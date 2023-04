Super Mario Bros: La película, AIR o Renfield son algunos de los estrenos de cine más esperados para este abril de 2023, que no los únicos. De todos, seleccionamos los más interesantes de los que podrás ver en las salas españolas. Como también puedes ver, este mes se adelantan las primeras películas un par de días, aprovechando que las fiestas de Semana Santa comienzan ya mismo.

Por otro lado, si no eres de ir al cine, pero sí ves películas y series por streaming, recuerda que en MC publicamos cada semana puntualmente todas las novedades del sector, en la sección de Novedades VOD. No te la pierdas para estar al tanto de todo lo que va saliendo.

Estrenos de cine del 5 de abril

Super Mario Bros: La película

A partir de mañana mismo, miércoles 5 de abril, la cartelera española se renueva con contenidos diversos entre los que destaca Super Mario Bros: La película, una de la que ya hemos adelantado casi todo lo «adelantable», y es que como hemos repetido en más de una ocasión, tiene una pinta impresionante… siempre y cuando tengas claro lo que vas a ver. Además, las polémicas por las voces importan poco, porque aquí se verá en un 99,9% de los cines doblada. Let’s go!

AIR

En un tono más adulto, otro de los lanzamiento de abril más esperados es el de AIR, un drama biográfico no en torno a la figura de Michael Jordan, sino de la asociación comercial de este con la marca Nike y el nacimiento de todo un icono cultural de la época como fueron las Nike Jordan. Una película dirigida por Ben Affleck y protagonizada por un reparto coral de primera: Matt Damon, Ben Affleck, Viola Davis, Chris Messina, Marlon Wayans, Chris Tucker, Jason Bateman…

El exorcista del papa

De tono adulto y también con un toque biográfico, pero en clave de terror se presenta El exorcista del papa, la nueva película de Julius Avery (Samaritan, Overlord) protagonizada por Russell Crowe (Gladiator, Una mente maravillosa) en el papel de marras. O sea, una película más de exorcismos, pero basada en la historia de un tipo que, ojo, hizo supuestamente más de cien mil a lo largo de su carrera como exorcista principal del Vaticano.



De Caperucita a loba

Y, de nuevo, cambio de tono y de todo, ya que en De Caperucita a loba encontrarás la típica comedia española, con un toque de romance en este caso. Por lo demás, el tráiler ya lo desvela todo, incluyendo el ingente desfile de caras conocidos en la comedia nacional: de la ptrotagonistas, la más desconocida Marta González de Vega (A todo tren, Padre no hay más que uno) a José Mota, Berto Romero, David Guapo, Antonio Resines, Santiago Segura…

Estrenos de cine del 14 de abril

Los tres mosqueteros: D’Artagnan

En la segunda semana de abril -en lo que a estrenos de cines respecta- vuelve a la gran pantalla una historia contada mil veces, pero no por ello menos atractiva: Los tres mosqueteros: D’Artagnan es una nueva adaptación del clásico de Alejandro Dumas, de factura francesa y aspiraciones de superproducción, con un estilo un poco más sucio -léase intento de realismo- de lo habitual. Por ahí andan Eva Green o Vincent Cassel, por mencionar un par de nombres conocidos.

Renfield

Claro que si de nombres conocidos hablamos, en Renfield están todos… aunque el de su personaje protagonista pueda llevar a engaño. Y es que el papel interpretado por Nicholas Hoult (El menú, Tolkien) en esta adaptación moderna del clásico del terror, por más conocido que sea, es contingente, que no necesario. Lo demás se explica con el Drácula de Nicolas Cage. Por supuesto, esto es una comedia. Pero no te precipites en tu valoración…

Maravilloso desastre

Para que no se diga que no ponemos un poco para todos los gustos, he aquí un bodrio que encantará a los jovenzuelos de hormona levantisca, o al menos a quienes gustaron de After. En mil pedazos y cosas similares, no en vano este Maravilloso desastre es lo nuevo del mismo director. En definitiva, un dramedia romántico para… pues eso, para quien guste.



Suzume

Por último, el 14 de abril se estrena en cines Suzume, al que vamos a denominar como el lanzamiento de anime del mes. Una película de género fantástico del creador (director y guinista) de Your Name, por citar su gran éxito, aunque hablar de Makoto Shinkai es hacerlo de un cineasta con una dilatada carrera dentro del ámbito de la animación.

Estrenos de cine del 21 de abril

Posesión infernal: El despertar

Penúltima semana de abril y toma peli de terror fantástico para amenizar el finde: Posesión infernal: El despertar, una nueva entrega de la veterana franquicia iniciada por Sam Raimi (Spider-Man, Doctor Strange en el multiverso de la locura) hace ya más de cuarenta años, y en la que sigue colaborando como coguionista. Pero ¿qué es lo mejor de todo? Que ya se ha estrenado en Estados Unidos y está siendo muy aplaudida por la crítica especializada.

Sí, quiero… o no

Caso contrario es el de Sí, quiero… o no, una comedia romántica de las típicas de enredos con reparto intergeneacional y vacas sagradas como Richard Gere, Susan Sarandon, Diane Keaton o William H. Macy, pero que parece no haber dado en el clavo ni un poco, porque la crítica en su cojunto la está destrozando. Otra cosa es que la crítica sea de fiar, pero cuando el río suena mucho en uno u otro sentido, algo lleva.

La mujer de Tchaikovsky

La mujer de Tchaikovsky es cine ruso de época, un drama con tintes románticos en torno a una de las figuras más emblemáticas de la música clásica, aunque el título ya apunta hacia una historia con otro protagonista. Pero no, esta no es una de esas intentonas por reivindicar la mujer tras el hombre ni nada por el estilo. Por el contrario, trata sobre una relación peculiar.

20.000 especies de abejas

Por último, 20.000 especies de abejas es un drama de producción española que reúne a tres generaciones de mujeres, aunque pone el foco en la menor, representada por un niño trans y las vicisitudes que lo acompañan en unas vacaciones de verano de autodescubrimiento… y tal y tal y tal.

Estrenos de cine del 28 de abril

Beau tiene miedo

El último fin de semana y la despedida de abril cumlmina, entre otros lanzamiento con el de Beau tiene miedo, una drama muy, pero que muy sui géneris, con toques de comedia y líneas maestras de rayada mental escrito y dirigido por una de las promesas del cine actual como es Ari Aster (Hereditary, Midsommar) y protagonizado por uno de los actores más en forma de los últimos años, Joaquin Phoenix (Joker, Her). Otra herencia, y tampoco es buena.

Sisu

Y de frikada en frikada y tiro porque me toca: Sisu es una película finlandesa de acción con su poco de rollo bélico, aventurero e includo de wéstern que ya ha pasado la prueba del público por sus latitudes natales con una nota que invita al optimismo, y que también se presenta como una propuesta cuando menos curiosa. Y ya si preguntas de qué va, solo te puedo remitir al tráiler, en el que se avanza lo justo y necesario para despertar el interés de quien disfrute de un poco de extravagancia sangrienta.

Fatum

¿Más acción? Fatum te la trae, pero en la lengua de Cervantes y en la actualidad, en torno a gente con muchos problemas que solo el dinero resuelve. ¿Y dónde hay dinero? En los bancos. ¿Y cómo se saca el dinero de un banco, sin haberlo depositado antes? Ahí lo tienes, además, con un potente reparto encabezado por Luis Tosar (Celda 211, Los favoritos de Midas), Elena Anaya (La piel que habito, Alatriste) y Álex García (Antidisturbios, Un asunto privado).

Plan 75

Y para terminar este repaso a los estrenos de cine de abirl, la muerte. La misma sobre la que pivota la película japonesa Plan 75, cual drama distópico sobre la vejez, pero en plan -y nunca mejor dicho- melancólico, cual vejete de clase media-baja de 75 años o más. Si eres de clase alta, puedes considerar otras opciones… aunque esta peli no va por ahí. Quédate con el tráiler, que es más específico.