Los podcast llegan a YouTube Music, comenzando en Estados Unidos

No es nada que no se supiera. De hecho, que YouTube Music tendría podcast y que Estados Unidos sería el primer mercado en el que se estrenaría esta nueva función, se adelantó hace unos meses, sin muchos más detalles, cabe señalar. Por no saber, no se sabía ni cuándo iba a suceder… y acaba de hacerlo.

Según cuentan los medios especializados en aquella parte del mundo, los podcast han llegado de manera oficial a YouTube Music en todas las plataformas en las que se puede disfrutar el servicio de Google, incluyendo aplicaciones móvil (Android, iOS) y la aplicación web, solo para Estados Unidos y no para todo los usuarios, pues la función se irá extendiendo gradualmente.

Por lo demás, es tal y como se esperaba: los podcast tendrán su propia sección dentro de YouTube Music al estilo de cualquier otra aplicación del palo, con programas y episodios recomendados, las suscripciones y las novedades relacionadas, etc. No va a reinventar nada YouTube Music en ese sentido, ni falta que hace, dicho sea de paso.

Sin embargo, si hay dos novedades que merece la pena destacar con respecto a los podcast en YouTube Music, y es que haciendo honor al tipo de plataforma que es, los usuarios podrán disfrutar de sus programas favoritos en formato audio, pero también en formato vídeo, siempre y cuando el programa se ofrezca así, como pasa cada vez más.

Y, segundo y más importante, todos los usuarios de YouTube Music, sin importar si son usuarios de pago o no, podrán disfrutar de la escucha de podcast con la aplicación en segundo plano o con la pantalla apagada, un comportamiento que solo afecta a quienes utilizan YouTube Music desde la app móvil, pero que ha dado mucho que hablar y no para bien.

Como ya sabrás si usas YouTube Music en el móvil, solo los usuarios Premium pueden escuchar música con la aplicación en segundo plano o con la pantalla apagada, algo de lo más habitual al realizar una actividad para la que solo necesitas el oído y una de las limitaciones más frustrantes del servicio de Google. Una limitación que hace tiempo dijeron de eliminar, sin llegar a hacerlo.

No obstante, con los podcast harán una excepción… obligada por las circunstancia, se podría argüir, pues salvo que apunten únicamente a los usuarios de pago, lo contrario sería sentenciar la potencialmente muy propicia implantación de YouTube Music como plataforma de podcast, habida cuenta del tirón que ya tiene YouTube, donde una mayoría de podcasters cuelgan sus programas incluso cuando solo son de audio.

Una excepción, sí. La otra, por si te lo preguntas, es con los usuarios que escuchan su propia música, es decir, la que han subido a su cuenta aprovechando el espacio gratuito del que provee el servicio. En este caso no aparece ni publicidad, ni otras limitaciones de YouTube Music (ya lo sabes, si no lo sabías).

La gran pregunta, claro está, es cuándo llegarán los podcast a YouTube Music en el resto del mundo, pero para esto no hay respuesta todavía. Lo suyo sería que lo hicieran a lo largo del año y que YouTube Music concluya así 2023 cumpliendo este hito, pero es imposible asegurar nada cuando desde Google ni siquiera han sugerido un periodo aproximado.