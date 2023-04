El futuro ya está aquí, y cuando digo aquí me refiero a Android y a Windows, y cuando digo futuro… bueno, me refiero a que ambos sistemas operativos por fin cuentan con una herramienta que facilite el compartir archivos entre ambas plataformas. De acuerdo, sé que tiene poco de futurista, pero dado que hasta ahora la opción más rápida y empleada era enviar los ficheros por correo electrónico, sin duda nos encontramos ante un ilusionante paso de gigante.

De acuerdo, creo que voy a dejar el sarcasmo aparcado de momento, para centrarme en lo que nos ocupa, que no es otra cosa que la esperada llegada de Near Share, una nueva función de Android disponible desde 2020 para las transferencias de archivos entre dispositivos con Android, y cuya expansión a Windows fue anunciada (a modo de adelanto) por Google en septiembre del año pasado. Desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias al respecto, pero afortunadamente la «sequía» se ha terminado.

Así, según podemos leer en la página oficial del sistema operativo, se ha abierto una beta pública para que los usuarios puedan empezar a probar Near Share (o Nearby Share, Google se refiere a esta función empleando ambos nombres) entre Android y Windows. Ahora bien, el alcance de dicha beta es limitado y, de momento, no es posible acceder a la misma desde España,. No hay información precisa al respecto, pero todo apunta a que, de momento, únicamente es accesible desde Estados Unidos.

Hablamos de Android y Windows y de compartir archivos, por lo que lo primero que vendrá a la cabeza de muchas personas, lógicamente, es la seguridad. A este respecto, y como podemos leer en dicha publicación, Google ha tomado varias medidas para intentar evitar el uso ilegítimo de Near Share. Así, para empezar podremos seleccionar quienes pueden detectar la cercanía de nuestro dispositivo (todo el mundo, nuestros contactos, solo nuestros propios dispositivos o nadie), y además, todas las transferencias de archivos tendrán que ser confirmadas antes de efectuarse. Esto, sumado a que funciona en un rango de tan solo cinco metros, supone (al menos a priori) una protección bastante adecuada.

Una buena noticia para muchos, es que Near Share, en su versión para Windows (que es la que acaba de iniciar su beta pública) es compatible tanto con Windows 10 como con Windows 11, en vez de circunscribirse exclusivamente a la versión más actual del sistema operativo de Microsoft. Eso sí, no es compatible con sistemas basados en ARM y, esto es lógico, para emplearlo es imprescindible tener activados tanto WiFi como Bluetooth.