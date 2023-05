PS5 es la consola más rentable de Sony, y esta no descarta volver a ajustar precios

Sony ha confirmado que PS5 se ha convertido en la consola más rentable de la compañía en términos generacionales, y siempre teniendo en cuenta el tiempo que esta lleva en el mercado. Según Eric Lemel, vicepresidente senior de marketing global de PlayStation en Sony Interactive Entertainment, el suministro de PS5 ha mejorado enormemente, y todas las consolas que se venden ahora mismo generan beneficios a Sony.

Sabemos que en realidad esto no es algo nuevo, y que PS5 empezó a ser rentable a mediados de 2021, lo que significa que esta ha sido una de las generaciones que más temprano ha empezado a generar beneficios a Sony (por ventas, es decir, a nivel de hardware), y con las diferentes revisiones y reducciones de costes que ha ido realizado la compañía japonesa está claro que su margen de ingresos por consola vendida ha sido cada vez mayor.

Lemel ha dicho también que esperan que PS5 supere en ventas a PS4, partiendo del mismo tiempo transcurrido desde su lanzamiento, durante las navidades de este año, y que aquella también la superará en otras métricas importantes, como por ejemplo la cantidad de usuarios activos al mes. Según este ejecutivo, dicha consola es la plataforma más fuente que han construido hasta el momento, y cree que nunca han estado en una situación mejor por el enorme interés que PS5 sigue generando.

En otro orden de cosas, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, comentó recientemente que siempre están «revisando precios», que tienen en cuenta las circunstancias del mercado y que no descartan realizar nuevos ajustes en función de la realidad del mismo, y de sus necesidades. Sus palabras generaron cierta polémica porque dan a entender que podrían volver a subir el precio de sus juegos, de su consola o de sus servicios.

No me malinterpretéis, no hizo ningún comentario concreto de «vamos a subir el precio de esto y de esto», pero dio a entender que siempre están valorando esa posibilidad, y que no les temblaría la mano si tuvieran que hacerlo.

Está claro que Sony se encuentra en una posición muy cómoda con PS5 y que, de momento, está superando a Xbox Series X tanto en popularidad como en interés y en ventas, y esto es un problema porque deja a Sony en una posición dominante que le permite, al final, hacer cosas que hace unos años nos habrían parecido un disparate, como por ejemplo subir el precio de PS5 dos años después de su lanzamiento.