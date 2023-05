GeForce Now sumará 16 nuevos juegos en mayo

GeForce Now no ha experimentado nunca el barbecho, ni parece que entre en sus planes de futuro. El servicio de juego en la nube de NVIDIA, que cumplió tres años el pasado mes de febrero, se mantiene fiel a su cita de todos los jueves, sumando nuevos títulos a su ya más que extenso catálogo de juegos compatibles con la plataforma. Parece que fue ayer cuando, en sus principios, esta lista se limitaba a unas pocas decenas, pero a día de hoy ya permite jugar a más de 1.600 títulos de las principales tiendas digitales.

Pero antes de hablar de las novedades de GeForce Now para este mes de mayo, que viene cargadito de grandes lanzamientos, te recordamos que tienes una oportunidad única de disfrutar de una cuenta prioritaria del servicio por un precio muy especial. Ya te hablamos de esta oferta hace un par de semanas, pero por si no lo viste o lo habías olvidado, te recordamos que puedes obtener seis meses de suscripción del nivel prioritario por tan solo 29,99 euros. Esto supone un ahorro del 40% con respecto a su precio normal, de 49,99 euros, por lo que supone una oportunidad sensacional para probar, por ti mismo, todo lo que ofrece el servicio. Eso sí, no te lo tomes con demasiada calma (acogerte a la oferta, quiero decir), ya que este precio solo estará disponible hasta el 21 de mayo.

Si ya has probado el nivel gratuito de GeForce Now (y, en caso contrario, te recomiendo encarecidamente que lo hagas), quizá te estés preguntando por las razones para dar el salto a una cuenta prioritaria, ¿no? Yo me vi en esa misma situación, hace ya bastante tiempo, así que te puedo responder por experiencia propia. El nivel de suscripción de las cuentas prioritarias te ofrece sesiones de juego más largas, acceso inmediato al servicio (frente a las colas de acceso de las gratuitas) y, sobre todo, soporte RTX On en los títulos compatibles, así como los modos gráficos más avanzados. Dicho de otra manera, podrás jugar, desde cualquier dispositivo, como si estuvieras empleando un PC de última generación.

En mi caso, te puedo decir que tras probar el nivel gratuito, y comprobar de este modo lo bien que funciona el servicio, no dudé en dar el salto y pasarme a una cuenta prioritaria (bueno, en realidad en mi caso es founder, que a todos los efectos es lo mismo). Desde entonces, juego más a través de GeForce Now que en local, pues buena parte de los títulos a los que más tiempo dedico son compatibles con el servicio. No obstante, repito lo que digo siempre: no te fíes de mi testimonio, prueba tú mismo el servicio con una cuenta gratuita y, si te convence, aprovecha la oferta que, recuerda, solo dura hasta el próximo 21 de mayo.

GeForce Now Thursday

Y como todos los jueves, tenemos nuevos juegos que se suman al catálogo de la plataforma, ampliando de este modo una lista ya excepcionalmente extensa. El servicio recibe hoy estos dos nuevos títulos:

Age of Wonders 4 (Nuevo lanzamiento en Steam)

Showgunners (Nuevo lanzamiento en Steam)

Pero esto es solo un aperitivo, pues los planes para este recién inaugurado mes de mayo nos traerán la compatibilidad con todos estos juegos, buena parte de ellos desde el mismo día de su lanzamiento: