Nearby Share ya está disponible globalmente

Nearby Share (o Near Share, pues Google se refiere a esta función con ambos nombres) es la más que esperada respuesta por parte de la compañía del buscador a AirDrop, una tecnología presente en los dispositivos de Apple desde hace ya una década y que, pese a ofrecer una función realmente sencilla, o precisamente por eso, resulta tremendamente útil, al punto de ser algo que muchos usuarios emplean de manera prácticamente diaria.

Es cierto que Near Share no es, en sí mismo, una novedad, pues ya lleva tiempo estando presente en el ecosistema de Android. Sin embargo, por alguna razón que nunca he terminado de entender, se resistía a dar el salto a los sistemas operativos de escritorio. Principalmente, por lógica, a ChromeOS, pero dada la excelente relación que mantienen Windows y Android desde hace ya algunos años, también al sistema operativo de Microsoft, que muestra bastante empeño (y me parece algo muy positivo, claro) en estrechar lazos entre ambos OS.

Esta carencia empezó a cambiar, afortunadamente, en septiembre del año pasado, cuando Google anunció que en unas pocas semanas, Nearby Share ya permitiría el intercambio de archivos entre dispositivos con Android y con ChromeOS. De este modo, el ecosistema de dispositivos con operativos de Google daba finalmente, aunque la función todavía se encontrara en fase beta, se ponía al nivel que ya proporcionaba Apple con AirDrop.

Pero la cosa no podía quedar ahí, de modo que hace unas semanas Google anunció que iniciaba el despliegue de Nearby Share a Windows 10 y Windows 11. Una excelente noticia que, no obstante, tenía un alcance limitado, pues en esa primera fase solo se desplegó en Estados Unidos. Parece, sin embargo, que las pruebas han debido ir bastante bien, pues como podemos comprobar en la página web de soporte, ahora Nearby Share ya está disponible en prácticamente todo el mundo. Eso sí, lo que todavía no tiene cobertura global es el soporte, pero dado lo sencillo de su funcionamiento y, al menos en las pruebas que he llevado a cabo, lo bien que parece funcionar, esto es secundario.

Como ya te contamos en abril, esta nueva implementación de Nearby Share es compatible con Windows 10 y Windows 11. Para emplearlo tan solo tendrás que descargar la aplicación para Windows desde su web, instalarla e iniciar sesión y asegurarte de tener Bluetooth activado en ambos dispositivos. Así, cuando quieras transferir un archivo del PC al smartphone, solo tendrás que arrastrarlo a la parte central de la ventana de Nearby Share. Y en cuanto a las transferencias en el sentido contrario, tendrás que escoger el archivo en cuestión, acceder al menú de compartir en Android y Nearby Share se mostrará como una de las opciones. Más sencillo imposible.