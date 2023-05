Regresan los rumores en torno a la cancelación de Intel Meteor Lake-S

Meteor Lake-S, la que vendría a ser la próxima generación de procesadores de Intel para escritorio, no termina de consolidar su futuro lanzamiento al mercado. Primero parecía que iba a aparecer, luego llegaron los rumores de cancelación, después volvieron las posibilidades de que fuera lanzada al mercado y ahora los rumores en torno a su cancelación han regresado.

El filtrador OneRaichu intenta estar pendiente de los futuros lanzamientos de Intel, y al parecer, el gigante del chip habría tomado la decisión de cancelar Meteor Lake-S y seguir adelante con Arrow Lake-S, línea que vería la luz en algún momento del año 2024. El pasado mes de abril informamos que las dos líneas de procesadores podrían ver la luz al mismo tiempo como partes de la decimocuarta generación de procesadores Intel Core. Sin embargo, la compañía ha podido tomar la decisión de cambiar de rumbo y apostarlo todo por Arrow Lake.

Los planes que detallamos el mes pasado eran que Meteor Lake abarcara las gamas Core i3 y Core i5, mientras que Arrow Lake haría lo propio con las gamas Core i7 y Core i9. Esto sería factible gracias a está proyectado que ambas líneas se apoyen en el socket LGA-1851, por lo que el escenario sería similar al visto con Alder Lake y Raptor Lake, que son compatibles con el socket LGA-1700 y en consecuencia se abrió la puerta a reutilizar una placa orientada a la primera para montar un procesador de la segunda.

I am so sad for Meteor Lake-S dead.

R.I.P.

(In the May RM for intel client, MTL-S is canceled final and ARL-S 6+8 die will instead.)

— Raichu (@OneRaichu) May 22, 2023