Android 14 mejorará las grabaciones de pantalla

Aunque todavía faltan unos meses para que Android 14 empiece a llegar a los usuarios de los dispositivos compatibles con esta nueva iteración del sistema operativo de Google, hace ya algún tiempo que empezamos a saber sobre las novedades que llegarán con el mismo. Este flujo de información empezó a oficializarse en febrero, cuando se publicó la primera preview para desarrolladores, se actualizó (además de expandir su alcance) cuando vio la luz la Beta 1, y se completó (hasta el momento, claro) con la Beta 2, publicada por Google la semana pasada, en el contexto del Google I/O 2023.

Seguimos, no obstante, en un periodo muy interesante de la gestación de Android 14, puesto que durante los primeros meses, y al menos hasta junio, Google pone el foco en la adición y prueba de nuevas funciones, por lo que todavía tiene bastante margen para crecer en este sentido. Eso acabará en algún momento, en principio en junio, cuando el foco pase a la fiabilidad y estabilidad del sistema, momento en el que las novedades pasarán a un segundo plano, pues el objetivo a partir de ese punto es que el sistema operativo llegue lo más pulido posible a sus usuarios.

Futuras betas nos mostrarán, por lo tanto, una porción bastante grande, prácticamente total, de cómo será y qué nos ofrecerá Android 14, pero hasta entonces siempre nos quedarán los adelantos y filtraciones que nos llegan a través de terceras parte, un canal de información que se ha convertido en imprescindible en este sector, aunque en ocasiones (no es el caso que nos ocupa, aclaro) se convierta en un dolor de cabeza para las empresas señaladas por los mismos.

Hands-on: I finally got this fully working, so here’s a full demo of Android 14’s new partial screen recording feature.

This feature lets you record a single app without any System UI elements or notifications appearing in the video!

(Resulting video in the follow-up reply.) pic.twitter.com/T7cCFJK13N

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 19, 2023