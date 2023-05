Logitech se suma al derecho a reparar con iFixit

Hace ya muchos años (diría que alrededor de 15), hice una importante inversión en un ratón de Logitech tope de gama. Paso muchas horas al día frente al PC, y al igual que ocurre con el teclado, considero que el ratón es una herramienta muy importante en mi trabajo, y por lo tanto creo que merece la pena asumir su coste económico, a cambio de la sustancial mejora que ocasionan ambas herramientas en mi día a día. Y estoy seguro de que mis manos y brazos agradecen sustancialmente que lo haga así.

Como decía, era un tope de gama, y era la primera vez que me gastaba tanto dinero en un ratón, aunque desde el primer momento fui consciente de que la inversión había merecido la pena, y el corto tiempo que pude emplearlo fue, sin duda, de lo más gratificante. Pero sí, has leído bien, la experiencia fue bastante limitada en lo referido a su duración, ya que por un cúmulo de circunstancias sufrió un final bastante violento (accidental, por supuesto), poco tiempo después de haberlo comprado. Y eso no fue culpa del ratón, desde luego, pues ningún dispositivo habría aguantado un golpe de esas características.

Lo primero que pensé, tras maldecir durante unos minutos, fue en la posibilidad de repararlo, pero puesto en contacto con el servicio técnico de Logitech, me indicaron que, desgraciadamente, no era posible y, claro, la garantía no cubría daños por golpes, caídas, etcétera (lógicamente, claro). Así que, con todo el dolor de mi corazón, tuve que volver a pasar por caja y hacerme con otro modelo similar que, ese sí, traté con más cuidado y me duró unos cuantos años.

Te he contado esa historia para que entiendas la razón por la que esta noticia me parece tan tremendamente positiva. Y es que, según podemos leer en The Verge, Logitech se ha asociado con iFixit para apoyar al derecho a reparar de los usuarios. Reconocido como un derecho de los consumidores en la Unión Europea, el derecho a reparar permite extender sustancialmente la vida útil de los dispositivos, combatiendo prácticas como la obsolescencia programada y empujando a los fabricantes a que faciliten a sus usuarios todos los medios necesarios para que puedan efectuar reparaciones de sus dispositivos.

Por su parte, iFixit empezó siendo una página web que documentaba los procesos de desmontaje y reparación de dispositivos y, con el tiempo, también empezó a vender herramientas y recambios para facilitar dichas operaciones. Gracias a su gran trabajo, ha conseguido convertirse en la referencia en este sentido, algo que ha permitido que llegue a acuerdos con tecnológicas como Microsoft, lo que se traduce en un enorme beneficio para sus usuarios.

iFixit ya cuenta, desde hace tiempo, con información de desmontaje y reparación de dispositivos de Logitech, pero ahora y gracias a este acuerdo, la web también podrá ofrecer directamente las piezas de recambio necesarias para llevar a cabo dichas reparaciones. En la primera fase de esta colaboración, que se iniciará el próximo verano, se ofrecerán piezas de repuesto para los ratones Logitech MX Master y MX Anywhere, aunque podemos entender que la lista se ampliará más adelante, y esperamos que lo haga con la cada vez más cercana Logitech G Cloud.