externo de esta tarjeta gráfica. Os puedo adelantar que tanto por estética como por calidad de construcción es impresionante, y que desde luego ha disparado mis expectativas.

Antes de entrar en materia y comenzar con el análisis queremos agradecer a GIGABYTE España que nos haya enviado también una GIGABYTE RTX 4070 AORUS MASTER, un modelo que como he dicho complementa a la versión WindForce OC. Ahora sí, poneos cómodos que empezamos y hay muchas cosas que leer.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER: análisis externo y primer contacto

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es una tarjeta gráfica que, por potencia y rendimiento, se encuadra dentro de lo que podemos considerar como gama alta de entrada. Sin embargo, este modelo tiene, como he dicho en al principio del análisis, un sistema de refrigeración y una calidad de construcción premium, así que posiciona en la gama «top» de GIGABYTE en lo que respecta a la calidad del ensamblado y de componentes.

Esa calidad se deja notar desde el primer momento, y lo mejor es que vosotros mismos podéis verla en las fotos. A efectos comparativos he querido incluir también la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC para que podáis apreciar, de una manera más clara, las diferencias que existen entre ambas tanto a nivel de diseño como de acabados y de calidad de construcción, a pesar de que las dos utilizan el mismo núcleo gráfico.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es más grande, tiene un sistema de refrigeración más potente, cuenta con iluminación LED RGB y tiene una estética gaming mucho más atractiva. También opta por el conector de alimentación adicional de 16 pines, e incluye un adaptador con dos conectores de 8 pines, como el modelo de referencia de NVIDIA. Debido a su tamaño es imprescindible atornillarla bien al chasis, y podemos utilizar también el kit de apoyo frontal incluido.

En la parte superior nos encontramos con un total de tres ventiladores de 108 mm que pueden girar de forma alternativa para mejorar la presión del aire y acelerar, por tanto, el proceso de enfriamiento del radiador. Cada uno de esos tres ventiladores utiliza aspas con un patrón específico que mejora la entrada de aire y reduce el ruido, y tienen iluminación LED RGB totalmente personalizable.

Los ventiladores se asientan sobre un enorme radiador que hace contacto con la GPU y con otros elementos clave que generan calor, como el VRM y la memoria gráfica, y utiliza el clásico sistema de cámara de vapor con tubos conductivos de calor fabricados en cobre, todo para acelerar el proceso de transferencia de calor y evitar que este pueda llegar a acumularse en la GPU o en cualquiera de sus componentes.

En la vista desde la parte posterior podemos ver las salidas que integra la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER, una HDMI 2.1 y tres DisplayPort 1.4. Desde esa perspectiva también tenemos una visión más clara de las dimensiones de la tarjeta, que ocupa 3,5 ranuras de expansión y supera los 34 centímetros de longitud. Necesitaremos, por tanto, una caja bastante grande para poder instalarla sin problemas.

Pasamos ahora a verla desde el lateral, una perspectiva que deja al descubierto el conector de alimentación 16 pines. También podemos ver la serigrafía AORUS con iluminación LED RGB personalizable, y tenemos una visión más clara del enorme tamaño del radiador. Queda claro que GIGABYTE ha montado un sistema de refrigeración de primer nivel en este modelo, tanto por tamaño como por la calidad de los componentes. De alimentación va sobrada, ya que obtiene una potencia total de 300 del conector de 16 pines, y otros 75 vatios de la ranura PCIe.

En la parte trasera tenemos una placa metálica que aporta solidez estructural al PCB y que, desde luego, es fundamental en este modelo tanto por su peso como por sus dimensiones. Esa placa le da también un toque de estilo, cuenta con otra zona serigrafiada con la marca AORUS que trae iluminación LED RGB personalizable, y contribuyen a mejorar la disipación del calor y la refrigeración de la tarjeta gráfica.

La apertura que vemos en la parte final de esa placa metálica trasera no es casualidad, esta permite mejorar el flujo de aire y acelera el enfriamiento de las aletas de aluminio del radiador, lo que ayuda a mantener unas temperaturas de trabajo más bajas. El valor estructural en esa zona se mantiene, gracias al marco metálico que conserva la placa metálica, como podemos ver en la imagen.

Resumen de la arquitectura Ada Lovelace y nuevas tecnologías

Desde que se produjo su anuncio hemos hablado mucho de la arquitectura Ada Lovelace y de las tecnologías que integra. También comentamos, cuando se produjo el lanzamiento de la GeForce RTX 4070 Founders Edition, todas sus claves a nivel de arquitectura y os ofrecimos un análisis detallado del AD104, el núcleo gráfico que utiliza esta tarjeta gráfica.

Por razones evidentes no voy a volver a repetir todo lo que ya hemos dicho. Si queréis consultar el análisis técnico del núcleo gráfico AD104 os invito a entrar en el análisis de la GeForce RTX 4070 Founders Edition. No obstante, y para que tengáis una visión clara y sencilla de las novedades más importantes que supone la arquitectura Ada Lovelace sin tener que mirar en otro artículo, os voy a dejar a continuación un resumen con sus principales avances.

Shader Execution Reordering (SER)

Es una tecnología que reordena los hilos de trabajo en bloques o grupos, para que los motores de sombreado puedan ir despachándolos de una manera más eficiente y en menor tiempo. Gracias a esta tecnología es posible mejorar el rendimiento hasta un 25% en cargas de trabajo básicas.

En tareas concretas, como Cyberpunk 2077 bajo el modo Overdrive (path tracing), la mejora de rendimiento es de hasta un 44%, y también es capaz de doblar la tasa de operaciones de trazado de rayos.

Núcleos tensor de cuarta generación

Estos nuevos núcleos tensor están especializados en tareas de IA, inferencia y aprendizaje profundo. Siguen siendo el pilar central del DLSS Super Resolution, y ofrecen una potencia de hasta 466 Tensor-FLOPs. NVIDIA ha mantenido el mismo motor de transformación FP8 que vimos en Hopper, su arquitectura para aceleradoras gráficas profesionales de alto rendimiento.

Núcleos RT de tercera generación

Se especializan en trazado de rayos y no solo son más potentes que los de la generación anterior, ya que ofrecen un pico de 67 RT-TFLOPs, sino que además doblan la velocidad de cálculo de las intersecciones rayo-triángulo y añaden, a los avances de la generación anterior, dos mejoras importantes:

Displaced Micro-Mesh: utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos manteniendo una alta calidad gráfica, gracias a la densidad de esas mallas.

utiliza mallas de micro triángulos para mejorar la eficiencia a la hora de trabajar con trazado de rayos manteniendo una alta calidad gráfica, gracias a la densidad de esas mallas. Opacity Micro-Mask: reduce la carga de trabajo de los shaders al realizar una determinación más precisa de la opacidad de los objetos y de su densidad, lo que permite ajustar mejor el resultado final optimizando el consumo de recursos.

DLSS 3 con generación de fotogramas

Esta tecnología permite a la GPU generar un fotograma adicional por cada dos fotogramas renderizados de manera tradicional. Ese fotograma se genera de una manera totalmente independiente a la CPU, así que ayuda a hacer frente a cuellos de botella, y utiliza el nuevo «Optical Flow Accelerator» que es exclusivo de la arquitectura Ada Lovelace.

NVIDIA Studio: un valor seguro para profesionales

Ada Lovelace tiene una integración plena en los drivers NVIDIA Studio, y estos aprovechan de maravilla algunas de sus funciones más importantes, como por ejemplo los códecs AV1, que optimizan el streaming en vivo hasta en un 40%; el DLSS 3 y la generación de fotogramas, que pueden mejorar hasta en 2,8 veces el rendimiento en renderizado en 4K en Omniverse comparado con una GeForce RTX 3070 Ti; y también la generación de arte mediante inteligencia artificial, que se producirá hasta un 40% más rápido que con una GeForce RTX 3070 Ti.

Especificaciones de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER

Núcleo gráfico AD104 (arquitectura Ada Lovelace) en 5 nm.

35.800 millones de transistores.

Graphics Processing Clusters (GPCs): 4.

Texture Processing Clusters (TPCs): 23.

5.888 shaders a 1.920 MHz-2.595 MHz, modo normal y turbo.

184 unidades de texturizado.

184 núcleos tensor de cuarta generación.

64 unidades de rasterizado.

46 núcleos RT de tercera generación.

Potencia en FP32: 30,56 TFLOPs.

Bus de 192 bits.

12 GB de memoria GDDR6X a 21 GHz.

Ancho de banda: 504,2 GB/s.

Caché L2: 36 MB.

TGP de 200 vatios.

Precio de lanzamiento: desde 799 euros.

Utiliza un conector de alimentación adicional de 8 pines, y GIGABYTE recomienda utilizar una fuente de alimentación de 650 vatios.

Medidas: 342 mm x 153 mm x 71 mm.

Como podemos ver en el listado de especificaciones, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER logra superar, gracias al overclock que trae de casa, la barrera de los 30 TFLOPs de potencia en FP32. Es más potente que todas las versiones anteriores que hemos probado hasta el día de hoy, y también es la más grande que hemos recibido.

Su tamaño está justificado porque, como hemos indicado en el análisis externo de la tarjeta gráfica, incorpora un sistema de refrigeración propio de los modelos tope de gama, y este debería tener un impacto importante en las temperaturas de trabajo, y también en el nivel de ruido. Sobre ello hablaremos más adelante, no os preocupéis.

Equipo de pruebas para el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4, capaz de alcanzar velocidades de 7.000 MB/s y 5.300 MB/s en lectura y escritura secuencial.

Tarjeta gráfica GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

He utilizado el mismo equipo de pruebas que con el resto de modelos GeForce RTX 4070. De esta manera obtenemos resultados unificados y evitamos discrepancias que introducir desigualdades en las comparativas. Se trata de una configuración de gama alta, así que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER podrá desarrollar todo su potencial sin ningún tipo de problema, y no sufrirá cuello de botella.

GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER: rendimiento en pruebas sintéticas y aplicaciones profesionales

Empezamos nuestra ronda de pruebas centradas en aplicaciones profesionales con Blender. Esta nos permite medir el potencial de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER en renderizado partiendo de un valor claro y simple, muestras por minuto. A mayor cantidad de ellas mayor rendimiento, y como podemos ver en las imágenes adjuntas este modelo supera claramente a la versión Founders Edition, ya que obtiene una puntuación de 3.168 en «Monster», 1.539 en «Junkshop» y 1.554 en «Classroom».

La GeForce RTX 4070 Founders Edition consiguió una puntuación de 3.122 en «Monster», 1.529 en «Junkshop» y 1.533 en «Classroom». Es cierto que la diferencia es pequeña, pero da una victoria clara al modelo de GIGABYTE.

Rendimiento en Blender

Rendimiento en V-Ray

Pasamos ahora a ver los datos de rendimiento en V-Ray, que es un motor de renderizado capaz de aprovechar el hardware especializado que incluyen las GeForce RTX de NVIDIA, y que podemos utilizar en dos modos, uno basado en CUDA y otro con aceleración RTX. En la primera, vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER consigue 1.901 «vpaths», superando los 1.852 «vpaths» que logra la Founders Edition.

En la prueba bajo RTX la puntuación es de 2.646 «vrays», una cifra que de nuevo supera los 2.592 «vrays» que obtiene la GeForce RTX 4070 Founders Edition. De nuevo, tenemos una diferencia pequeña pero lo suficientemente clara como para dar la victoria a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER.

Rendimiento en 3DMark DLSS

Vamos ahora con los resultados de 3DMark DLSS, una prueba muy importante porque nos permite ver de una manera clara cómo marca la diferencia el DLSS, utilizando tanto la tecnología Super Resolution, que realiza un proceso de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen, como la tecnología de generación de fotogramas, que crea un fotograma adicional mediante IA por cada dos fotogramas renderizados de forma tradicional.

Como podemos ver en la galería adjunta, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER consigue 23,87 FPS en 4K sin DLSS Super Resolution ni generación de fotogramas, y con ambas tecnologías activadas la media sube a 87,65 FPS. La diferencia de rendimiento es tan grande que casi se ha multiplicado por cuatro, y esta tarjeta gráfica ha mantenido en todo momento unas temperaturas excelentes, con picos máximos de 52,79 grados C.

Comparada con la GeForce RTX 4070 Founders Edition, el modelo de GIGABYTE ha conseguido casi 3 FPS más de media utilizando DLSS y generación de fotogramas, y sus temperaturas han sido 14 grados más bajas (el modelo FE alcanzó los 66,80 grados C).

Rendimiento en Octanebench

Nos toca ahora entrar a ver los resultados que ha obtenido la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER en Octanebench, otra prueba importante dentro del mundo del renderizado, ya que es compatible con el hardware dedicado de aceleración de trazado de rayos y utiliza un sistema avanzado de reducción de ruido en tiempo real. Es muy exigente, aunque también es escalable.

Esta prueba realiza diferentes análisis con escenas distintas, así que os he dejado los resultados de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER y los de la GeForce RTX 4070 Founders Edition para que podáis comparar ambos de forma directa. En líneas generales, la conclusión que podemos sacar es que la versión de GIGABYTE es un poco más potente que la Founders Edition, gracias a ese overclock que trae de casa. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Rendimiento en Passmark GPU

Con Passmark podemos realizar una comparativa directa, sencilla y fácil entre diferentes tarjetas gráficas, y en este caso la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER ha superado los 36.571 puntos que obtuvo la GeForce RTX 4070 Founders Edition. La diferencia entre ambas es de casi 700 puntos, a favor de la primera, y como vemos posiciona entre las tarjetas gráficas más potentes del mundo (es más potente que el 99% de las tarjetas gráficas que tiene Passmark en su base de datos).

Los resultados que he obtenido con la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER han cumplido totalmente mis expectativas en términos de rendimiento. Ese overclock de casa le permite alcanzar frecuencias de trabajo más altas, y esto le da una victoria pequeña, aunque perceptible, frente a la GeForce RTX 4070 en pruebas profesionales y sintéticas. Me ha llamado también mucho la atención su temperatura de trabajo, y es que, como vimos en la prueba de 3DMark DLSS, apenas llegó a los 52 grados C.

GIGABYTE RTX 4070 AORUS MASTER: rendimiento en juegos

Vamos ahora a descubrir qué es capaz de ofrecer la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER en juegos. Voy a empezar con Cyberpunk 2077, un título que es todo un referente a nivel técnico, y que con la llegada del modo Overdrive, que introduce la tecnología «path tracing», se ha convertido en el más exigente que existe actualmente, sin ningún tipo de duda.

Para ofreceros una visión más amplia del rendimiento de esta tarjeta gráfica he ampliado las pruebas con «path tracing» activado. Esta prueba no está presente en el análisis de la GeForce RTX 4070 Founders Edition porque, en el momento de analizarla, dicho modo no estaba todavía disponible.

En 1440p con calidad máxima vemos que activar los reflejos en demencial tiene un impacto importante en el rendimiento, pero aún así la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es tan potente que consigue, a pesar de todo, 51 FPS. Si activamos el DLSS 3 y la generación de fotogramas vemos que la media se dispara a los 128 FPS, y en modo rendimiento alcanza los 172 FPS.

La mejora de rendimiento que permite el DLSS 3 y la generación de fotogramas es enorme, pero se nota todavía más cuando activamos el trazado de rayos en demencial. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER alcanza los 35 FPS con dicha tecnología activada, pero si utilizamos el DLSS 3 en modo calidad la media sube hasta los 98 FPS.

En 2160p el nivel de exigencia aumenta, y esto se nota en las medias bajo resolución nativa. Sin embargo, gracias al DLSS 3 y la generación de fotogramas podemos conseguir medias de 88 FPS sin trazado de rayos y de 69 FPS con trazado de rayos activado. Sí, pasar de 17 FPS a 69 FPS es impresionante, y no habría sido posible sin la generación de fotogramas.

El modo Overdrive aplica un trazado de rayos avanzado que incrementa el número de operaciones de rayos por píxel, y que por tanto hace que Cyberpunk 2077 sea todavía más exigente. Como podéis ver, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER solo puede alcanzar 31 FPS en 1080p bajo dicho modo, y en 2160p la media cae a unos infumables 8 FPS. Gracias al DLSS 3, y a la generación de fotogramas, el rendimiento sube de 18 FPS a 93 FPS en 1440p, y de 8 FPS a 47 FPS en 2160p.

En Destroy All Humans 2 vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER no tiene ningún problema para moverlo incluso en 2160p con calidad máxima, ya que consigue 63 FPS en modo nativo. No obstante, es recomendable activar el DLSS 3 en modo calidad porque la media subirá hasta los 104 FPS, y no tendremos que hacer sacrificios en calidad de imagen. En 1440p va sobrada incluso en nativo, como podemos apreciar.

Vamos ahora con Dying Light 2, un título exigente que soporta DLSS 3 y que hace un uso intensivo del trazado de rayos, ya que lo aplica a iluminación, sombras y reflejos. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER no tiene problemas en 1440p hasta que activamos el trazado de rayos, pero podemos contrarrestar la pérdida de rendimiento con el DLSS 3. Si lo activamos en modo calidad la media pasa de 46 FPS a 75 FPS, y en modo rendimiento podemos llegar a los 102 FPS.

En 2160p el DLSS 3 es recomendable siempre. Sin trazado de rayos el modo calidad sube la media de 47 FPS a 76 FPS, y si activamos el modo rendimiento llegaremos a los 101 FPS, lo que se traduce en una fluidez total. Con trazado de rayos activado la media es de 23 FPS en 2160p nativo, pero con el DLSS 3 en modo rendimiento podemos llegar a los 61 FPS, es decir, estamos casi triplicando la tasa de fotogramas por segundo.

Nos toca ahora ver los resultados de F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch, un juego que viene limitado a 199 FPS, y que utiliza tanto trazado de rayos como DLSS y generación de fotogramas, lo que conocemos popularmente como DLSS 3.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER va sobrada incluso en 2160p, pero si activamos el trazado de rayos vemos que la media cae a 52 FPS en dicha resolución. Al activar el DLSS 3 en modo automático la tasa media se eleva hasta los 130 FPS, un nivel que está por encima del óptimo de 60 FPS, y que obviamente nos permitirá jugar con una fluidez total.

Gears 5 es todo un referente del Unreal Engine 4, y uno de los juegos más exigentes que existen cuando activamos el modo locura y la iluminación global con 32 rayos. En 1080p y 1440p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER se mueve en niveles totalmente óptimos con esa configuración, pero en 2160p es recomendable reducir la iluminación global a 8 rayos para mantenernos en la franja de los 60 FPS de media.

Ghostwire Tokyo es otro de los juegos que mejor uso hace del trazado de rayos, y además llegó al mercado como uno de los primeros exclusivos de la nueva generación, así que tiene un apartado técnico bastante cuidado. Con trazado de rayos desactivado vemos que el juego es un paseo para la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER tanto en 1440p como en 2160p, pero cuando activamos dicha tecnología el impacto se deja notar.

En 1440p, con trazado de rayos activo, el rendimiento sigue siendo bueno en modo nativo, ya que registramos una media de 73 FPS, pero utilizar el DLSS 2 en modo calidad nos dará un buen impulso y nos llevará hasta los 123 FPS sin ningún coste. Al subir a 2160p el trazado de rayos hunde los FPS y nos deja en una media de 32, así que es imprescindible activar el DLSS 2. Si lo utilizamos en modo calidad llegaremos a los 63 FPS de media, y en modo rendimiento nos moveremos en medias de 92 FPS. Sí, estaremos casi triplicando la media.

Con Lyra tenemos un representante del Unreal Engine 5, un motor gráfico que llegó al mercado pensado para dar vida a juegos de nueva generación, y que por tanto es mucho más exigente que el anterior, aunque se mantiene como una solución escalable y personalizable. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER apenas logra 35 FPS en 2160p, pero los mínimos son de 13 FPS, lo que se traduce en microtirones que hacen que no podamos jugar de una manera aceptable.

Si activamos el DLSS 3 en modo rendimiento la media sube a 106 FPS, y la tasa mínima se mantiene en unos excelentes 90 FPS. Los números no mienten, hemos triplicado la media de fotogramas, y hemos pasado de tener una experiencia pobre a una experiencia excelente, así de importante es el DLSS 3.

Metro Exodus Enhanced Edition es uno de mis juegos favoritos, tanto por la ambientación y la narrativa como por su excelente apartado técnico, donde destaca especialmente el trazado de rayos, una tecnología que está totalmente integrada en esta versión, y que por tanto no podemos desactivar. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER se mueve como pez en el agua tanto en 1080p como en 1440p, pero en 2160p el rendimiento cae a 30 FPS. Por suerte, con el DLSS 2 en modo rendimiento podemos llegar a los 96 FPS.

Nos toca hablar ahora de uno de los grandes reyes de los cuellos de botella a nivel de CPU, Microsoft Flight Simulator. En este juego el impacto que tiene el cuello de botella generado por el procesador sigue siendo grande, incluso tras los últimos parches que lanzó Microsoft, pero como vemos NVIDIA ha logrado hacerle frente con la generación de fotogramas.

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER logra 61 FPS en 1440p, pero con el DLSS 3 en modo calidad la media sube a 132 FPS. En 2160p la media es de 39 FPS, pero con el DLSS 3 en modo calidad podemos llegar hasta los 80 FPS.

En A Plague Tale: Requiem las exigencias a nivel de hardware son altas, y es normal porque es otro título que no parte de la base de la anterior generación de consolas. Con la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER tenemos 60 FPS de media en 1440p y 47 FPS si activamos el trazado de rayos. En ambos casos es recomendable activar el DLSS 3 para subir la media hasta los 123 y 99 FPS, respectivamente.

En 2160p la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER necesita, sí o sí, del DLSS 3 para ofrecer una buena fluidez. Con DLSS 3 activo en modo rendimiento la media sube de 36 FPS a 88 FPS sin trazado de rayos, y con trazado de rayos la media pasa de 28 FPS a 75 FPS. De nuevo, podemos ver la diferencia que marca esta tecnología, ya que nos permite pasar de una experiencia decepcionante a una totalmente fluida.

Quake II RTX sigue siendo uno de los grandes referentes del trazado de rayos. Este título es muy exigente a pesar de su baja carga geométrica porque, como ya sabrán nuestros lectores avanzados, hace un uso intensivo del trazado de rayos. Configurado al máximo y con dos rayos la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER no tiene problemas en 1080p ni en 1440p, pero solo llega a 48 FPS de media en 2160p, así que es lo ideal es tirar de reescalado para llegar, al menos, a 60 fotogramas por segundo estables.

No hay duda de que Red Dead Redemption 2 es otro de los grandes referentes en lo que a rasterización se refiere. La GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es tan potente que puede con él incluso en 2160p y con calidad máxima, ya que se queda muy cerca de los 60 FPS. No obstante, podemos utilizar el DLSS 2 en modo calidad para disfrutar del juego con medias de 71 FPS, y sin hacer sacrificios en calidad de imagen,

Shadow of the Tomb Raider la GIGABYTE sólo es un desafío para la GeForce RTX 4070 AORUS MASTER en 2160p con trazado de rayos, ya que sin dicha tecnología consigue 82 FPS en nativo, lo que se traduce en una fluidez total. Tampoco tiene problemas para moverlo en 1440p con trazado de rayos sin tirar de DLSS 2, puesto que alcanza los 108 FPS.

Con trazado de rayos y resolución 2160p la media es de 58 FPS, pero solo con activar el DLSS 2 en modo calidad pasaremos a tener una media de 87 FPS. No es necesario ir más allá, aunque como podemos ver en la gráfica si activamos el DLSS 2 en modo rendimiento llegaremos a los 115 FPS, una cifra óptima para monitores con altas tasas de refresco.

Control tiene ya unos años, pero se mantiene como uno de los juegos más avanzados y exigentes que existen en PC, donde utiliza el trazado de rayos para mejorar la iluminación, las sombras y los reflejos. La diferencia que marca esta tecnología en el juego de Remedy es enorme, tanto que afecta incluso a los escombros y restos que aparecen al destruir objetos y elementos del escenario.

Obviamente utilizar el trazado de rayos a ese nivel tiene un coste a nivel de rendimiento, y vemos que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER empieza a pagarlo ya en 1440p, donde consigue 62 FPS de media. Activar el DLSS 2 en modo calidad sube la media a 106 FPS.

En 2160p el trazado de rayos reduce la media a 30 FPS, pero con el DLSS 2 en modo rendimiento podemos llegar a 84 FPS, una tasa que nos permitirá disfrutar de Control con un excelente nivel de calidad gráfica y una fluidez total. Como podéis ver en la gráfica adjunta, el DLSS 2 es imprescindible en 2160p para conseguir una buena fluidez, incluso sin trazado de rayos.

Haciendo un balance global de todo lo que hemos visto, queda patente que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER es más potente que la GeForce RTX 4070 Founders Edition, y también supera ligeramente a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC porque tiene un overclock de casa ligeramente más elevado. Se nota que estamos ante un modelo «premium» dentro de su gama, y gracias al DLSS y a la generación de fotogramas puede incluso con el modo Overdrive en Cyberpunk 2077.

Temperatura, consumo y escalado de frecuencia

El enorme sistema de refrigeración que monta la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER hace su trabajo a la perfección. Cuando estamos haciendo tareas básicas, e incluso durante los primeros momentos de algunas pruebas profesionales y sintéticas, los ventiladores se mantienen apagados, lo que significa que no hace ningún ruido, y cuando ejecutamos juegos los valores de temperatura son excelentes.

De media, la GIGABYTE GeForce RTX 4070 AORUS MASTER se movió en la franja de los 52-53 grados, lo que significa que es 10 grados más fresca que la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, y lo mejor es que, incluso con los ventiladores trabajando, es muy silenciosa. El pico máximo que registré fue, curiosamente, en Cyberpunk 2077 con el modo Overdrive activado, pero solo duró un instante.

Debido al overclock que trae de casa, y que es más alto que el que podemos encontrar incluso en la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, esperaba un consumo mayor comparada con otros modelos, y mis previsiones se han cumplido, aunque la diferencia no es importante y no entra en niveles que deban preocuparnos. El consumo oscila mucho y depende en gran medida de la configuración gráfica de cada juego, porque esto afecta al porcentaje de uso de la GPU y a su consumo, pero de media se suele mantener un poco por debajo de los 200 vatios.

Como ya os he comentado en ocasiones anteriores, utilizar resoluciones inferiores a 2160p con DLSS y generación de fotogramas, así como ajustes de calidad gráficos más bajos, reducirá la tasa de uso de la GPU, y esto puede bajar mucho el consumo, especialmente en juegos menos exigentes.

Cerramos este apartado echando un vistazo al escalado de frecuencias de la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC. El overclock que trae de casa se deja notar tanto en los máximos como en los valores máximos estables, y le permite marcar una diferencia clara que se deja notar en los datos de rendimiento que hemos obtenido.

Mínimo en juegos: 2.760 MHz.

Media estable: 2.805 MHz.

Media estable más alta: 2.865 MHz.

Máximo registrado: 2.880 MHz.

Los valores de frecuencia son muy estables, y muy altos. Esto nos ayuda a entender mejor las diferencias de rendimiento que presenta no solo frente a la GeForce RTX 4070 Founders Edition, sino también frente a la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC, y como ya he dicho incluso trabajando a plena potencia su funcionamiento es muy silencioso y fresco. Como siempre, tened en cuenta que los valores de frecuencia también pueden variar en función de la configuración, y del uso o no del trazado de rayos y del DLSS.

Notas finales

La GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC es una tarjeta gráfica que, por diseño, estética, calidad de construcción y sistema de refrigeración, posición en lo más alto del mercado. Las imágenes, y los resultados que hemos obtenido, dan fe de ello, y dejan claro que estamos ante una de las GeForce RTX 4070 más bonitas y mejor construidas del mercado. No obstante, hay que destacar que esto tiene cosas positivas y cosas negativas.

En el lado bueno destaca que estamos ante un modelo muy silencioso y fresco, y también que es un deleite para la vista y que aportará un toque de distinción a cualquier PC por su estética. Sin embargo, también es grande y pesada, y su precio de venta es alto. Qué puedo decir, es la regla de oro en el sector tecnológico, la calidad y el diseño en niveles premium son dos cosas que al final tenemos que pagar si queremos disfrutar de ellas, así que nada fuera de lo normal.

El sistema de refrigeración hace un trabajo fantástico. Me ha sorprendido mucho lo silenciosa que es la GIGABYTE GeForce RTX 4070 WindForce OC incluso a plena carga, y las temperaturas que ha registrado son tan buenas que nunca llega ni siquiera a acercarse a los 60 grados. En lo que respecta al rendimiento ya hemos visto que su mayor overclock de casa le permite convertirse en la GeForce RTX 4070 más potente que hemos probado hasta el momento, y que este solo ha incrementado ligeramente el consumo.

Una tarjeta gráfica redonda en todos los sentidos, potente, fresca, eficiente, con soporte de las últimas tecnologías del sector y engalanada con una estética sobresaliente que va sobrada en 1440p y que puede sin problemas con 2160p, incluso con trazado de rayos, gracias al DLSS y a la generación de fotogramas. Su precio es alto, y necesitarás mucho espacio en el chasis de tu PC, pero a cambio te llevarás una de las GeForce RTX 4070 más bonitas, frescas, potentes y mejor construidas que existen.