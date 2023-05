AMD Radeon RX 7600, análisis: pequeña pero potente

Hoy es, para muchos, un gran día. Llega al mercado la Radeon RX 7600, una tarjeta gráfica muy esperada con la que AMD pone al día su gama media, y lo hace con una apuesta muy interesante tanto por rendimiento como por precio, y también por calidad de construcción y diseño, ya que el gigante de Sunnyvale ha decidido lanzar una versión de referencia que mantiene el excelente acabado de sus hermanas mayores.

Ese es, precisamente, el modelo que hemos recibido para realizar este análisis, el de referencia, y la verdad es que las sensaciones que me ha transmitido han sido muy buenas. Con todo, no quiero adelantarme, tendremos tiempo para ver todo más adelante, justo en el apartado que dedicaremos al análisis externo de la Radeon RX 7600.

Personalmente debo reconocer que tenía muchas ganas de probar la Radeon RX 7600, sobre todo tras hacer el análisis de la Radeon RX 7900 XTX, una tarjeta gráfica que representó un salto importante para AMD más allá de la potencia bruta porque, como vimos en su momento, mejoró mucho el rendimiento en trazado de rayos gracias a sus núcleos aceleradores de segunda generación, y trajo además núcleos especializados en IA que AMD podría aprovechar para apostar por la inteligencia artificial aplicada a gaming.

No quiero entreteneros más, porque estoy seguro de que tenéis muchas ganas de leer el análisis de la Radeon RX 7600, así que vamos a entrar en materia, aunque antes os recuerdo que podéis dejar cualquier duda en los comentarios, y estaré encantado de ayudaros a resolverla. Ahora sí poneos cómodos, que empezamos.

Radeon RX 7600: arquitectura RDNA3 de núcleo monolítico

La Radeon RX 7600 utiliza la arquitectura RDNA3 como sus hermanas mayores, pero presenta dos diferencias importantes frente a estas, ya que tiene un diseño de núcleo monolítico y está fabricada en el nodo de 6 nm de TSMC. Si te has perdido no te preocupes, que voy a profundizar en estas cuestiones para que lo tengas todo más claro.

Como os expliqué en su momento, las Radeon RX 7900 XT y 7900 XTX utilizan una GPU Navi 31. Dicha GPU se integra en un único encapsulado, pero está interconectada con hasta seis chiplets de caché infinita. La primera se conoce como GDC (chiplet del núcleo gráfico encapsulado), y los segundos como MCD (chiplet de memoria encapsulada). Este diseño permitió a AMD reducir la complejidad de la esa GPU y el espacio ocupado a nivel de silicio, y abarató los costes al trasladarla a la oblea.

En el caso de la Radeon RX 7600 tenemos una GPU Navi 33 que suma 32 unidades de computación, lo que se traduce en 2.048 shaders. Es mucho más sencilla que la GPU Navi 31, que suma 96 unidades de computación y tiene 6.144 shaders, y esto significa que ocupa mucho menos espacio a nivel de silicio y que es más sencilla de trasladar a la oblea.

La GPU Navi 33 tiene una superficie de 204 mm2 y 13.300 millones de transistores, mientras que Navi 31 ocupa una superficie de 529 mm2 en total, y tiene 57.700 millones de transistores. Las diferencias entre ambos núcleos gráficos son evidentes, y estos números nos ayudan a entender mucho mejor por qué AMD ha podido dar forma a una GPU de núcleo monolítico con Navi 33.

A diferencia de Navi 31, que externaliza la caché L3 en chiplets interconectados, Navi 33 tiene toda esa caché dentro del mismo silicio, es decir, comparte espacio a nivel de silicio con la GPU. Por eso decimos que estamos ante un núcleo gráfico con un diseño monolítico, pero no os confundáis, esta GPU incorpora todas las mejoras a nivel de eficiencia y de rendimiento que vimos cuando se presentó la arquitectura RDNA3, incluyendo:

Hasta un 17% más de rendimiento por unidad de computación.

Shaders de doble emisión que pueden trabajar con dos instrucciones Wave 32 al mismo tiempo.

Núcleos aceleradores de trazado de rayos de segunda generación.

Núcleos aceleradores de IA de primera generación.

Motor AMD Radiance Display Engine.

Soporte y aceleración de AV1.

Radeon RX 7600: análisis externo

A pesar de que estamos ante una tarjeta gráfica de gama media, y que su precio es bastante económico (299 euros), AMD no ha descuidado en absoluto la calidad de construcción, y hasta la presentación de esta tarjeta gráfica es propia de un modelo premium mucho más caro, como podemos ver en la imagen adjunta.

Nada más sacarla de la caja este modelo transmite unas sensaciones muy buenas al tacto, tiene una solidez estructural excelente y está tan bien terminada que no notamos el más mínimo punto de fragilidad. Mención especial merece en este sentido la placa metálica trasera, que juega un papel fundamental tanto a nivel estructural como de refrigeración.

Como os he dicho al principio del análisis la Radeon RX 7600 que hemos recibido para analizar se corresponde con el modelo de referencia, y la verdad es que AMD ha hecho un excelente trabajo tanto a nivel de diseño como de calidad de construcción. Solo tenéis que fijaros en las imágenes, ya que se aprecia incluso a simple vista.

Esta tarjeta gráfica utiliza un sistema de refrigeración de doble ventilador colocado sobre un radiador de aluminio que está pintado en color negro, y tiene las tres rayas de color rojo que hacen referencia a la arquitectura RDNA 3. El frontal está totalmente cerrado en su extremo derecho, algo que no es casualidad, ya que forma parte del sistema de refrigeración que ha integrado AMD en esta tarjeta gráfica.

Si miramos el lateral podemos ver la ubicación del conector de alimentación adicional de 8 pines que necesitaremos para poder utilizarla, así como la serigrafía Radeon y el grosor del radiador y del sistema de refrigeración. La Radeon RX 7600 ocupa dos ranuras de expansión y tiene una terminación muy corta (210 mm), lo que la convierte en una solución muy interesante para montar equipos de pequeño tamaño, y también para actualizar aquellos en los que el espacio sea muy limitado.

En la cara posterior tenemos una placa metálica bastante gruesa y de gran calidad que aporta solidez estructural y que contribuye a distribuir el calor para acelerar la disipación del mismo, evitando que este se acumule en la GPU o en la memoria gráfica. También podemos ver la serigrafía Radeon y tenemos pequeños detalles en color rojo que contrastan a la perfección con el tono negro de la tarjeta.

El radiador está formado por un bloque único de aluminio que hace contacto con todos los elementos clave de la Radeon RX 7600. No tenemos tubos de trasferencia de calor de cobre, así que todo el proceso de transferencia se realiza de forma directa al radiador y a la placa metálica trasera mediante almohadillas térmicas.

Pasamos ahora a ver la parte trasera, que es la que va atornillada al chasis, y nos encontramos con un total de tres conectores DisplayPort 2.1 y una salida HDMI 2.1. Tenemos, por tanto, un abanico de conectores sobresaliente y de última generación, algo que es, precisamente, uno de los valores más importantes que ha introducido AMD con su generación de tarjetas gráficas RDNA 3.

Radeon RX 7600 frente a Radeon RX 6600

La Radeon RX 6600 se ha mantenido como una de las tarjetas gráficas más interesantes dentro de la gama media económica de AMD, y tras las últimas bajadas de precio que ha recibido su valor no ha hecho más que mejorar. Esto ha dejado el listón muy alto a la Radeon RX 7600, aunque solo con ver las especificaciones de ambas tarjetas gráficas queda claro que AMD ha sabido diferenciarlas a la perfección, y que ha hecho un buen trabajo posicionando esta nueva tarjeta gráfica.

Especificaciones de la Radeon RX 7600

GPU Navi 33 en 6 nm y 13.300 millones de transistores.

Arquitectura RDNA3.

32 unidades de computación.

2.048 shaders a 2.250 MHz-2.655 MHz.

128 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

32 núcleos de aceleración de trazado de rayos de segunda generación.

64 núcleos para IA.

Bus de 128 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 18 GHz con un ancho de banda de 288 GB/s.

Potencia en FP32: 21,5 TFLOPs.

32 MB de caché infinita.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 165 vatios.

Precio de lanzamiento: 299 euros.

Especificaciones de la Radeon RX 6600

Núcleo Navi 23 XL en 7 nm y 11.060 millones de transistores.

Arquitectura RDNA 2.

28 unidades de computación.

1.792 shaders a 2.044 MHz-2.491 MHz.

28 unidades para acelerar trazado de rayos.

112 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

28 unidades de primera generación para acelerar trazado de rayos.

Bus de 128 bits.

32 MB de caché infinita.

8 GB de GDDR6 a 14 GHz con un ancho de banda de 224 GB/s.

Potencia en FP32: 8,92 TFLOPs.

Interfaz PCIe Gen4 x8.

TBP de 132 vatios.

Precio de lanzamiento: 335 euros.

Esta sencilla comparativa nos permite confirmar que la Radeon RX 7600 no solo utiliza una arquitectura más avanzada que la Radeon RX 6600, sino que también cuenta con una mayor cantidad de unidades de computación, lo que se traduce en más shaders, más unidades de texturizado y más núcleos para acelerar trazado de rayos.

Lo nuevo de AMD funciona también a una frecuencia más elevada, tiene núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos, y cuenta con núcleos especializados en IA. Por otro lado, gracias al nuevo diseño de los shaders bajo RDNA3, que pueden trabajar con dos instrucciones Wave 32 al mismo tiempo, la Radeon RX 7600 es capaz de superar en más del doble el rendimiento en FP32 de la Radeon RX 6600.

El ancho de banda de la memoria también es mayor en la Radeon RX 7600, aunque esta tiene un TBP más alto. Según el análisis de GPU-Z solo tiene 32 unidades de rasterización, pero AMD me ha confirmado que es un error de medición de dicha aplicación. En líneas generales la superioridad de la primera queda más que patente, ¿pero cómo afectará esto al rendimiento en juegos y aplicaciones? Muy pronto lo descubriremos.

Equipo de pruebas utilizado en el análisis

Procesador Intel Core i9-13900K con 8 núcleos P y 16 núcleos E.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Tarjeta gráfica Radeon RX 7600 con 8 GB de memoria gráfica (diseño de referencia de AMD).

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD WD Black SN850 de 2 TB con interfaz PCIe Gen4 x4.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 Home.

Pasta térmica Corsair XTM70.

La configuración que hemos utilizado para analizar la Radeon RX 7600 es la propia de un PC de gama alta y está perfectamente equilibrada, así que no tendremos ningún tipo de cuello de botella. Esto es importante, dado que es un modelo orientado principalmente a 1080p, porque implica que esta tarjeta gráfica podrá rendir a plena potencia y no se verá lastrada por ningún componente, ni siquiera por la CPU, puesto que hemos utilizado una de las más potentes que existen.

Rendimiento de la Radeon RX 7600 en aplicaciones profesionales y pruebas sintéticas

Abrimos la ronda de pruebas de rendimiento sintético, y en aplicaciones profesionales, con Blender, una de las herramientas más populares dentro del mundo del renderizado y el modelado 3D, y una de las más potentes y exigentes. En esta prueba, el rendimiento se mide en muestras por minuto, y cuantas más consiga una tarjeta gráfica, mejor.

Rendimiento en Blender

En esta prueba la Radeon RX 7600 no logra un buen resultado, ya que como podemos ver en la imagen adjunta queda incluso por debajo de una GeForce RTX 3050, que consigue 759 muestras por minuto en «Monster», 455 muestras por minuto en «Junkshop» y 396 muestras por minuto en «Classroom». Esto tiene una explicación, y es que dicha aplicación está fuertemente optimizada para soluciones gráficas de NVIDIA, así que tranquilos, no os asustéis.

Rendimiento en Passmark

En Passmark vemos que la Radeon RX 7600 supera de largo los 15.175 puntos que consigue una Radeon RX 6600, y que prácticamente araña los 20.000 puntos. La diferencia entre ambas es grande, tanto que la Radeon RX 7600 rinde incluso un poco por encima de la Radeon RX 6700 XT, que consigue 19.931 puntos en esta prueba. Estas puntuaciones son las medias que recoge la web de Passmark.

Rendimiento en 3DMark Time Spy Extreme

La prueba 3DMark Time Spy Extreme nos permite medir el rendimiento de una tarjeta gráfica en 4K, y aunque no es totalmente representativa del rendimiento real de esta sí que nos permite tener una puntuación a modo de referencia que, posteriormente, podremos utilizar para compararla con otras tarjetas gráficas.

En esta prueba la Radeon RX 7600 consigue una puntuación de 4.914, cifra que supera de largo los 3.678 puntos que puede alcanzar, como máximo, la Radeon RX 6600. En la gráfica podemos ver también que la nueva tarjeta gráfica de AMD alcanza una frecuencia de 2.501 MHz, y que registra una temperatura máxima de 76 grados C.

Rendimiento en 3DMark Time Spy

Saltamos ahora a 3DMark Time Spy, una versión de la anterior con la que podremos medir el rendimiento en 1440p, y la puntuación obtenida nos permite realizar comparativas de rendimiento aproximado de una manera sencilla. La Radeon RX 7600 logra un total de 10.478 puntos, un resultado que vuelve a la Radeon RX 6600, que solo llega a los 8.081 puntos.

Rendimiento de la Radeon RX 7600 en juegos

A través de las pruebas sintéticas de rendimiento ya hemos podido ver una mejora generacional clara en la Radeon RX 7600, pero lo importante son los juegos, puesto que al final estamos hablando de una tarjeta gráfica orientada al gaming que busca situarse como una de las mejores opciones dentro de su rango de precio. La verdad es que apunta maneras, y ese precio de 299 euros es muy atractivo, pero vamos a valorar más a fondo qué es lo que puede dar de sí en juegos antes de sacar conclusiones.

Abrimos la ronda de test con Cyberpunk 2077, un título muy exigente donde la Radeon RX 7600 queda solo 4 FPS por debajo de la GeForce RTX 4060 Ti en 1080p, un resultado muy bueno, sin duda, aunque pierde claramente frente a ella cuando activamos el trazado de rayos, y no estamos teniendo en cuenta el DLSS3.

Es cierto que hay una mejora generacional frente a la Radeon RX 6600 en trazado de rayos, pero solo tendremos una experiencia fluida si activamos el FSR2 en modo calidad, y si nos limitamos a resolución 1080p.

En 1440p la Radeon RX 7600 es capaz de conseguir una fluidez total con FSR2 en modo calidad, una tecnología que nos permite pasar de 36 FPS a 63 FPS, y podemos llegar a los 86 FPS en modo rendimiento. A esta resolución, el trazado de rayos le queda grande, como podemos apreciar. En 4K, la Radeon RX 7600 logra 21 FPS, pero gracias al FSR2 podemos llegar a los 46 FPS, más del doble de rendimiento. Como vemos, el trazado de rayos solo es viable a 1080p.

Dying Light 2 es otro de los títulos más exigentes del momento, y otro de los grandes referentes en trazado de rayos. La Radeon RX 7600 hace un trabajo excelente en 1080p, ya que consigue 86 FPS de media y puede llegar a 116 con el FSR2 en modo calidad. El trazado de rayos reduce muchísimo el rendimiento, pero podemos salir del paso gracias al FSR2, que nos permite pasar de 28 FPS a 68 FPS.

En 1440p la Radeon RX 7600 aguanta bien el tipo con esos 54 FPS, y nos permite jugar a 82 FPS con FSR2 en modo calidad. A esta resolución el trazado de rayos solo es viable con FSR2 en modo rendimiento, ya que mejora el rendimiento al pasar de 17 a 47 FPS. Si subimos a 4K el FSR2 en modo rendimiento obra un milagro y nos permite subir de 7 FPS a 59 FPS de media, pero a este nivel el trazado de rayos no es viable salvo que reduzcamos mucho la calidad.

En Red Dead Redemption 2 la Radeon RX 7600 ofrece un rendimiento realmente bueno por el precio que tiene, tanto que logra 26 FPS de media en 4K con calidad máxima, sin optimizar, y puede llegar a los 42 FPS gracias al FSR2 en modo rendimiento. En 1080p y 1440p podremos jugar con fluidez, aunque es recomendable activar el FSR2 en modo calidad en ambos casos.

Gears 5 es, como ya os he contado otras veces, uno de los mejores juegos basados en el Unreal Engine 4, y un título que todavía puede ser muy exigente. La Radeon RX 7600 consigue una media muy buena de 86 FPS en 1080 con el juego configurado en modo locura y 32 rayos (iluminación global), y mantiene una fluidez casi perfecta en 1440p con esa misma configuración, ya que registra 58 FPS. En 4K alcanza los 28 FPS, pero reduciendo la iluminación global podemos jugar a más de 30 FPS estables.

Saltamos a Ghostwire Tokyo, uno de los primeros juegos exclusivos de la anteriormente conocida como nueva generación, y un título muy exigente cuando activamos el trazado de rayos. La Radeon RX 7600 va sobrada en 1080p y en 1440p, como podemos ver en las gráficas, así que no necesitaremos utilizar el FSR2.

También aguanta de forma bastante digna en 4K, donde registra 42 FPS, pero en este caso es recomendable activar el FSR2 en modo calidad para llegar a 59 FPS. También podemos utilizarlo en modo calidad para alcanzar los 83 FPS. El trazado de rayos es viable en 1080p y en 1440p, siempre que utilicemos el FSR2 para contrarrestar la pérdida de rendimiento. Podemos activarla también en 4K con FSR2 en modo rendimiento, siempre que no nos importe jugar a 37 FPS.

Vamos ahora con Microsoft Flight Simulator, un juego que, la verdad, me obligó a repetir varias veces las pruebas de rendimiento con la Radeon RX 7600 hasta que pude confirmar que, en 4K con calidad máxima, se produce un problema por la saturación de sus 8 GB de memoria gráfica, y es necesario reducir las texturas a calidad baja para que la tasa de FPS pueda empezar a remontar. Curiosamente, no tuve este problema con la GeForce RTX 4060 Ti, que también tiene 8 GB de memoria gráfica.

Como veis en la imagen adjunta, en 4K con calidad máxima y FSR2 el juego se mueve a 11 FPS, pero al reducir las texturas a calidad baja el rendimiento sube hasta los 25 FPS. En resoluciones inferiores vemos que la Radeon RX 7600 aguanta bien en 1080p y va justa en 1440p, pero con el FSR2 podemos mejorar la fluidez considerablemente. En 1080p podemos llegar a los 58 FPS con el FSR2 en modo calidad, y en 1440p el rendimiento sube hasta los 55 FPS con dicha tecnología en modo rendimiento.

Destroy All Humans 2 Reprobed es un título reciente que nos permite medir la potencia en bruto de la Radeon RX 7600, y como podemos apreciar en líneas generales obtiene un resultado muy positivo, ya que mantiene una fluidez total en 1080p y 1440p, y logra 32 FPS en 2160p, a pesar de que esa no es una resolución ideal para esta tarjeta gráfica.

A Plague Tale: Requiem es uno de los juegos más exigentes de esta generación, y esto se deja notar en los resultados que he obtenido con la Radeon RX 7600. En 1080p con calidad máxima el rendimiento es bueno, ya que estamos arañando los 50 FPS, y podemos mejorarlo tirando de reescalado (genérico, porque el juego no soporta FSR2).

En 1440p la Radeon RX 7600 logra unos dignos 35 FPS, y de nuevo podemos mejorar el rendimiento tirando de reescalado. Cuando llegamos a 4K solo el reescalado en modo rendimiento nos permite llegar a 32 FPS, y como podemos ver el trazado de rayos no es viable ni siquiera en 1080p, aunque recurramos al reescalado.

Con Resident Evil 4 Remake he podido constatar algo muy curioso. Podemos ejecutarlo superando el máximo de memoria disponible de la Radeon RX 7600, pero cuando llegamos a 1440p y utilizamos la mira del rifle de francotirador se produce un enorme stuttering y el rendimiento se hunde, haciendo que sea injugable hasta que se recupere el cacheo de memoria. Si no utilizamos la mira, el rendimiento es bueno, como podemos ver en las gráficas adjuntas.

Fijaos en cómo afecta el consumo de memoria cuando activamos el trazado de rayos en 1440p o superior. La Radeon RX 7600 registra 40 FPS en dicha resolución con trazado de rayos activo, FSR2 en modo rendimiento y todo al máximo, pero al bajar el buffer de texturas a 0,25 GB (alto) y no superar el máximo de memoria disponible el rendimiento sube hasta los 70 FPS. Los resultados que obtiene la Radeon RX 7600 son, en general, muy buenos, pero lo ideal es que no superéis el máximo de memoria gráfica disponible al pasar de 1080p, especialmente si activáis el trazado de rayos.

Terminamos nuestra ronda de pruebas con Shadow of the Tomb Raider, un título que ya tiene unos años, pero que sigue siendo todo un referente por su buena optimización, su aprovechamiento de CPUs multihilo y su buena factura técnica. La Radeon RX 7600 puede con él sin problemas en 1080p y en 1440p, y hasta es capaz de moverlo a 50 FPS en 1440p con trazado de rayos activo.

En 4K la Radeon RX 7600 consigue 39 FPS, lo que significa que es jugable incluso a esa resolución, pero sin trazado de rayos. Este juego no soporta FSR2, pero sí Intel XeSS, una tecnología de reescalado que funciona en la Radeon RX 7600, pero como podéis ver el resultado no es bueno, ya que puede llegar a reducir el rendimiento en lugar de mejorarlo.

Queda claro que la Radeon RX 7600 representa un salto grande frente a la Radeon RX 6600 en términos de potencia bruta, que es una tarjeta gráfica que va sobrada en 1080p y que se desenvuelve bastante bien en 1440p. El 4K le queda un poco grande, pero incluso en este nivel es capaz de mantener tasas de fotogramas por segundo aceptables en muchos casos, y gracias al FSR2 puede mejorar notablemente la fluidez.

También representa una mejora sustancial en trazado de rayos frente a la Radeon RX 6600, pero esta tecnología solo está realmente a su alcance cuando se mueve en 1080p, y necesita tirar de FSR2 para mantener un rendimiento realmente óptimo en la mayoría de los casos. En términos de potencia bruta está, aproximadamente, al nivel de una Radeon RX 6700.

Consumo, temperaturas y escalado de frecuencias

Pasamos ahora a ver los datos de consumo. AMD lista un TBP de 160 vatios, pero la verdad es que la Radeon RX 7600 se mantiene siempre por encima de dicha cifra. Como podemos ver en la gráfica adjunta el consumo mínimo que registró en mis pruebas fue de 164 vatios y el máximo de 168 vatios, aunque este último fue un pico puntual. De media, esta tarjeta gráfica se mantiene bastante estable en los 166 vatios.

Vamos ahora con las temperaturas de trabajo. La Radeon RX 7600 tiene un tamaño muy pequeño, pero está acompañada de un sistema de refrigeración bastante capaz que logra mantenerla en valores totalmente seguros. En mis pruebas registré más de un pico máximo de 80 grados C, pero de media la tarjeta se suele mover casi siempre entre los 77 y los 78 grados C. No es un valor ideal, pero es aceptable teniendo en cuenta el tamaño de la Radeon RX 7600 y lo silenciosa que resulta.

Nos toca ver ahora las frecuencias de trabajo que registró la Radeon RX 7600. Esto es importante porque, como ya os he dicho en otras ocasiones, nos permite valorar la estabilidad de la tarjeta gráfica en este sentido, y porque su frecuencia puede afectar al rendimiento. Si se produjeran oscilaciones muy grandes podríamos tener un problema a nivel de hardware o de drivers, y este reduciría en gran medida el rendimiento.

Mínimo en juegos: 2.424 MHz.

Media estable: 2.566 MHz.

Media estable más alta: 2.599 MHz.

Máximo registrado: 2.693 MHz.

Hay una fluctuación importante entre el mínimo y el máximo en juegos, ya que hablamos de 269 MHz, pero las diferencias entre las medias estables son muy pequeñas, y es ahí donde está la clave. Esos dos datos nos permiten confirmar que la Radeon RX 7600 es capaz de trabajar de manera estable manteniendo unas frecuencias de trabajo acordes a sus especificaciones, y que no tendremos ningún problema en este sentido.

Notas finales

La Radeon RX 7600 es una tarjeta gráfica que destaca a simple vista por su cuidado diseño, su excelente calidad de construcción y su presentación como un modelo premium. Esto es muy interesante, porque al final se trata de una tarjeta gráfica de gama media económica con un precio muy contenido (299 euros), y dice mucho del buen trabajo que ha hecho AMD en este sentido.

En líneas generales la compañía de Sunnyvale ha bordado la ejecución de la Radeon RX 7600, y no solo por el tema del diseño y de calidad de construcción, sino también por el valor precio-rendimiento, tanto que ahora mismo es de lo mejor que podemos encontrar en el mercado dentro de su rango de precio.

Como hemos visto, esta tarjeta gráfica representa un salto grande frente a la Radeon RX 6600, ofrece un rendimiento excelente en 1080p, sobre todo si tenemos en cuenta su precio, y se desenvuelve bastante bien incluso en 1440p. No está pensada para jugar en 4K, pero dicha resolución puede ser viable si tiramos de FSR2 y reducimos calidad gráfica.

Es cierto que el trazado de rayos le queda grande, pero en este sentido también se aprecia una mejora clara frente a la Radeon RX 6600, y es capaz de ofrecer una experiencia fluida con dicha tecnología en 1080p en la mayoría de los casos, siempre que podamos recurrir al FSR2, una tecnología que AMD ha seguido madurando y que se ha convertido en un valor importante.

El rango de temperaturas no es el ideal, y la Radeon RX 7600 no destaca tampoco por ofrecer una eficiencia muy alta, pero sus valores de consumo y de temperatura entran dentro de lo aceptable, y por eso no llegan a empañar el conjunto final. Si buscas una tarjeta gráfica asequible pero potente no lo dudes, la Radeon RX 7600 debería ser una de tus primeras opciones.