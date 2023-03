Comprar una PS5 en 2023, ¿es un buen momento o es mejor esperar?

El stock de PS5 en 2023 ha mejorado tanto que por fin es posible comprar la consola de forma directa a su precio recomendado, sin esperas, sin colas y sin tener que lidiar con especuladores y revendedores. La burbuja ha explotado de manera irreversible, y esto ha hecho que más de uno se haya decidido a dar el paso y a comprar dicha consola, ¿pero realmente vale la pena, es el mejor momento para hacernos con una PS5?

Es una pregunta más complicada de lo que parece, porque al final hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, y que van más allá de esa buena disponibilidad y del precio recomendado. También depende de la situación personal de cada uno, de lo que puedas esperar a dar el salto a dicha consola y de tus necesidades concretas en este momento.

Por todo ello, he decidido dar forma a este artículo, donde vamos a analizar esta cuestión de una manera objetiva, atendiendo no solo a la realidad del mercado sino también a diferentes situaciones y a distintos perfiles de usuario. Como siempre, si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.

PS5 tiene un precio mayor en 2023 que en 2020

Sony decidió que era necesario subir el precio de PS5 en 50 euros, y por eso ya no es posible comprar la versión con unidad óptica por 499,99 euros. Esta tiene un precio recomendado de 549,99 euros, y la versión digital también ha pasado de costar 399,99 euros a tener un precio de 449,99 euros. Si compras hoy esta consola estarás pagando 50 euros más por un hardware que llegó al mercado hace casi dos años y medio.

Esto es un punto negativo que indica claramente que no es un buen momento para comprar una PS5, pero no es el único. También hay que tener en cuenta que Sony tiene pendiente el lanzamiento de un nuevo modelo de dicha consola, una revisión que encajaría con el clásico perfil «Slim» al que nos tiene acostumbrados, y que por tanto debería ser más barato que el modelo original.

Debemos tener en cuenta, no obstante, que algunas informaciones indican que ese nuevo modelo no solo sería más pequeño y más económico, sino que además utilizará una unidad óptica extraíble, lo que permitirá a Sony dejar de fabricar dos modelos distintos, y podrá pasar a unificar toda su cadena de producción alrededor de un único modelo de PS5.

Comprar ahora una PS5 supondrá que no solo pagaremos 50 euros más, sino que además podríamos llevarnos el chasco de encontrarnos con un modelo más económico dentro de unos meses. No tenemos detalles concretos, pero la diferencia de precio entre el modelo estándar con unidad óptica y esa nueva versión con unidad óptica extraíble debería ser, como mínimo de 100 euros.

El lastre de la generación anterior y la falta de exclusivos

Este es otro de los problemas más importantes que está sufriendo PS5, el peso que tiene la enorme base de usuarios de PS4 y los desarrollos intergeneracionales que parten de dicha consola, y que se acaban viendo lastrados por la base técnica de un sistema que llegó al mercado en 2012 y que hace años que quedó obsoleta.

A día de hoy, la mayoría de los juegos triple A más importantes se lanzan tanto en PS4 como en PS5, e incluso Sony ha venido manteniendo esa estrategia con sus títulos más importantes, entre los que podemos destacar por ejemplo Horizon Forbidden West y God of War Ragnarok. Esto es normal, porque al final la prioridad es vender la mayor cantidad de juegos posible, y PS4 tiene una base de más de 100 millones de usuarios, cifra que representa un pastel demasiado suculento.

Resident Evil 4 Remake es otro claro ejemplo, y el más reciente. A día de hoy la lista de juegos exclusivos de PS5 que realmente aprovechan el potencial de dicha consola es muy pequeña, y esto hace que no ofrezca un valor lo bastante interesante, en ese sentido, obviamente, como para motivar a los poseedores de una PS4 o de una PS4 Pro a dar el salto a dicha consola.

Es cierto que si pasas de una PS4 a una PS5 vas a notar una mejora técnica muy grande, disfrutarás de juegos en resoluciones más elevadas, ajustes de calidad superiores, tasas de FPS más altas y también de todas las ventajas que ofrece el SSD de dicha consola, pero el catálogo de exclusivos no está a la altura, sobre todo teniendo en cuenta pronto habrá cumplido tres años. Pensad en todos los exclusivos que tuvo PS4 a los tres años de su lanzamiento y comparad con PS5, no hay color.

Cuando se complete la transición a la generación actual la situación mejorará enormemente, y la lista de exclusivos de PS5 será tan grande que hará que valga la pena comprarla, pero en lo que llevamos de 2023 la situación es totalmente distinta, como ya os hemos comentado, y el salto a la anteriormente conocida como «next gen» está siendo demasiado lento.

La sombra de PS5 Pro y tus aspiraciones: dos claves que no debes obviar

Según los últimos rumores, provenientes de fuentes bastante fiables, Sony tiene previsto lanzar una PS5 Pro en 2024. Dicha consola será más potente y podría llegar al mercado con un precio similar, o ligeramente superior, al del modelo estándar. Esto hace que plantearse comprar una PS5 en 2023 sea una decisión todavía más complicada, porque podríamos acabar invirtiendo dinero en una consola que dentro de poco se verá superada, y que se acabará devaluando de forma notable.

Por otra parte, también debes tener en cuenta tu situación personal y tus aspiraciones. Si tienes una PS4 o una PS4 Pro, o incluso si cuentas con un PC que te permite jugar de forma decente, creo que lo ideal sería que esperases un poco para ver al menos qué ocurre al final con esa PS5 Slim con unidad óptica extraíble, y si no te corre mucha prisa lo ideal sería darle un poco más de margen y llegar a 2024 por si al final se acaba confirmando PS5 Pro.

En la generación anterior viví una situación curiosa que creo que os puede ayudar a decidir. Quería comprar una PS4 para poder jugar a Bloodborne y a otros exclusivos de dicha consola, y al final decidí esperar a ver qué ofrecía PS4 Pro y qué mejoras marcaba en juegos, sobre todo por si era capaz de mover dicho título a 60 FPS, pero al final vi que no era así, que no cumplía con mis expectativas y que encima me salía más cara que una PS4 Slim, y por todo eso me decanté por ésta última.

Han pasado más de seis años y puedo decir que no me arrepiento de mi decisión, de hecho me alegro de haber esperado al lanzamiento de PS4 Pro para ver qué podía ofrecer realmente esta consola, y para decidir si merecía la pena gastar más dinero en ella teniendo en cuenta mis objetivos. Vosotros deberíais hacer lo mismo con PS5 y su rumoreada versión Pro.

Entonces, ¿vale la pena comprar una PS5 en 2023?

Bajo mi punto de vista no, porque no es el mejor momento para comprar dicha consola. Ya os he ido dando mis argumentos a lo largo de este artículo, y en todos ellos he mantenido una postura totalmente objetiva. Creo que han quedado muy claros, pero para que los tengáis todos resumidos y concentrados en un único punto os voy a dejar un listado a continuación.

No es el mejor momento para comprar una PS5 porque:

Cuesta más que en su lanzamiento, incluso a pesar de que tiene casi tres años de antigüedad y de los recortes de costes que ha hecho Sony en cada revisión de la consola.

El lanzamiento de un modelo más económico con unidad óptica extraíble está muy cerca, de hecho podría llegar este mismo año, según las últimas informaciones.

La llegada de PS5 Pro también podría estar «a la vuelta de la esquina», de hecho se habla de 2024 como fecha final de lanzamiento.

Todavía no se ha completado la transición a la anteriormente conocida como nueva generación, y el catálogo de exclusivos que tiene PS5 deja bastante que desear.

Con esto no quiero decir que no debas comprar una PS5, simplemente que ahora mismo no es el momento ideal para hacerlo, y que lo mejor para ti y para que puedas rentabilizar al máximo tu dinero sería que esperases unos meses, al menos hasta que veamos qué ocurre con el rumoreado modelo con unidad óptica extraíble.