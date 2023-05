Juegos gratis y ofertas: Death Stranding, Metro: Last Light, Bloody Hell...

Ya estamos es sábado sabadete y es hora de nuestra habitual ración de juegos gratis y ofertas como ves, además, con un plato principal de lo más apetecible, si es que aún no lo habías catado.

Juegos gratis

Tal y como señalábamos la semana pasada, Epic Games Store ha comenzado con sus «juegos misteriosos» para celebrar mayo, lo cual significa lo de siempre, juegos gratis, con el añadido de ser título más especiales por lo general. Pero no es lo único especial que te puedes llevar por la cara esta semana, entre otras cosas más mundanas.

Death Stranding

Y qué, ¿es especial Death Stranding? Sobran las presentaciones, y es que te puede gustar más o menos la propuesta, pero conocerla, la conoces. Es la última creación del maestro Hideo Kojima y ha dado de que hablar más que la mayoría de juegos. La única cuestión es… ¿se repetirá lo sucedido en Navidades? Esperemos que no. Sin más, puedes reclamar el juego en este enlace.

Metro: Last Light Complete Edition

Si eres más de clásicos, pero no te conformas con cualquier cosa, en Steam están regalando Metro: Last Light Complete Edition, otro juegazo que conocerás de sobra, aunque sea de oídas, y con el que te puedes hacer ya si aún no lo tienes, porque lo vale. Lo puedes reclamar en este enlace. Si te interesa completar la serie, los demás están al 80% de descuento.



Bloody Hell

Con un perfil más humilde, en GOG tienes gratis Bloody Hell, un título con su punto rallante, pero también interesante, con el que podrás poner a prueba tu habilidad… y es que ese maldito infierno lo es literalmente. Puedes reclamar el juego en este enlace.



Fiendish Freddy’s Big Top o’ Fun

Para terminar, otro juego que te puedes llevar gratis en GOG, si es que te interesa algo como Fiendish Freddy’s Big Top o’ Fun, un título cuyas pintas no deben llevarte a engaño, porque es nuevo… sin serlo, no sé si me entiendes. Lo puedes reclamar en este enlace.



Juegos gratis en Prime Gaming

Los suscriptores de Amazon Prime tienen a su disposición Prime Gaming con juegos gratis, entre otros contenidos, actualizados muy regularmente en paquetes semanales, mensuales e incluso anuales.

Los juegos nuevos que acaban de poner son:

Alpha Mission II

The Almost Gone

3 Count Body

Kardboard Kings: Card Shop Simulator

Más juegos gratis en Prime Gaming por tiempo limitado:

Lake

Planescape Torment: Enhanced Edition

Last Resort

Star Wars: Rogue Squadron

Beholder 2

Terraformers

Grime

Looking for Aliens

Un vistazo a la oferta de Prime Gaming para mayo:



Y más juegos gratis en Prime Gaming:

The King of Fighters 2003

The Last Blade

Metal Slug

Twinkle Star Sprites

Metal Slug X

Ninja Master’s

Magician Lord

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Art of Fighting 3: The Path of The Warrior

SNK 40th Anniversary Collection

Samurai Shodown IV: Amakusa’s Revenge

Crossed Swords

Super Sidekicks

Sengoku

Ghost Pilots

Ninja Commando

Metal Slug 3

Metal Slug 4

The Last Blade 2

Ofertas

Vamos ya con las ofertas, que es la segunda parte de la sección.

Novedades en oferta

Lo primero son las novedades de este mes que puedes encontrar en oferta:

Ofertas para PC

Seguimos ahora con las ofertas para PC, pero sin reducirlo a las novedades más recientes. Y hay donde elegir…

Spring Sale . Las rebajas de primavera continúan en la Humble Store con multitud de juegos con hasta el 90% de descuento.

. Las rebajas de primavera continúan en la Humble Store con multitud de juegos con hasta el 90% de descuento. Bethesda Sale . Promoción del editor en GOG con descuentos de hasta el 90% en títulos y DLC de franquicias como Fallout, The Elder of Scrolls, Dishonored …

. Promoción del editor en GOG con descuentos de hasta el 90% en títulos y DLC de franquicias como Fallout, The Elder of Scrolls, Dishonored … Festival de los deportes de Steam. Promoción de Steam con lo que te imaginas: montón de juegos de deportes con descuentos de hasta el 90%, incluyendo grandes éxitos y cosas menos conocidas.

Y unos títulos sueltos a muy buen precio:

Ofertas para consolas

Terminamos con algunas buenas ofertas para las tres grandes consolas del mercado, léase…

Tres buenas ofertas para PlayStation:

Más ofertas para PS4 y PS5 en PlayStation Store.

Tres buenas ofertas para Xbox:

Más ofertas para Xbox One y Series en Xbox Store.

Tres buenas ofertas para Nintendo Switch:

Más ofertas para Nintendo Switch en Nintendo eShop.