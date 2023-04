GeForce Now, más juegos y una oferta excepcional

Nuevo jueves, nuevo día de novedades relacionadas con GeForce Now, el más que exitoso servicio de juego en la nube de NVIDIA, con el que la tecnológica ha demostrado que es posible proporcionar una experiencia de juego como la que obtendríamos en local… si tuviéramos un ordenador tope de gama, capaz de sacarle el máximo partido a los títulos más recientes, claro está. Y este no es un aspecto menor, pues poder proporcionar una experiencia tan fluida, incluso con resoluciones 4K, así como un tiempo de respuesta sin lag alguno, ya nos pone sobre la pista de lo complejo y avanzado de la infraestructura subyacente del servicio.

El máximo exponente de ello lo encontramos en el nivel más alto de suscripción, el de las cuentas GeForce Now RTX 4080, un servicio sobre el que ya te hablamos en el análisis que puedes encontrar en el enlace anterior, y que pone al alcance de quienes lo deseen la experiencia de jugar con un sistema tope de gama, y que ya está disponible en España desde finales de febrero. Para quienes lo prefieran, las cuentas prioritarias proporcionan una experiencia también muy completa por un precio bastante ajustado, y para extender el alcance del servicio a todos los usuarios que lo deseen, NVIDIA también ofrece acceso gratuito al servicio, para que puedas probar su funcionamiento por ti mismo.

Por norma general, cuando hablamos de novedades de GeForce Now estas se suelen dirigir a quienes ya son usuarios del servicio. A este respecto, como suscriptor del mismo desde sus principios (de hecho mi cuenta es Founder), una de las cosas que más valoro del servicio es que no se limitan a sumar nuevos juegos cada semana, también amplían el alcance del mismo, mejoran sus funciones, etcétera.

En esta ocasión, sin embargo, la buena noticia lo es para quienes todavía no son usuarios del servicio, y es que NVIDIA ha iniciado una promoción con un descuento del 40% en la suscripción prioritaria de 6 meses a GeForce Now. De esta manera, en vez de tener que pagar los 49,99 euros que cuesta la suscripción semestral al servicio, durante un periodo de tiempo limitado podrán obtener seis meses de cuenta prioritaria por tan solo 29,99 euros. Así, si llevas tiempo pensando en probar GeForce Now, puedes empezar con una cuenta gratuita y, una vez visto su funcionamiento, aprovechar esta oferta para comprobar por qué los que somos sus usuarios hablamos tan bien del servicio.

GeForce Now Thursday

Vista la oferta especial con la que NVIDIA acerca el nivel prioritario a más usuarios, llega el momento de dar el repaso a los títulos que se suman al catálogo de juegos de los que podrás disfrutar en GeForce Now si los has adquirido en las tiendas digitales compatibles con el servicio. Nada menos que siete nuevos títulos con los que se mantiene el gran ritmo de este mes de abril:

Survival: Fountain of Youth (Nuevo lanzamiento en Steam, 19 de abril)

Dead Island 2 (Nuevo lanzamiento en Epic Games Store, 21 de abril)

F1 2021 (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (Steam)

The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Steam)

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes (Steam)

The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me (Steam)

Como puedes comprobar, la reciente llegada de Bandai Namco Europe a la plataforma, que te contamos la semana pasada, avanza con la suma de The Dark Pictures Anthology, una colección de títulos de terror en los que acción y suspense se combinan con un argumento destacable.