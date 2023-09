Starfield a fondo: cómo utilizar DLSS 2, rendimiento y tarjetas gráficas recomendadas

Su lanzamiento no se producirá hasta el 6 de septiembre, pero gracias al acceso anticipado de la edición Digital Premium Edition he podido hacer algunas pruebas, y tengo información que os ayudará a descubrir qué tarjeta gráfica necesitamos para jugar a Starfield con fluidez y un buen nivel de calidad gráfica en distintas resoluciones.

También voy a compartir con vosotros información útil sobre el consumo de memoria RAM y de memoria gráfica, y sobre la dependencia del juego de la CPU. Para terminar, os dejaré seis recomendaciones de tarjetas gráficas que os permitirán jugar a Starfield sin problemas orientadas a presupuestos distintos.

Es importante que tengáis en cuenta que Starfield es un juego que fluctúa mucho a nivel de rendimiento, tanto que la tasa de fotogramas por segundo se puede doblar en interiores y se puede reducir a la mitad en exteriores. Esto es algo que siempre ha estado presente en el motor Creation Engine de Bethesda, lo recuerdo perfectamente de mis más de 120 horas de juego en Fallout 4, y está claro que se ha mantenido en el Creation Engine 2.

No obstante, a nivel gráfico y técnico Starfield es un juego que realmente logra dar un paso adelante en muchos aspectos. La amplitud de los escenarios, el nivel de detalle de los mismos, el modelado de los personajes y de los objetos y el nivel de detalle y nitidez de estos son algunos de sus puntos fuertes. Mención especial merece este último, porque llega a un nivel tal que incluso podemos apreciar los poros y otros detalles mínimos en la piel de los personajes.

Antes de entrar a hablar directamente del rendimiento, y de compartir con vosotros esas recomendaciones de tarjetas gráficas, quiero hablaros del mod para implementa DLSS 2, ya que es una solución realmente útil que ayudará a todos los usuarios de tarjetas gráficas NVIDIA a disfrutar del juego a otro nivel.

Starfield está optimizado para AMD, pero podemos utilizar DLSS 2

No he dicho nada que no supiéramos ya, de hecho el juego solo incluye la opción de utilizar la tecnología de reescalado FSR 2 de AMD, aunque como os dije hace un par de días podemos utilizar un mod gratuito que nos permitirá acceder al DLSS 2 de una manera muy sencilla y totalmente segura. He probado dicho mod y me ha funcionado sin problemas.

El proceso es muy sencillo, solo tenéis que descargar el «Upscaler Base Plugin», que encontraréis en este enlace, el «NVDIIA DLSS DLL 3.5.0», que podéis encontrar en TechPowerUp, y el «StarfieldUpscaler», que está en este enlace. Una vez los tengáis descargados debéis buscar la ubicación donde está instalada el juego (podéis hacerlo entrando en Steam > clic derecho sobre Starfield > explorar archivos).

Los últimos pasos son muy simples, tenéis que mover el contenido de «StarfieldUpscaler» tal cual al directorio donde está instalado el juego, y dentro de la carpeta «mods» que se habrá creado tenéis que mover el contenido del rar «Upscaler Base Plugin». Una vez hecho esto debéis mover el contenido de «NVDIIA DLSS DLL 3.5.0» a la carpeta «Upscaler Base Plugin». Entráis en el juego, pulsáis la tecla fin y listo, podréis empezar a disfrutarlo.

Si tenéis cualquier duda durante este proceso dejadlo en los comentarios que os ayudaré encantado a resolverlo. Antes de terminar quiero compartir con vosotros algunas cosas que os ayudarán a entender mejor cómo funciona:

El mod reemplaza al FSR 2, pero utiliza los ajustes de este en el menú de configuración del juego para funcionar.

Para entrar al menú del DLSS 2 debemos pulsar la tecla «fin» en el teclado, pero la configuración del modo de calidad tendremos que ajustarla manualmente a través de los ajustes.

Utilizar un 67% de la resolución equivale al modo calidad, un 58% equivale al modo equilibrado, un 50% al modo rendimiento y un 33% al modo ultra rendimiento.

El mod incluye distintos perfiles de DLSS 2 disponibles al pulsar la tecla «fin» que aparecen identificados con una letra concreta. Cada perfil está adaptado para ofrecer una serie de características concretas, es decir, no son todos iguales. Para que podáis decidir cuál os gusta más os dejo un resumen de lo que ofrece cada uno:

Perfil A: diseñado para los modos rendimiento, equilibrado y calidad. Ofrece un mejor resultado a nivel de ghosting y reduce los problemas de entrada relacionados con el uso de vectores de movimiento.

diseñado para los modos rendimiento, equilibrado y calidad. Ofrece un mejor resultado a nivel de ghosting y reduce los problemas de entrada relacionados con el uso de vectores de movimiento. Perfil B: es una variante del primero que está adaptado para el modo ultra rendimiento, que solo tiene sentido en resolución 4K o superior, y en casos muy concretos.

es una variante del primero que está adaptado para el modo ultra rendimiento, que solo tiene sentido en resolución 4K o superior, y en casos muy concretos. Perfil C: una versión para los modos rendimiento, equilibrado y calidad que favorece la información por fotograma, lo que permite conseguir mejores resultados en las escenas donde la acción se desarrolle con más rapidez e intensidad.

una versión para los modos rendimiento, equilibrado y calidad que favorece la información por fotograma, lo que permite conseguir mejores resultados en las escenas donde la acción se desarrolle con más rapidez e intensidad. Perfil D: es la opción por defecto para los modos rendimiento, equilibrado y calidad. Favorece la estabilidad de la imagen.

es la opción por defecto para los modos rendimiento, equilibrado y calidad. Favorece la estabilidad de la imagen. Perfil E: está en desarrollo y no tiene ningún efecto.

está en desarrollo y no tiene ningún efecto. Perfil F: la opción por defecto para modos ultra rendimiento y DLAA que priorizan la estabilidad de la imagen.

En líneas generales, os recomiendo utilizar el perfil D. Este ha sido el que mejores resultados me ha dado en Starfield, aunque podéis experimentar sin miedo y probar otros modos para descubrir cuál es el que mejor se ajusta a vuestras preferencias.

Y hablando de preferencias, a la hora de configurar los ajustes gráficos os recomiendo reducir al mínimo o desactivar el efecto de granulado, ya que hace que todo tenga un aspecto demasiado borroso, y si utilizáis cualquier reescalado podéis compensar el suavizado de la imagen ajustando el nivel de nitidez en la sección de opciones de pantalla.

Rendimiento de Starfield: es muy exigente, y necesita optimización

Sabíamos que Starfield iba a ser un juego muy exigente, pero la verdad es que no pensaba que iba a llegar a este extremo. He probado el juego con tarjetas gráficas muy potentes, como la GeForce RTX 3090 Ti y la GeForce RTX 4090, y también con otras más modestas como la Radeon RX 7600, GeForce RTX 4060 y GeForce RTX 4060 Ti.

El problema a la hora de medir el rendimiento de Starfield no es tanto lo exigente que resulta, sino el hecho de que la tasa de fotogramas por segundo puede cambiar muchísimo en función de la zona en la que nos encontremos. Por esto, para reflejar de forma realista el rendimiento no podemos limitarnos a medirlo en la cueva del principio del juego ni en secciones situadas en el espacio, debemos buscar un escenario exigente para tener una visión más clara y auténtica de lo que podremos esperar.

Con todo, el juego presenta un comportamiento bastante predecible que podemos dividir en tres grandes claves: rendimiento muy bueno en interiores y espacios reducidos, caída importante de rendimiento en espacios muy amplios, incluso aunque no contengan demasiados elementos (construcciones, NPCs y otros objetos), caída muy grande de rendimiento en espacios abiertos cargados de construcciones, vegetación, NPCs y otros objetos (Nueva Atlantis es el mejor ejemplo).

Para ofreceros una visión más realista del rendimiento que podéis esperar con cada tarjeta gráfica también es importante elegir una zona estable, es decir, donde haya una cierta constancia en los elementos que aparecen en ella, incluido el combate, y que sea muy exigente. Por ello, he decidido hacer las mediciones en la primera sección del inicio de juego, que es precisamente donde nos encontramos con el primer gran combate en un espacio abierto, y que resulta bastante exigente.

En 1080p la GeForce RTX 4090 sufre un cuello de botella evidente, tanto que al subir de 1080p a 1440p la pérdida de rendimiento es muy pequeña, y lo mismo sucede con la GeForce RTX 3090 Ti. Este es un claro indicio de lo que os he dicho, que Starfield necesita una buena dosis de optimización. Como cabía esperar, el rendimiento de la Radeon RX 7600 es mejor que el de la GeForce RTX 4060, y la Radeon RX 6700 XT ofrece un buen nivel de rendimiento en líneas generales.

La caída de rendimiento al subir la resolución a 1440p no es demasiado grande en ninguna de las tarjetas gráficas utilizadas, y esto de nuevo dice mucho a nivel de Starfield a nivel de optimización. Las GeForce RTX 3090 Ti y GeForce RTX 4090 apenas pierden unos pocos FPS, y tanto la GeForce RTX 4060 Ti como la Radeon RX 6700 XT mantienen medias por encima de los 40 FPS, lo que significa que podemos disfrutar del juego de forma aceptable con esa configuración y esas tarjetas gráficas.

Cuando configuramos Starfield en 4K sí que se nota una caída de rendimiento notable en todas las tarjetas gráficas utilizadas, incluyendo la potente GeForce RTX 4090, que logra una media de 70 FPS, mientras que la GeForce RTX 3090 Ti registra una media de 44 FPS, lo que quiere decir, como ya os he comentado anteriormente, que podemos disfrutar del juego de forma aceptable.

En este nivel es muy recomendable tirar de reescalado, ya que nos permitirá conseguir una mejora de rendimiento notable ya hará que la experiencia pase a ser fluida con las Radeon RX 6700 XT y GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB. También marca una diferencia importante en la GeForce RTX 3090 Ti que nos llevará directamente a superar los 60 FPS de media.

Consumo de memoria gráfica

¿Quién dijo que las tarjetas gráficas de 8 GB de memoria estaban muertas? Starfield tiene un consumo bastante comedido, como podemos ver en la gráfica adjunta, aunque os puedo confirmar que el consumo de memoria gráfica tiende a ser un poco más elevado con las Radeon RX de AMD. Por ejemplo, la Radeon RX 6700 XT registró un consumo de 6 GB en 1080p, pero en 1440p y 2160p subió a 6,8 GB y 7,43 GB. Con todo, no es un problema, porque dicha tarjeta gráfica tiene 12 GB de memoria gráfica.

Consumo de memoria RAM

Starfield es un juego que ha sido desarrollado en exclusiva para Xbox Series S, Xbox Series X y PC, es decir, no ha partido de las limitaciones de la generación anterior de consolas, y esto se deja notar claramente en el consumo de memoria RAM, que se mueve dentro de lo que cabe esperar de un título de la generación actual.

Con 16 GB de memoria RAM podremos jugarlo sin problemas, ya que el consumo se mantuvo como máximo en la franja de los 13 GB de memoria RAM. Estos valores de consumo han sido medidos utilizando una GeForce RTX 4090, con otras tarjetas gráficas pueden cambiar ligeramente, las fluctuaciones no deberían ser muy grandes.

Procesador: IPC por encima de los núcleos

Aunque los requisitos mínimos listan un procesador de seis núcleos y doce hilos, os puedo confirmar que Starfield funciona en procesadores con cuatro núcleos y ocho hilos, y que tiene una mayor dependencia del IPC y del rendimiento por hilo que del total de núcleos e hilos. No obstante, hay que tener siempre en cuenta que se trata de un juego con una optimización mejorable, y que al final esto también influye en los resultados que nos encontramos a nivel de CPU.

Por ejemplo, un Ryzen 7 5800X de 8 núcleos y 16 hilos solo rinde un poco mejor que el Ryzen 5 5600X de 6 núcleos y 12 hilos, pero un Ryzen 7 7700X, que también tiene 8 núcleos y 16 hilos, rinde entre un 20% y un 30% mejor que el primero en un escenario CPU dependiente.

Con todo esto en mente sé que te preguntarás dónde está entonces el nivel óptimo a nivel de CPU para mover Starfield, y la respuesta es muy sencilla, por relación precio-prestaciones el nivel ideal sería un Ryzen 5 7600 o un Intel Core i5-13400F. Obviamente con CPUs más potentes el rendimiento mejorará en escenarios que dependan de dicho procesador, pero la inversión que tendremos que hacer se multiplicará y ya no compensa.

Tarjetas gráficas recomendadas por precio-prestaciones para jugar a Starfield

Resolución 1080p

Si vas a jugar en esta resolución la mejor opción que puedes encontrar ahora mismo en el mercado es, sin duda, la Radeon RX 6700 XT, que encima viene con Starfield gratis. Rinde mejor que la GeForce RTX 4060 Ti de 8 GB en este juego, y encima es más barata. Con ella podrás jugar en 1080p con calidad máxima y una fluidez buena. Es viable también en 1440p, sobre todo si activamos el reescalado.

Especificaciones y precio

Arquitectura RDNA 2. Núcleo gráfico Navi 22 XT en 7 nm.

2.560 shaders a 2.424 MHz-2.581 MHz, modo normal y turbo.

160 unidades de texturizado.

64 unidades de rasterizado.

40 unidades de trazado de rayos.

Bus de 192 bits (ancho de banda de 384 GB/s).

12 GB de GDDR6 a 16 GHz.

13,21 TFLOPs de potencia en FP32.

96 MB de caché infinita.

Utiliza dos conectores de alimentación, uno de 8 pines y otro de 6 pines.

Precio: 339,90 euros.

TBP: 230 vatios, requiere una fuente de alimentación de 600 vatios.

Resolución 1440p

La Radeon RX 6700 XT seguiría siendo una opción muy recomendable, aunque en este caso la Radeon RX 6800 XT sería la opción ideal, ya que puede moverlo con calidad máxima en resolución 1440p manteniendo medias bastante estables de más de 65 FPS, y sin tirar de reescalado. Viene también con Starfield gratis, y sería viable en 4K si tiramos de reescalado.

Especificaciones y precio

Arquitectura RDNA 2. Núcleo gráfico Navi 21 XT en 7 nm.

4.608 shaders a 1.825 MHz-2.250 MHz, modo normal y turbo.

288 unidades de texturizado.

72 unidades para trazado de rayos.

128 unidades de rasterizado.

Bus de 256 bits (ancho de banda de 512 GB/s).

16 GB de memoria GDDR6 a 16 GHz.

128 MB de caché infinita.

20,74 TFLOPs de potencia en FP32.

Precio: desde 499,99 euros.

TBP de 300 vatios. Requiere una fuente de 750 vatios y dos conectores de 8 pines.

Resolución 2160p

En este caso la exigencia sube considerablemente, pero la Radeon RX 6800 XT seguiría siendo capaz de ofrecer un rendimiento bastante bueno, y con reescalado la fluidez mejoraría notablemente. No obstante, si no queremos tirar de reescalado y movernos en un nivel de fluidez total necesitaremos al menos una Radeon RX 7900 XT, que es capaz de conseguir medias de más de 50 FPS bastante estables sin reescalado. Viene también con Starfield gratis.

Especificaciones y precio