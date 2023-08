Starfield permitirá crear nuevos planetas a los modders

Starfield es, ya lo comentaba esta mañana, uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos, al punto de que hay quienes incluso se la juegan con tal de sacarle partido a las enormes expectativas generadas por la primera IP creada por Bethesda desde The Elder Scrolls (recordemos que Fallout fue creado, inicialmente, por Interplay Productions). Y sí, es cierto que lo mejor es ser precavidos ante los nuevos lanzamientos, pues este año está siendo prolífico en decepciones, aunque la compañía afirma, desde hace meses, que han hecho los deberes.

Aunque la propuesta de los títulos de la saga The Elder Scrolls es bastante completa, sin duda ha crecido varios órdenes de magnitud gracias a la comunidad modder, que con el paso de los años ha ido enriqueciendo sustancialmente la experiencia con todo tipo de complementos. En esto ha jugado un papel clave, claro, que Bethesda ha adoptado una política de soporte a los modders, frente al caso de otras compañías, como Rockstar, que en más de una ocasión los ha perseguido (así lo hizo, por ejemplo, poco antes del lanzamiento de la lamentable GTA: The Trilogy, con modders que habían publicado mods para los títulos incluidos en la remasterización, que casi merece más ser calificada como demasterizción, de la saga).

Así, ante la ya cada vez más cercana llegada de Starfield, podemos esperar que la llegada de los primeros mods no tarde demasiado en producirse. Ahora bien, hay quienes todavía se preguntan si Bethesda abrirá tanto la mano con estos creadores, dado que se trata de un juego totalmente novedoso, a lo que debemos sumar que ahora la desarrolladora forma parte de Microsoft, que podría no ver con buenos ojos este tipo de complementos no oficiales.

CONFIRMED: Modders can add NEW PLANETS, QUESTS & STORIES to #Starfield pic.twitter.com/7frRd9sCeQ — Darrius Fears (@TheRealDfea) August 24, 2023

La buena noticia es que sí, que nada ha cambiado a este respecto. Así, como puedes ver en la entrevista del tweet que se muestra sobre este párrafo, Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, ha confirmado que los modders no solo tendrán acceso a herramientas para crear nuevas misiones e historias, sino también planetas completamente nuevos en Starfield. Una actitud muy inteligente, pues al final los mods pueden contribuir a que los juegos despierten aún más interés entre sus potenciales jugadores. Y claro, es especialmente bueno precisamente para los usuarios, pues este ecosistema permite no solo enriquecer la experiencia, sino también ampliarla, ya que nuevas misiones, nuevos planetas, etcétera, alargan sustancialmente la vida de un juego que, por sí mismo, ya promete ser bastante extenso.

Esto, además, es una buena noticia por partida doble. ¿Por qué?, pues porque Starfield ha sido desarrollado con Creation Engine 2, el nuevo motor gráfico de Bethesda que supone un salto cualitativo con respecto a Creation Engine, que fue el empleado con Skyrim y Fallout 4. Y salvo sorpresa, este motor será el empleado también con la futura entrega de The Elder Scrolls, por lo que podemos esperar una política y unas posibilidades similares.