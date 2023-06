ASUS Zenfone 10, análisis: potente, elegante y manejable

Hoy es el gran día, la compañía taiwanesa lanza el ASUS Zenfone 10, un smartphone tope de gama que llega al mercado con una propuesta muy interesante: ofrecer toda la potencia de un buque insignia en un formato contenido y fácil de manejar con una sola mano, un enfoque muy acertado ya que todavía hay muchos usuarios que prefieren un terminal con un tamaño más moderado y fácil de manejar. Sin ir más lejos yo soy uno de ellos.

A simple vista, y en líneas generales, la propuesta que nos lanza ASUS es la misma que vimos en el Zenfone 9. Sin embargo, en cuanto profundizamos en las especificaciones y características del terminal nos damos cuenta de que estamos ante una renovación generacional importante, y de que tenemos novedades interesantes que os vamos a contar al detalle en este análisis.

El ASUS Zenfone 10 posiciona dentro del mercado de consumo general como un modelo tope de gama, lo que significa que complementa a la perfección el catálogo del gigante taiwanés, donde podemos encontrar también a los ASUS ROG Phone 7 y ASUS ROG Phone 7 Ultimate, dos modelos especializados en gaming que cuentan con esa estética única y con el lenguaje de diseño de la línea ROG.

Antes de entrar en materia queremos dar las gracias a ASUS España por enviarnos una unidad del Zenfone 10. No quiero entretenernos más, porque seguro que estáis deseando leer el análisis, así que os invito a poneros cómodos, que empezamos y tenéis muchas cosas que leer.

ASUS Zenfone 10: primer contacto y análisis externo

El ASUS Zenfone 10 es, como os he dicho al principio, un smartphone bastante compacto para los tiempos que corren. La compañía taiwanesa ha optado por mantener una pantalla de 5,9 pulgadas con unos bordes muy contenidos, lo que nos deja un terminal que podemos manejar a la perfección con una sola mano.

Esto representa para muchos usuarios, entre los que me incluyo, un valor importante, y os explico por qué haciendo un resumen de mi caso. Hace unos años compré el iPhone 8 Plus cuando salió al mercado, y me acabé arrepintiendo por el enorme tamaño del terminal y lo incómodo que me resultaba utilizarlo con una sola mano, ya que no podía hacer cosas que sí era capaz de realizar con mi anterior smartphone.

Por ejemplo, cosas tan sencillas como consultar el correo electrónico y contestar a algunos correos que solo requerían respuestas sencillas mientras terminaba de tomarme el café de la mañana, buscar cosas mientras utilizo el ratón del PC con la otra mano, o disfrutar de un simple rato de ocio en el sofá con el smartphone mientras tengo cogida a mi pareja con la otra mano. Nada de eso era posible con un smartphone tan grande como el iPhone 8 Plus, o traído a modelos más actuales, con un iPhone 14 Pro Max.

El ASUS Zenfone 10 sabe crear valor apostando por un tamaño muy compacto para que podamos utilizarlo fácilmente con una mano, y esto nos permite disfrutar de nuevas experiencias de uso que no serían posible con un terminal más grande.

Las sensaciones que transmite el ASUS Zenfone 10 son muy buenas. Desde el momento en el que lo sacamos de la caja queda claro que estamos ante un terminal con un acabado premium, y su solidez estructural es sobresaliente. El marco está fabricado en aluminio, la pantalla está protegida por cristal Corning Gorilla Glass Victus, y tenemos un material plástico en la parte trasera que presenta una textura suave pero ligeramente rugosa que genera un contraste fantástico con el aluminio del marco, y con el frontal de cristal.

Ese acabado de la parte trasera también cumple dos funciones importantes. La primera es que mejora el agarre, y la segunda es que aguanta mucho mejor la suciedad normal que se acumula con el uso. En este sentido lo que más destaca es que no tendremos que preocuparnos por las clásicas manchas de las huellas dactilares.

El frontal presenta un acabado todo pantalla con unos bordes bien ajustados. Tenemos una cámara frontal situada en una isleta flotante y orientada hacia la izquierda, y en el lateral derecho están situados los botones de subir y bajar volumen y de apagado y encendido y bloqueo de pantalla. En este último se integra también el lector de huellas dactilares.

Si miramos en la parte inferior nos encontramos con la ranura para tarjetas SIM, y también vemos el conector USB Type-C. En el marco de la izquierda no tenemos ningún botón ni conector, y en el marco superior está situado el conector jack de 3,5 mm. Sí, a pesar de su pequeño tamaño el ASUS Zenfone 10 viene con un jack de 3,5 mm, algo que desde luego es digno de reconocimiento.

En la parte trasera tenemos un ese acabado plástico con una terminación rugosa suave y dos cámaras, una principal de 50 MP con sensor IMX766 y estabilizador óptico de imagen Gimbal y una gran angular de 13 MP. El tamaño de las cámaras traseras es bastante grande, pero ASUS ha sabido integrarlas sin problema en el diseño del terminal para que genere un contraste atractivo con el enfoque minimalista que adopta este smartphone.

En la caja viene incluido el cargador, algo que la verdad no es nada frecuente en terminales tope de gama, y cada vez menos en modelos de gama media, y que sin duda es de agradecer. También trae una funda, lo que significa que en la caja encontraremos todo lo necesario para aprovechar al máximo el ASUS Zenfone 10 desde el primer momento, sin tener que gastar más dinero.

ASUS Zenfone 10: especificaciones

Chasis fabricado en aluminio.

Frontal protegido por cristal Gorilla Glass Victus, trasera terminada en material plástico con textura rugosa y suave.

Pantalla de 5,9 pulgadas con panel Samsung E4 AMOLED, resolución de 2.400 x 1.080 píxeles en formato 20:9, 445 píxeles por pulgada, HDR10+ y tasa de refresco de 144 Hz. Reproduce el 112% del espacio de color DCI-P3.

SoC Snapdragon 8 Gen2 con una CPU de ocho núcleos divididos en un núcleo Cortex-X3 a 3,2 GHz, dos núcleos Cortex-A715 a 2,8 GHz, dos núcleos Cortex-A710 a 2,8 GHz y tres núcleos Cortex-A510 a 2 GHz.

GPU Adreno 740.

8 GB-16 GB de RAM. La versión que hemos probado estaba configurada con 16 GB de memoria RAM de tipo LPDDR5X.

128 GB, 256 GB o 512 GB de capacidad de almacenamiento. El modelo que hemos probado venía con 512 GB de almacenamiento de tipo UFS 4.0.

Cámara frontal de 32 MP RGBW con tecnología «pixel binning».

Cámara trasera de 50 MP con sensor IMX766, apertura f/1.9, estabilizador óptico de imagen Gimbal de seis ejes, cámara secundaria gran angular de 13 MP con apertura f/2.2.

Estabilizador electrónico de imagen adaptativo con algoritmos mejorados.

Batería de 4.300 mAh con recarga rápida de 30 vatios y recarga inalámbrica de 15 vatios.

Altavoces estéreo optimizados por Dirac. Podremos disfrutar de sonido inmersivo de alta calidad con Dirac Virtuo.

Lector de huellas dactilares integrado en el lateral.

Android 13 como sistema operativo.

Conectividad Wi-Fi 7 (compatible con estándares anteriores), Bluetooth 5.3, NFC y 5G.

Conector USB Type-C para alimentación y transferencia de datos, y conector jack de 3,5 mm.

Medidas: 68.1 x 146,5 x 9,4 mm.

Peso: 172 gramos.

Certificación IP68 de resistencia al polvo y al agua.

Experiencia de uso y rendimiento

Nada más encender el ASUS Zenfone 10 nos encontramos con el clásico proceso de configuración inicial, autoguiado e intuitivo, que nos permitirá personalizarlo a nuestro gusto y vincular una cuenta de Google ya existente o crear una nueva. Durante el proceso podremos elegir también entre usar Android limpio o la versión optimizada de ASUS. En mi caso, he elegido esta última, y el funcionamiento del terminal es impecable.

ASUS nos ha mandado el modelo tope de gama, el ASUS Zenfone 10 configurado con 16 GB de memoria RAM LPDDR5X, la más rápida que existe ahora mismo en el sector smartphone, y cuenta también con 512 GB de almacenamiento de última generación, basado en el estándar UFS 4.0. Esto quiere decir que estamos ante un terminal tope de gama de verdad, sin medias tintas. Todo esto, unido al SoC Snapdragon 8 Gen2 que monta, hace que el ASUS Zenfone 10 ofrezca una fluidez total.

Cualquier acción que hagamos se ejecuta al instante, el terminal presenta una velocidad de respuesta sobresaliente y, como me gusta decir para ilustrar la experiencia de uso, en todo momento sentimos que el sistema operativo vuela. No podíamos esperar otra cosa viendo la fantástica configuración que trae el ASUS Zenfone 10, y es que estamos ante uno de los tope de gama más potentes, equilibrados y mejor configurados que existen ahora mismo en el mercado.

Si nos arrepentimos en cualquier momento de haber elegido un modo concreto de Android no pasa nada, podremos cambiarlo al instante con un simple toque a través del panel de configuración del sistema operativo. Como habréis podido imaginar, la versión optimizada de ASUS viene con diferentes aplicaciones de valor que nos harán la vida más fácil, y que representan un valor añadido muy claro.

Entre las más importantes destaca el genio de juegos, una aplicación que ya os presenté cuando analicé el ASUS ROG Phone 7 Ultimate, y que nos permite acceder a diferentes opciones de configuración en juegos, incluyendo desde la tasa de refresco hasta el modo de rendimiento. También podremos utilizar la función de acelerar para optimizar el juego con un simple toque. Las cuatro opciones de rendimiento entre las que podemos elegir son:

Modo dinámico: equilibra el rendimiento y la autonomía.

equilibra el rendimiento y la autonomía. Modo rendimiento: prioriza el máximo nivel de rendimiento.

prioriza el máximo nivel de rendimiento. Modo ultraduradero: maximiza la duración de la batería.

maximiza la duración de la batería. Modo duradero: nos permite conseguir un buen rendimiento pero optimizando el consumo de aplicaciones.

La respuesta del lector de huellas dactilares es óptima, y su capacidad de detección también. El rendimiento en redes Wi-Fi ha sido muy bueno, incluso bajo el venerable estándar Wi-Fi 5, y la autonomía me ha sorprendido para bien, ya que pude superar todas las pruebas que realicé sin tener que volver a conectar el smartphone para cargar la batería. Buen trabajo por parte de ASUS en este sentido, ya que en general podemos conseguir casi un día de autonomía por carga. Obviamente esto puede variar dependiendo del uso que hagamos del smartphone.

Con respecto a la pantalla, tenemos un panel que ofrece una calidad de imagen fantástica, una densidad de píxeles por pulgada sobresaliente, lo que se traduce en una gran nitidez de la imagen, y la alta tasa de refresco hace que esa fluidez que conseguimos por el alto rendimiento del hardware se pueda reflejar de verdad en la pantalla. Mención especial merece también la reproducción de colores, que es de lo mejor que hemos visto en un terminal tope de gama.

La calidad del sonido no desentona en absoluto, y la verdad es que contar con un conector jack de 3,5 pulgadas es algo que se agradece. Este smartphone cuenta con unos altavoces estéreo, uno de 12 x 16 mm y otro de 10 x 12 mm, que rayan a un buen nivel, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones clásicas que nos encontramos en este tipo de dispositivos.

Con Dirac Virtuo podemos disfrutar de una experiencia más inmersiva gracias efecto de sonido envolvente, cosa que se agradece sobre todo en juegos, y a través de la aplicación dedicada podemos elegir entre cinco perfiles de sonido y personalizar un completo ecualizador. Incluso los bajos, que suelen ser el punto más complicado, suenan bastante bien.

Como no podía ser de otra forma, contamos también con soporte de Qualcomm aptX Adaptive y Lossless, dos tecnologías que mejoran enormemente la experiencia de uso con auriculares inalámbricos, y que nos permitirán disfrutar de una alta calidad de sonido.

El ASUS Zenfone 10 ofrece un valor sobresaliente en líneas generales, y gracias a su tamaño reducido y al buen agarre que ofrece el material de la parte trasera es muy cómodo de usar en el día a día. Podemos llegar a todas las partes de la pantalla con una mano sin comprometer la sujeción del terminal, y el menú dedicado en el lateral hace que todo sea un poco más fácil.

Rendimiento en pruebas sintéticas

Ya sabemos que el ASUS Zenfone 10 es un smartphone tope de gama, ¿pero qué implica esto si hablamos de números concretos? Vamos a descubrirlo ahora mismo, y para ello empezaremos con una ronda de pruebas sintéticas que, en esencia, son las mismas que utilizamos en su momento con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate.

Rendimiento en Geekbench ML

Con esta prueba podemos medir el rendimiento en inteligencia artificial (IA) utilizando diferentes componentes. Utilizado la GPU he obtenido una puntuación de 2.456, cifra que supera los 2.418 puntos que obtiene de media un Galaxy S23. Os dejo también los resultados de la prueba realizada bajo NNAPI, donde registré 654 puntos, superando con ello los 573 puntos que obtuve con el ASUS ROG Phone 7 Ultimate.

Rendimiento en Basemark

Con esta prueba podemos medir el rendimiento y la potencia gráfica del Zenfone 10. He utilizado la prueba oficial de este benchmark, el modo de calidad media y he pasado todas las modalidades posibles, utilizando tanto Vulkan como OpenGL, y también las comprensiones «astc» y «etc2». En las imágenes adjuntas podéis ver los resultados, y sí, son muy buenos.

A efectos comparativos, el ASUS ROG Phone 7 Ultimate consigue 19.822 puntos en OpenGL «etc2», y el ASUS Zenfone 10 logra 18.392 puntos en la misma prueba, una diferencia mínima que confirma que este terminal es muy potente, y que será capaz de ofrecer un altísimo rendimiento en juegos. Como curiosidad, el ASUS Zenfone 10 logra superarlo en la prueba bajo Vulkan y «astc», ya que consigue 17.964 puntos frente a los 17.790 puntos del ROG.

Rendimiento en Geekbench 6

Esta es una de las pruebas de rendimiento sintético más populares y más utilizadas del momento, así que no podía faltar en este análisis. El ASUS Zenfone 10 consigue una puntuación de 2.045 en monohilo y 5.616 en multihilo, superando con ello los 1.870 puntos que registra de media el Galaxy S23 Ultra, y también vence al Vivo X90 Pro+, un terminal tope de gama que alcanza los 5.141 puntos en multihilo. Todos los terminales de esta comparativa montan el mismo chip, el Snapdragon 8 Gen2.

En rendimiento GPU el ASUS Zenfone 10 logra, de nuevo, un resultado fantástico, ya que consigue superar con sus 8.874 puntos a los 8.829 puntos que logra el Galaxy S23 Ultra. Queda claro que tamaño y potencia no están reñidos.

Rendimiento en Passmark

Esta es una de mis pruebas favoritas por lo completa que resulta, y porque nos permite tener una visión clara de los puntos clave de un smartphone y compararlos, de forma directa, con los de otro terminal. La puntuación total que obtiene el ASUS Zenfone 10 es de 21.944, una cifra impresionante que lo coloca como uno de los smartphones más potentes que existen, y que le permite incluso superar al ASUS ROG Phone 7 Ultimate, que obtuvo 19.180 puntos.

Rendimiento en 3DMark Wild Life

Esta prueba es un clásico también, y con ella podemos medir el rendimiento del ASUS Zenphone 10 utilizando motores gráficos muy avanzados y exigentes. Pero eso no es todo, utilizando la prueba Wild Life Extreme Stress también podemos valorar la estabilidad del terminal, el calor generado y la pérdida de rendimiento que se produce con el paso del tiempo debido al estrangulamiento térmico.

Tal y como esperaba, las pruebas Sling Shot Extreme y Wild Life no son un desafío para el ASUS Zenphone 10 que, como vemos en las imágenes adjuntas, logra la máxima puntuación en ambas. Esto quiere decir que el terminal va totalmente sobrado, y que por tanto los valores que tenemos que ver son los obtenidos en Wild Life Extreme.

Bajo dicha prueba el ASUS Zenfone 10 logra 3.740 puntos, lo que significa que se queda a tan solo siete puntos del ASUS ROG Phone 7 Ultimate, todo un logro teniendo en cuenta su tamaño y que lo estamos comparando con un smartphone que prioriza el rendimiento. El ASUS Zenfone 10 superó también sin problemas la prueba Wild Life Extreme Stress Test con una duración de 20 minutos.

Se mantuvo totalmente estable, y la evolución de la temperatura y del rendimiento en el tiempo fue totalmente normal, con una caída marcada a partir de la cuarta vuelta que se acabó estabilizando totalmente en la séptima vuelta. Podéis ampliar las imágenes para ver los detalles más a fondo haciendo un simple clic en ellas.

Rendimiento en CPDT

Con esta prueba podemos medir el rendimiento de la unidad de almacenamiento, y también el ancho de banda de la memoria, de una manera bastante realista que obviamente se aleja de los picos máximos teóricos. Los resultados que hemos obtenido son muy buenos, aunque destacan especialmente esos 19,36 GB/s de ancho de banda que alcanza la memoria LPDDR5X, y que supera los 18,7 GB/s del Galaxy S23 Ultra.

Rendimiento en juegos

El ASUS Zenfone 10 no es un smartphone especializado en juegos, pero es tan potente que puede mover sin problemas cualquier juego actual, por exigente que sea. En la galería adjunta podéis ver que Call of Duty Mobile no es ningún problema para este terminal, ni siquiera cuando lo configuramos en calidad máxima. La tasa de FPS se mantiene totalmente estable entre los 59 y los 60 fotogramas por segundo, la fluidez es total y la respuesta es simplemente perfecta.

La carga a nivel de CPU y GPU se mantiene casi siempre en valores que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento, lo que significa que el ASUS Zenfone 10 va «sobrado» a la hora de mover este juego, y esto se deja notar en las temperaturas de trabajo, que se mantienen siempre en valores totalmente seguros y que no afectan a la experiencia de uso.

Como cabía esperar, la experiencia con Diablo Immortal fue perfecta también. Con la configuración de calidad más alta que podemos utilizar en este smartphone, y el modo de 60 FPS activado, la experiencia fue simplemente perfecta en todo momento, aunque los valores de uso de la CPU fueron más bajos que en Call of Duty Mobile, y los picos de uso máximo de la GPU fueron más altos. Con todo, las temperaturas de trabajo se mantuvieron también en niveles totalmente óptimos.

Prueba con las cámaras del ASUS Zenfone 10

ASUS ha incorporado mejoras importantes en la cámara frontal del ASUS Zenfone 10, que ahora pasa a ser de 32 MP y cuenta con la tecnología RGBW y trabaja con píxeles de 1,4 µm.La tecnología RGBW introduce píxeles blancos en la matriz de píxeles de la imagen, lo que permite mejorar la entrada de luz en un 67% y reducir el ruido en un 50%, comparado con los resultados del ASUS Zenfone 9.

También se ha mejorado el algoritmo del modo noche para conseguir fondos más detallados, unos rasgos faciales más precisos y una profundidad más realista. Como podemos ver en la imagen adjunta la mejora es sustancial, sobre todo en la reproducción del color, la calidad de la iluminación y el nivel de detalle.

Las cámaras traseras tienen unas credenciales excelentes. Como ya hemos dicho al listar las especificaciones, el ASUS Zenfone 10 cuenta con una cámara trasera de 50 MP con sensor IMX766, apertura f/1.9, estabilizador óptico de imagen Gimbal de seis ejes y con cámara secundaria gran angular de 13 MP con apertura f/2.2. También cuenta con un estabilizador electrónico de imagen adaptativo con algoritmos mejorados.

ASUS ha mejorado los algoritmos de posprocesado, y nos permite utilizar un zoom digital que va desde 2x hasta 8x. Como habréis podido imaginar, al tratarse de una solución digital y no óptica la pérdida de calidad de imagen es inevitable, pero la verdad es que aguanta bastante bien el tipo siempre que nos movamos en valores de 2x y 3x, y siempre que la iluminación ambiental sea buena.

En este sentido hay que destacar que, gracias al excelente sistema de estabilización de imagen que incluye el ASUS Zenfone 10, podemos utilizar el zoom incluso en 8x sin tener que preocuparnos porque la imagen pueda salir movida. Un punto a favor de este terminal que echamos en falta en otros modelos de su mismo rango de precio.

La aplicación de la cámara es sencilla e intuitiva, y pone a nuestra disposición un conjunto de opciones muy amplio que nos permitirá sacarle el máximo partido desde el primer momento, tanto si somos un usuario con conocimientos avanzados como si tenemos poca experiencia y queremos disfrutar de un «modo fácil». También contamos con modos automáticos de optimización de escenas concretas, y podemos alternar fácilmente entre el modo 0,6 (gran angular), 1x (normal) y 2x (zoom digital). El zoom máximo es 8x, como os dije.

¿Y qué es capaz de ofrecer la cámara del ASUS Zenphone 10? Vamos a descubrirlo. En fotografía normal con buena iluminación, y dejando que actúe el enfoque automático. vemos que ajusta bien la captura de la luz y que el balance de blancos está debidamente equilibrado en líneas generales. El nivel de detalle es bueno, y no se aprecian acuarelas ni ruido, como cabe esperar.

En condiciones de baja iluminación ambiental, y dejando de nuevo que el enfoque sea automático, se mantiene un buen balance de blancos y se capta bien la realidad de la imagen, cosa que me ha sorprendido para bien porque le he puesto las cosas difíciles al ASUS Zenfone 10. Es cierto que ya empezamos a ver acuarelas y ruido, con la consiguiente pérdida de nitidez y de detalle que esto conlleva, pero el resultado final es bastante bueno, incluso con zoom 2x.

Vamos con otra ronda de imágenes en interior. A la derecha tenemos una imagen hecha a contraluz que tiene una mayor iluminación ambiental, y a la izquierda tenemos otra hecha con una iluminación ambiental baja. En la de la derecha tenemos un nivel de detalle elevado alrededor de la figura y la nitidez en general es buena, aunque se aprecian acuarelas y ruido que son más evidentes alrededor de la misma.

En la imagen de la izquierda se nota la falta de luz, ya que tenemos acuarelas más visibles y un mayor nivel de ruido, sobre todo en la mitad de la izquierda, pero el ASUS Zenfone 10 hace un trabajo muy digno, ya que conserva un buen nivel de detalle, mantiene un color muy preciso en líneas generales y enfoca a la perfección para ajustar la iluminación de la mejor manera posible.

En la galería adjunta podemos ver cómo trabaja la cámara del ASUS Zenfone 10 de día. Los resultados son muy buenos, y la verdad es que el algoritmo de posprocesado hace un trabajo excelente, tanto que incluso con el zoom 8x es capaz de mantener un alto nivel de detalle, y hace que los objetos más lejanos sean perfectamente reconocibles. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

La fotografía nocturna es un desafío para cualquier smartphone, y el ASUS Zenfone 10 no es una excepción. El ajuste automático no siempre es capaz de capturar bien la intensidad y el color de la luz ambiental, ya que en la primera imagen es demasiado blanca y en la segunda es demasiado amarilla, pero hace un buen trabajo con el nivel de detalle, la nitidez y el ruido, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que era el escenario utilizado en esta prueba.

El posprocesado no trabaja nada mal, y como podemos ver ayuda a que la imagen sea reconocible al activar el zoom 8x, aunque en este caso las acuarelas son muy marcadas y todo presenta un aspecto borroso y deslucido, algo totalmente normal teniendo en cuenta las condiciones y que hablamos de zoom digital llevado al extremo.

Saltamos ahora al modo retrato. El resultado es muy bueno en líneas generales si hablamos de detalle y color bajo una iluminación normal de día, pero comete algunos errores al ajustar el efecto de desenfoque cuando la imagen es un poco difícil. Fijaos en la planta de aloe vera, donde aplica desenfoque de forma equivocada el desenfoque a una hoja que está realmente en primer plano.

El ASUS Zenfone 10 no cuenta con un sensor macro dedicado, pero a pesar de ello podemos conseguir imágenes cercanas de alta calidad. La de la izquierda se hizo utilizando el zoom 2x, y la segunda con el modo 1x normal. El resultado es muy bueno, tanto por el nivel de detalle como por la captura de luz en general.

Termino con una imagen complicada, porque solo contamos con las diferentes fuentes de luz que provienen del monitor y de los periféricos y accesorios. Las cámaras del ASUS Zenfone 10 son capaces de poner orden en todo ese caos, y de resolver bastante bien esta escena, ya que podemos apreciar incluso detalles pequeños, como las facciones de las figuras y hasta la hora que aparece en la pantalla del teclado. Es cierto que hay ruido y que se aprecian acuarelas, pero esto normal dada la complejidad de la imagen.

Notas finales: el buen perfume viene en frascos pequeños

El ASUS Zenfone 10 es, sin duda, uno de los topes de gama más potentes que podemos encontrar, y como hemos podido ver en nuestro análisis ha demostrado que tamaño y potencia no están reñidos. Con él podremos hacer cualquier cosa, y tendremos potencia de sobra para disfrutar de juegos actuales muy exigentes que requieran de un alto nivel de rendimiento.

La calidad de construcción de la que hace gala este terminal es excelente. Me gusta su diseño minimalista con toques clásicos, el marco de aluminio con acabado plano es un acierto, tanto por estética como por ergonomía ya que mejora el agarre del terminal, y la terminación ligeramente rugosa de la parte trasera contribuye a mejorar todavía más la sujeción del terminal, le da un contraste muy atractivo y hace que sea más resistente al uso diario y a la suciedad.

ASUS se ha mantenido, además, fiel a su objetivo de hacer que sea posible utilizarlo de forma óptima con una sola mano, y sin hacer sacrificios que afecten ni a la potencia ni a su capacidad multimedia. En este sentido influye mucho la calidad de la pantalla, que es fantástica, y también la fluidez de la misma, la respuesta y su excelente reproducción del espacio de color.

El apartado fotográfico no desentona en absoluto, la calidad del sonido raya también a un buen nivel y sus temperaturas de trabajo no se disparan a niveles intolerables a pesar del pequeño tamaño del terminal, siempre hablando desde una perspectiva de uso realista, algo que demuestra el buen trabajo que ha hecho ASUS con este smartphone. La verdad es que lo tengo muy claro, el ASUS Zenfone 10 es el mejor smartphone compacto que existe, y uno de los mejores topes de gama del mercado.

Versiones y precios del ASUS Zenfone 10

8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: 829 euros.

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 879 euros.

16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 979 euros.

Durante el primer mes de precompra (del 29 de junio al 30 de julio) podremos comprar el ASUS Zenfone 10 en oferta. Las primeras unidades empezarán a llegar en agosto. Estos son los precios en precompra:

8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento: 829 euros.

16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento: 879 euros.