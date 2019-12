Senua’s Saga: Hellblade II llegará también a PC

Senua’s Saga: Hellblade II fue una de las grandes sorpresas de la presentación de Xbox Series X, la consola de futura generación de Microsoft, en la ceremonia de los The Game Awards 2019.

El juego fue anunciado en su momento como una exclusiva de Xbox Series X, algo que se explica en que Microsoft ha absorbido en los últimos tiempos a algunas desarrolladoras, entre las que se encuentran inXile, Obsidian y Ninja Theory. Sabiendo que Hellblade: Senua’s Sacrifice fue desarrollado por la última empresa mencionada cuando todavía operaba de forma independiente, aquello tenía bastante sentido.

Sin embargo, Microsoft juega desde hace 20 años en dos ligas. No solo tiene la división de Xbox de consolas de videojuegos, sino que además es la desarrolladora de Windows, el sistema operativo para PC más utilizado para jugar, por lo que la llegada de Senua’s Saga: Hellblade II a esa plataforma no se podía descartar. Y así fue, ya que Aaron Greenberg, Gerente General de Marketing de Xbox, confirmó hace unos días que el mencionado juego también llegará al PC Windows.

It’s being made exclusively for Xbox and PC.

