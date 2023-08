Sony baja el precio de PS5 en 100 euros, pero solo hasta el 7 de septiembre

Baja el precio de PS5 en 100 euros, y de forma oficial. SIE España (Sony Interactive Entertainment España) lo ha confirmado, aunque también ha dejado claro que se trata de una bajada temporal y que dicho descuento se limita a la versión con unidad óptica. La rebaja entrará en vigor el 25 de agosto, y estará activa hasta el 7 de septiembre.

Con esa rebaja el precio de PS5 en su versión con unidad óptica pasa de los 549,99 euros a los 449,99 euros, una cifra que puede ser interesante para aquellos que llevaban tiempo pensando en comprar esta consola, pero que no habían querido hacerlo porque su precio de venta se había incrementado y al final acababa saliendo más cara que en el momento de su lanzamiento.

Si no recuerdo mal, creo que esos 449,99 euros es el mismo precio al que estuvo disponible PS5 en su versión con unidad óptica en la temporada de ofertas de julio. No creo que veamos un descuento mayor a corto plazo, salvo que Sony se vea obligada a liquidar a marchas forzadas stock del modelo actual, o que decida introducir un nuevo modelo de dicha consola. En efecto, me refiero a la rumoreada PS5 Slim, una consola que, en teoría, llegará a finales de este mismo año.

Puede que te estés preguntando por qué baja el precio de PS5 precisamente ahora, y por qué lo hace en 100 euros. Hay tres grandes motivos, dos de ellos confirmados, y uno casi confirmado. Los dos motivos confirmados son la pérdida de interés de los consumidores y la caída en ventas, cosas normales ya que esta consola lleva casi tres años en el mercado, y el tercer motivo es la necesidad de Sony de limpiar stock ante la cercanía de esa PS5 Slim.

Una oferta interesante, ¿pero realmente es un buen momento para comprar una PS5? Por 449,99 euros es imposible decir que no de forma rotunda, pero teniendo en cuenta que la llegada de PS5 Slim está muy cerca, y que es muy probable que esta consola acabe costando 400 euros, creo que ahora mismo es mejor esperar. No obstante, si no quieres arriesgarte la oferta no es mala, y por ese dinero podrás jugar con un nivel de calidad y una fluidez aceptable a juegos de última generación.