Brave Search se deshace de la influencia de Bing y ya es un buscador totalmente independiente

Brave Search el servicio de búsqueda de Brave Software, compañía desarrolladora del navegador Brave. Como ves, todo es bravo en el seno de Brave y desde ahora lo es al cien por cien en lo que se refiere a su buscador, que se quita de encima el último «remanente culpable» que todavía arrastraba.

De hecho, cabe mencionar que a diferencia de otros buscadores alternativos como DuckDuckGo, Brave Seach apostó por su independencia desde el principio, entendiendo por independencia en los resultados de búsqueda que ofrece a sus usuarios y el origen de estos. Pero no es tan sencillo montar un buscador competente y para mejorar la calidad de estos, la compañía tuvo que apoyarse en opciones más consolidadas.

Así, Brave Search se sirvió de la indexación de Bing, el motor de búsqueda de Microsoft para complementar sus propios escaneos de la Web. Muy poco, de hecho: apenas un 13% de los resultados que ofrecía Brave Search en su primer año en el mercado provenían de Bing. Un año después el porcentaje se reducía hasta el 7% y ahora desaparece por entero.

Según cuentan en el blog de Brave, «por defecto, los usuarios de Brave Search recibirán ahora el 100% de los resultados de Brave Index, dando a los usuarios resultados totalmente independientes. Como siempre, nuestros resultados preservarán la privacidad del usuario», explican.

Cabe señalar que en lo que a la privacidad se refiere no ha habido nunca diferencia entre los resultados propios de Brave o los indexados por Bing, porque cuando se muestran en pantalla ya han sido anonimizados por el buscador. Este es un movimiento más importante en términos de independencia para Brave Search como alternativa y, por extensión, para todos los usuarios.

Por lo demás, Brave Search sigue mejorando y aspirando a más: a falta de datos más recientes, hace un año ya servía más de 4.500 millones de búsquedas anuales, hace poco estrenaba publicidad- respetuosa con la privacidad, eso sí- y un plan premium y ya están trabajando en su propio sistema e inteligencia artificial con Summarizer.

¿Aún no lo has probado? Si eres usuario del navegador Brave, Brave Search es la opción predeterminada, pero se trata de un servicio de búsqueda que puedes utilizar con cualquier navegador y, aunque su rendimiento no es el mejor -es la principal queja que tengo- la calidad de los resultados y las opciones que tiene están muy bien. Dale la oportunidad, que nunca está de más hacerlo.