Sony se ha planteado una remasterización de The Last of Us Part II para PS5 y posiblemente PC

Naughty Dog, la prestigiosa desarrolladora propiedad de Sony, puede estar planeando la remasterización de The Last of Us Part II (o The Last of Us Parte II). Esta información ha podido saberse después de que Gustavo Santaolalla, compositor de música argentino que ha trabajado en las dos entregas de la saga, dejara caer la idea en una entrevista que ha concedido recientemente.

Al parecer a Gustavo Santaolalla se le escapó una frase durante la entrevista en la que dijo lo siguiente en castellano: “En nuevas ediciones vas a poder hacerme tocar ciertos temas”. El compositor continúa diciendo “no te puedo decir nada más” con cierto tono de nerviosismo, lo que da a entender que posiblemente se le fuera la lengua. Esas “nuevas ediciones” han disparado los rumores de que hay una remasterización en camino.

Completando la historia, el propio Gustavo Santaolalla fue digitalizado para hacer un cameo en el The Last of Us Part II original que fue comercializado para PlayStation 4 en el año 2020, de ahí que el compositor hable de que se le podrá pedir que toque ciertos temas que nos suponemos serán del propio juego o nuevas composiciones que probablemente estaría preparando para la remasterización.

Y esa es toda la información que hay sobre una presunta “nueva edición” de The Last of Us Part II. Si bien no hay de momento ninguna confirmación oficial, las palabras de Santaolalla dejan muy poco a la imaginación. Todo parece indicar que Sony se ha planteado lanzar una remasterización del juego que como mínimo saldría para PlayStation 5.



Un detalle a tener en cuenta es que el título original fue comercializado en el año 2020, así que ha pasado tiempo de sobra para que Sony se plantee un posible port a PC. Sin embargo, es muy probable que la compilación para compatibles aparezca después de la presunta versión para PlayStation 5, más si la compañía quiere evitar que el PC compita directamente con su consola, ya que un lanzamiento simultáneo podría perjudicar las ventas del juego para PlayStation 5 y de la propia consola.

The Last of Us Part II es uno de los juegos de PlayStation 4 que mejores números de ventas han registrado y también fue ampliamente elogiado por crítica y público. Por otro lado, y en caso de llegar a PC, Sony tendrá que cuidarse de no repetir el desastre que pasó con The Last of Us Parte I, que durante los primeros meses arrastró muchos fallos que en no pocas ocasiones rompían el juego.

Cierto es que ahora el port para Windows de la primera parte funciona mucho mejor y eso se está notando en las valoraciones recientes de los usuarios en Steam, pero el daño a la reputación de la saga y de la propia Sony ya está hecho, así que más le vale a la compañía lanzar algo decente la próxima vez si no quiere perder la confianza de los usuarios de compatibles.