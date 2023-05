Microsoft y NVIDIA traen ‘Gears 5’ a GeForce Now, el primer juego de Xbox que llega al servicio

Microsoft y NVIDIA llegaron el pasado mes de febrero un acuerdo de diez años para hacer que los juegos que son propiedad de la primera estén disponibles a través de GeForce Now, el servicio de transmisión de la segunda. Ahora las dos compañías han anunciado la llegada de Gears 5 a GeForce Now, que se convierte así en el primer juego de Xbox que se puede jugar a través del servicio de NVIDIA.

La llegada de Gears 5 es solo el comienzo de la andadura del catálogo de Xbox por GeForce Now. Este movimiento, aparte de ser un intento de impulsar la ejecución de videojuegos en la nube y mediante transmisión, es una profundización en la política que ha adoptado Microsoft de publicar las propiedades intelectuales que posee más allá de sus dominios, algo que empezó a consolidarse a partir de la publicación de Halo: The Master Chief Collection en Steam.

Volviendo al tema que nos ocupa, el aterrizaje de Gears 5 en GeForce Now llega a tiempo para aprovechar el descuento del 40% de seis meses en la suscripción prioritaria que finaliza este fin de semana, por lo que el acceso más rápido al juego y a más de 1.600 títulos de la biblioteca de GeForce Now es, por ahora, más asequible. Además, también hay una nueva actualización de la aplicación y nuevos títulos que los miembros pueden ver vía transmisión (o streaming, que es la palabra de moda).

Recordamos que Gears 5 es la última entrega de la saga Gears of War y ha sido desarrollada por The Coalition, empresa que tomó el relevo de Epic Games después de que esta decidiera desvincularse tras la publicación de la tercera entrega. Gears 5 dispone de una campaña que se puede jugar en solitario o en cooperativo y de un modo multijugador para formar un equipo con amigos. Con su publicación en GeForce Now, los usuarios tienen a su disposición la posibilidad de emplear su copia de Steam para jugarla mediante transmisión a través de múltiples dispositivos y con el mejor rendimiento posible.

La llegada de Gears 5 a GeForce Now empleando la versión del juego publicada en Steam es solo el comienzo, ya que Microsoft y NVIDIA están trabajando para que vaya llegando a partir del 25 de mayo títulos como Deathloop, Grounded y Pentiment. Si bien en un principio se requiere emplear copias obtenidas de la plataforma de Valve, se espera que el servicio de transmisión sea capaz de soportar Microsoft Store en los próximos meses. Alejándonos un poco del espectro de Microsoft, Tin Hearts y The Outlast Trials son otros dos títulos añadidos a GeForce Now a través de Steam.

Junto al comienzo del aterrizaje de los juegos de Xbox a GeForce Now ha llegado la versión 2.0.52 de la aplicación oficial del servicio de transmisión, la cual ha introducido en las compilaciones para Windows y macOS el soporte para ver etiquetas promocionales en los juegos. Esto permite a los usuarios ver fácilmente aspectos como nuevos DLC, descuentos, juegos gratuitos y más.

Para terminar, recordamos que recientemente se han abierto en España las reservas para el Logitech G CLOUD, la consola de la compañía de periféricos de origen suizo que tiene su foco puesto en los juegos mediante transmisión, lo que obviamente abarca un GeForce Now que está soportado oficialmente.