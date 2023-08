La última versión de Windows 11 para pruebas públicas, la compilación 25931 del canal ‘Canary’, incluye un cambio por el que suspiran millones de usuarios, al facilitar la desinstalación de aplicaciones en Windows 11. No se pueden eliminar todas las posibles, pero es un cambio positivo que debe ser el camino a seguir en el futuro.

Qué te vamos a contar que no sufras ya en tus carnes. Windows 11 es un monstruo que se entrega infladísimo de software y servicios que seguramente no uses jamás. Y no solo hablamos del fatídico Bloatware, si no de la cantidad de aplicaciones de las que denominamos stock que Microsoft considera que deben formar parte del sistema operativo. Todo este software y los servicios con los que se conectan ocupan recursos, por lo que no extraña que Windows 11 ofrezca menor rendimiento que Windows 10, como que éste sea más lento que Windows 7.

Además de software de terceros y publicidad, Microsoft cada vez incluye más software propio en Windows, por motivos comerciales y no de interés de los usuarios. Algunas aplicaciones son útiles, pero la mayoría son prescindibles porque seguramente quieras instalar alternativas de otros proveedores. Muchas de esas aplicaciones forman parte del sistema y no se pueden desinstalar sin romperlo. Otras se pueden desinstalar con aplicaciones de terceros y las menos se pueden quitar por métodos sencillos desde el mismo sistema, como debería ser con todas.

Hace poco, Microsoft dio un pequeño paso, pero positivo, facilitando la desinstalación de aplicaciones en Windows 11 como ‘Camara’ y ‘Cortana’ que incomprensiblemente todavía sigue formando parte de la instalación por defecto. Con la última versión de prueba, ha añadido otras como ‘Fotos’, ‘Personas’ y el ‘Cliente de escritorio remoto’. La aplicación de Fotos se puede desinstalar directamente desde el menú de inicio, mientras que las otras dos se eliminan desde la herramienta de Configuración general.

Insistimos: facilitar la eliminación de software es el camino a seguir mientras que Microsoft no decida ofrecer un Windows verdaderamente limpio, sin bloatware, sin publicidad y sin esas aplicaciones stock que no usamos para nada. Una buena muestra de respeto al cliente sería ofrecerlas como una descarga opcional…