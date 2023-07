Windows 11 convierte tu SSD en un HDD al limitar enormemente su velocidad

El lanzamiento de Windows 11 generó expectación, pero no tardamos en darnos cuenta de que este sistema operativo no solo pecaba de tener unos requisitos demasiado altos, sino que además estuvo acompañado de los clásicos problemas asociados al lanzamiento de actualizaciones cargadas de errores.

La lista de problemas que ha arrastrado Windows 11 ha sido considerablemente larga, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un sistema operativo que todavía no ha cumplido dos años en el mercado, y algunos son especialmente graves. Recuerdo, por ejemplo el problema que afectaba al rendimiento de los procesadores Ryzen, y también a otro que reducía la velocidad de escritura de las unidades SSD.

Este último es muy curioso, porque está activo desde hace tiempo, de hecho ya hablamos de él a finales de 2021, justo poco después del lanzamiento de Windows 11, y os contamos que en teoría había quedado solucionado con una actualización que lanzó Microsoft.

Digo en teoría porque los problemas han vuelto, y como podemos ver en la imagen adjunta son muy graves, tanto que pueden hacer que un SSD capaz de alcanzar los 3.500 MB/s en velocidad de escritura secuencial caiga a 377 MB/s, poco más de lo que tendríamos con un HDD de alto rendimiento.

Todavía no está claro qué es lo que está produciendo esta caída en el rendimiento de algunas unidades SSD que afecta a ciertos usuarios, pero sabemos que todos tienen en común una cosa, que han actualizado a «Momentos 2». Esto es un indicio claro de que la clave de todo el asunto podría estar en algún tipo de error o fallo provocado por dicha actualización, aunque no es seguro.

Por otro lado, algunos usuarios han comentado que están teniendo problemas de rendimiento con sus unidades SSD que no solo afectan a la velocidad de escritura secuencial, sino que también han tenido un impacto negativo en los tiempos de carga de los juegos, los tiempos de lanzamiento de las aplicaciones, el tiempo de inicio de Windows e incluso en la tasa de fotogramas en juegos.

Todavía no tenemos una solución definitiva, pero parece que volver a la actualización de marzo KB5023778 ha conseguido ayudar a algunos de los afectados. No obstante, es algo temporal y no ha sido efectiva en todos los casos. Qué puedo decir, ya hablé del tema de las actualizaciones problemáticas el pasado mes de mayo y os dije precisamente que esa era una de las razones por las que era mejor pasar de Windows 11 y seguir en Windows 10.