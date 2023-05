Twitter se prepara para eliminar las cuentas inactivas

Twitter es un incendio permanente. Esto es así desde que Elon Musk completó el proceso de compra de la red social y, espoleado por un conjunto de razones, entre las que prima sin duda el lograr que el servicio sea rentable, empezó a tomar decisiones y aplicar cambios, así como otras medidas bastante cuestionables. Y lo que es peor (o mejor para algunos, pues también hay quienes opinan, y están en su derecho, que Musk lo está haciendo muy bien) es que no deberíamos esperar cambios a este respecto, al menos a corto plazo.

Quienes me leen con frecuencia saben que me suelo mostrar bastante crítico con muchos de los movimientos del nuevo propietario de Twitter, y que su decisión de censurar a periodistas marcó, en mi opinión, un punto de inflexión, un hito, un punto de no retorno, a partir del cual me resulta muy difícil no ver aspectos negativos en prácticamente todas sus decisiones. Y tanto es así que, en algún momento, incluso he llegado a plantearme si había perdido la objetividad a la hora de hablar de Twitter.

Hoy, sin embargo, me alegro de comprobar que no es así, y es que por increíble que parezca, voy a hablar en términos positivos del más reciente anuncio efectuado por Musk en relación con Twitter. Y no, no lo hago forzado por las circunstancias ni para intentar demostrar nada, es que, sinceramente, creo que lo que plantea tiene todo el sentido del mundo, que es bueno para la red social y para sus usuarios, y que además puede tener una repercusión positiva en los costes de infraestructura de la red social. Vamos, que me parece un acierto en toda regla.

We’re purging accounts that have had no activity at all for several years, so you will probably see follower count drop — Elon Musk (@elonmusk) May 8, 2023

A falta de un equipo de comunicación (pues despidió a todo el equipo), sabemos de esta novedad, que en realidad ya fue adelantada hace ya algún tiempo, por un tweet del propio Musk, en el que afirma que las cuentas inactivas de Twitter serán eliminadas, liberando de ese modo esos nombres de usuario. Y para quienes son usuarios ocasionales de la red social, en el mismo mensaje aclara que solo afectará a «cuentas que no han tenido ninguna actividad durante varios años«.

Cuando se habló por primera vez de esta posibilidad, a principios de año, Musk cuantificaba las cuentas inactivas de Twitter en alrededor de 1.500 millones, un número que de primeras puede parecer muy excesivo, pero que podría no estar tan lejos de la realidad, si tenemos en cuenta que tanto particulares como empresas tienden a crear más cuentas de las que utilizan habitualmente. Sea para eventos o acciones puntuales, sea por una curiosidad efímera por Twitter, o por cualquier otra razón, sí que es probable que la cantidad de cuentas inactivas sea monstruosamente alta.

Habrá que ver, eso sí, si la eliminación de las cuentas inactivas y la consiguiente liberación de sus nombres de usuario tiene, como segunda fase del plan, el cobro por aquellos que resulten más interesantes, algo con lo que también se ha especulado ya en el pasado. Pero, hasta que esto se confirme o desmienta, sin duda una limpieza puede ir bastante bien. Con solo una salvedad, y es qué ocurrirá con las cuentas de personas fallecidas. Sabemos que las de celebridades cuentan con el beneplácito de la red social, pero es cierto que otras, de personas anónimas, o al menos no tan públicas, se mantienen como un recordatorio de dichas personas. Y en este punto, espero que Twitter sepa gestionarlo de una manera adecuada, con sensibilidad, pues esto haría que ganaran muchos puntos.