Starfield: oficialmente ni DLSS 2, ni DLSS 3, ni XeSS... ¡ni FSR 3!

Ya hemos contado, en bastantes ocasiones, que Starfield es uno de los juegos más esperados de los últimos tiempos. Como ya te contamos, las primeras críticas profesionales han sido, en general, bastante positivas, y durante los primeros días del acceso previo, concedido por Bethesda a los compradores de las ediciones especiales del juego, el número de usuarios concurrentes solo en Steam se ha acercado al cuarto de millón. Todavía, claro, está por ver la reacción del gran público, pero con las más que debidas reservas, parece que será un título disfrutable desde el primer día.

A este respecto, y ya lo he comentado en más de una ocasión, me encuentro entre la gran cantidad de personas que esperan su llegada con muchas ganas. Doy por sentado de que no será algo tan grande como lo que nos ha vendido Bethesda durante los últimos tiempos, pero sí que su nivel a fecha de publicación, el próximo 6 de septiembre, sí que estará bastante por encima de lo que, desgraciadamente, hemos visto en bastantes juegos durante esta año, y en esta lista incluyo Redfall, que también es de Bethesda (aunque ha sido desarrollado por Arkane Studios, no por la propia Bethesda).

Ahora bien, hay un punto francamente criticable en Starfield, algo de lo que ya hemos hablado en varias ocasiones, pero en lo que me gustaría abundar hoy, y que resulta un tanto incomprensible, y es la falta de soporte oficial a muchas de las tecnologías de reescalado y mejora de imagen. El caso más clamoroso es la falta de soporte de DLSS 2, aunque aquí te contamos cómo añadir este soporte gracias a un mod de terceros, pero también es destacable que no se haya contado con XeSS, la tecnología de Intel para sus Arc.

Sin embargo esto no es lo más llamativo. Como ya se ha indicado en muchas ocasiones, AMD es el socio tecnológico de Bethesda para este juego, lo que podría explicar la exclusión de estas tecnologías de Intel y de NVIDIA a favor de FSR 2. Sin embargo, AMD ha comunicado que no se opone a la implementación de tecnologías de terceros, por lo que la pelota está en el tejado de Bethesda, que habría prescindido de las mismas por decisión propia en Starfield.

Ahora bien, ya que AMD y Bethesda son socios en este desarrollo, ¿por qué no se ha incluido FSR 3 en Starfield? Recordemos que esta tecnología fue anunciada por AMD a finales del año pasado, por lo que Bethesda habría contado con cerca de un año para implementarla, un procedimiento que, según señala AMD, es francamente sencillo. Recordemos que en el reciente anuncio de la llegada de FSR 3, la compañía anunció que los dos primeros juegos con esta tecnología serán Forspoken e Immortals of Aveum, pero adelantó algunos títulos más, además de mostrar una lista de desarrolladoras (junto con Unreal Engine) que se suman a FSR 3. Sin embargo, pese a ser socios en este desarrollo, ni Bethesda ni Starfield figuran en dichas listas.

A bote pronto, se me ocurren dos razones que explicarían la falta de FSR 3 en Starfield a fecha de lanzamiento:

AMD se adelantó mucho el año pasado, al anunciar FSR 3, con el fin de plantarle cara a NVIDIA y su DLSS 3. Es decir, que anunciaron una tecnología que, en realidad, aún estaba muy verde y no se ha completado hasta muy recientemente.

El soporte de FSR 3 en juegos puede ser un elemento que haga que compradores se decidan por una tarjeta gráfica de AMD, en vez de una de NVIDIA. Así, a la compañía le interesa que grandes títulos, como Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, cuenten con este soporte lo antes posible. Sin embargo, y aprovechando su exclusividad en Starfield, no se tienen que preocupar por implantar la versión más reciente de FSR.

Obviamente ambas opciones son teorías, y personalmente me decanto más por la primera que por la segunda… con una salvedad, y es que AMD incluyó en la lista de futuros títulos con FSR 3 algunos juegos que no llegarán hasta 2024. ¿Por qué no incluir también Starfield en dicha lista? No termina de entrarme en la cabeza, la verdad.

Y sí, soy plenamente consciente de que FSR 2 es compatible con las GPU de los tres fabricantes (AMD, Intel y NVIDIA), y es algo que valoro muy positivamente, pero después de haber probado ambas tecnologías en un equipo con una GPU NVIDIA, también tengo claro que DLSS, y especialmente DLSS 3, me proporciona un resultado neto bastante superior al que obtengo con FSR 2. Y puede parecer que hablo solo por mí, pero si revisamos la encuesta de hardware y software de Steam más reciente, del pasado mes de agosto, vemos que cerca de tres de cada cuatro tarjetas gráficas, un 74,93%, son de NVIDIA

Así, si realmente AMD no ha limitado a Bethesda en la implantación de otras tecnologías (ya sea directamente o bajo la amenaza de retirar toda o parte de su contribución al proyecto), no entiendo la falta de soporte a DLSS y, aunque Intel representa en dicha encuesta el 8,77%, algo más de la mitad del valor que se apunta AMD con un 15,94%, tampoco justifico que se haya decidido no dar soporte. Pero, sean cuales sean los términos de la colaboración entre ambas compañías para la gestación de Starfield, lo que no me entra en la cabeza de ninguna manera es que el juego no tenga soporte para FSR 3.

¿Qué opinas tú? ¿Cuál piensas que es la razón por la que Starfield no cuenta con soporte para FSR 3?