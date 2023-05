Call of Duty Modern Warfare III es la nueva entrega de la franquicia, llegará en noviembre

La próxima entrega de la conocida franquicia de Activision Blizzard se llamará Call of Duty Modern Warfare III, y como os contamos hace un par de días su lanzamiento está previsto para el 10 de noviembre, aunque su presentación tendrá lugar mucho antes, concretamente en el mes de agosto según los rumores más recientes, y más fiables, que hemos podido ver.

Este nombre casa a la perfección con las filtraciones que daban por hecho que esa nueva entrega sería una continuación de Call of Duty Modern Warfare II. No es casualidad, y es que este ha sido uno de los títulos que mejores resultados ha conseguido en ventas, y ante el fiasco que fue Call of Duty Vanguard, que nos llevó de nuevo la Segunda Guerra Mundial, es totalmente normal que Activision Blizzard haya querido seguir este camino.

Call of Duty Modern Warfare III será el nuevo Call of Duty de 2023, y como hemos dicho estará enfocado como una secuela directa de Call of Duty Modern Warfare II, aunque se rumorea que podría estar ambientado en un futuro cercano, es decir, en una época temporal un poco alejada del presente. Contará con el clásico modo campaña, y también con los modos multijugador y zombis. Sabemos, además, que el responsable de su desarrollo es el equipo de Sledgehammer Games.

Esta nueva entrega será también un título de transición intergeneracional, con todo lo que ello supondrá a nivel de requisitos y de acabado técnico, y estará disponible tanto en Xbox One y PS4 como en Xbox Series X-S y PS5, y también llegará a PC, obviamente. Si pudiste jugar a Call of Duty Modern Warfare II no tendrás nada de lo que preocuparte, ya que los requisitos de Call of Duty Modern Warfare III van a ser prácticamente idénticos.

Según la fuente de esta filtración la presentación del juego tendrá lugar en agosto o septiembre, y la primera beta se celebrará del 6 al 10 de octubre, aunque será exclusiva de PS4 y PS5. La próxima beta para todos los sistemas a los que llegará el juego se celebrará del 12 al 16 de octubre, el acceso temprano a la campaña tendrá lugar el 2 de noviembre y el lanzamiento se producirá el 10 de noviembre.

El inicio de la temporada uno, y el lanzamiento de un nuevo mapa Warzone se producirá el 5 de noviembre de 2023, según esta misma fuente. Este podría ser el último Call of Duty desarrollado para las consolas de la anterior generación, lo que significa que la entrega de 2024 podría ofrecer un importante salto a nivel técnico.