GTA 6 está siendo desarrollado con un presupuesto mil millonario

No hay duda de que GTA 6 es uno de los juegos más esperados del momento, y también uno de los que más se está haciendo de rogar. Durante los últimos años habíamos pasado una importante escasez de información sobre dicho título, algo que cambió por completo con la filtración de una gran cantidad de material que mostraba, en teoría, el estado del juego en una etapa temprana de desarrollo.

Esa filtración generó mucha polémica porque lo que vimos no cumplía ni de lejos con las expectativas que se habían generado alrededor de GTA 6, aunque al final hay que tener en cuenta que esa filtración no representa el estado final del juego, y que por tanto no podemos establecer una valoración definitiva basándonos ella. No obstante, está claro que mucho tiene que mejorar el juego frente a esa filtración para que realmente cumpla con las expectativas.

Precisamente ese es uno de los grandes miedos que tienen algunos, que GTA 6 no esté al final al nivel de las expectativas que se han generado. Ahora mismo no puedo opinar, porque no he visto el juego en su estado final y por tanto todo lo que diga sería simple especulación basada en esa filtración temprana, pero lo que sí que os puedo confirmar es que el desarrollo de este juego está siendo una auténtica locura, y que Rockstar ha hecho una enorme inversión.

Según una nueva información, el conocido estudio ha invertido un presupuesto de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares en el desarrollo de GTA 6, cifras mareantes teniendo en cuenta que se trata de un videojuego y que lo colocarían en un nivel muy superior al de otros juegos triple A muy conocidos. Es importante que tengáis en cuenta también que, al final, una parte importante de ese presupuesto se suele destinar a campañas de marketing.

Los últimos rumores afirman que GTA 6 nos llevará de vuelta a Vice City, una de las ambientaciones más icónicas y queridas de la franquicia, y que tanto el mapa como la campaña serán de lo mejor y más grande que hemos visto hasta ahora en la serie de Rockstar. Su fecha de lanzamiento sigue siendo un misterio, pero algunas fuentes fiables lo colocan en algún momento de 2024.

Tampoco está claro todavía si este juego será una exclusiva de la generación actual de consolas y de PC, o si por el contrario Rockstar optará por lanzarlo como un título de transición intergeneracional. En el primer caso, su acabado técnico podría ser superior y estaría mejor preparado para aprovechar las capacidades de un hardware más potente, pero su disponibilidad se limitaría a PS5, Xbox Series S-X y PC. En el segundo caso, llegaría también a Xbox One y PS4, y tendría unos requisitos más bajos, pero el salto técnico no sería tan impresionante frente a GTA V.