‘Super Mario Bros. La película’ supera los mil millones de recaudación y se convierte en la adaptación de un videojuego más taquillera de la historia

Super Mario Bros. La película ya ha superado los mil millones de dólares de recaudación en taquilla, convirtiéndose en la primera película de 2023 en lograr este hito, al tiempo que continúa batiendo y preparándose para batir otros récords.

Disponible en cines desde el pasado 5 de abril, la película de Universal, Illumination y Nintendo ha sido todo un éxito allí donde se ha estrenado, con la excepción de China, donde apenas alcanzó los 13,3 millones de dólares en su primer fin de semana en salas, a pesar de contar con buenos comentarios por parte de la crítica del país. El dato es importante, ya que China es, después de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo y de triunfar allí puede depender que una película tope cotas estratosféricas.

El hecho es más que anecdótico, pues con datos de la semana pasada, la recaudación total de Super Mario Bros. La película en China se había estancado en los 20,5 millones, mientra que en países como España o Italia el monto llegaba a los 19,6 y 17,2 millones, respectivamente. Solo en Estados Unidos, la caja ascendía hasta lo 434,3 millones de dólares. Todo esto, cabe repetir, con datos de la semana pasada.

A modo de curiosidad, no ha sido hasta este fin de semana pasado cuando la película se estrenó en Japón con una versión especialmente adaptada a su mercado y con muy buena respuesta por parte del público.

Con datos de ayer la cosa cambia a mejor y la suma de los 490 millones de la taquilla estadounidense y los 532 de la taquilla internacional aúpan a Super Mario Bros. La película a varios podios, así como la proyectan a otros que aún están, o no, po darse. Lo que ya tiene hecho la nueva adaptación del más popular personaje de videojuego es la marca de los mil millones, siendo la primera película del año que lo logra.

Además, Super Mario Bros. La película es la quinta película «postpandemia» que consigue amasar semejante cantidad, después de, por orden de facturación, Avatar: El sentido del agua ($2.318), Spider-Man: No Way Home ($1.921) y Top Gun: Maverick ($1.493), puesto que a Jurassic World: Dominion ($1.001) ya la ha superado. Estando cerca de cumplirse un mes desde su estreno en cine, no parece que la cosa vaya a ir mucho más allá, viendo las marcas de las otras películas, pero nunca se sabe.

Sea como fuere, Super Mario Bros. La película se ha coronado ya como la película basada en un videojuego más taquillera de la historia y no por poco, y es que el récord lo tenía Warcraft: el origen con 439 millones de dólares (conseguidos, curiosamente, gracias a su éxito en China, pues en el resto del mundo fue un fracaso). La lista continúa con Pokémon: Detective Pikachu, Rampage, Sonic 2, la película y Uncharted, todas por encima de los 400 millones.

Super Mario Bros. La película ha superado asimismo otros cuantos récords más, pero de menor calado o muy específicos; sin embargo, aún está por ver hasta dónde llega como película de animación, lista donde igualmente se ha colado con matices por diferentes huecos, pero en la que todavía está por entrar en el top ten mundial. Y no cabe duda de que lo va a hacer esta misma semana. La cuestión es cuán profunda será su entrada, y es que la cuesta es pronunciada.