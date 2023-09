Corsair MP600 GS de 2 TB, análisis: rendimiento y fiabilidad a buen precio

La serie Corsair MP600 GS llegó al mercado con un objetivo claro, posicionar como una alternativa asequible pero capaz de ofrecer un alto nivel de rendimiento, una buena fiabilidad y una larga vida útil. Para cumplir todos estos objetivos Corsair ha utilizado memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D, y ha montado una controladora Phison PS5021-E21.

Toda la familia comparte esas especificaciones, y está disponible en tres configuraciones de capacidad diferentes, 500 GB, 1 TB y 2 TB. El uso de memoria TLC representa una ventaja importante frente a las unidades que recurren a la memoria QLC, tanto en lo que respecta al rendimiento como a la resistencia a ciclos de escritura. Esto, unido a la importante bajada de precio que ha recibido la serie Corsair MP600 GS, la convierte en una de las opciones más interesantes que podemos encontrar ahora mismo en el mercado.

No tuvimos la ocasión de probarla en su momento, pero gracias a Corsair España hemos recibido para análisis una unidad del Corsair MP600 GS de 2 TB, un modelo que a mi juicio es el que mejor valor ofrece, sobre todo ahora que podemos comprarlo por solo 112,99 euros. Durante los últimos días he sometido a dicha unidad a nuestra clásica ronda de pruebas, y por fin ha llegado el momento de compartir con vosotros los resultados que he obtenido.

Corsair MP600 GS de 2 TB: análisis técnico

El Corsair MP600 GS de 2 TB es una unidad SSD PCIe Gen4 x4 NVMe con formato M.2 (2280) que, como he dicho al principio, se perfila como una solución económica pero de alto rendimiento y ofrece, además, capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir las necesidades de la mayoría de los usuarios.

Corsair ha utilizado chips de memoria NAND Flash TLC de 176 capas de Micron apilada en 3D, lo que ha permitido que todos los componentes del SSD se encuentran situados en la cara superior, lo que significa que la cara inferior es un PCB vacío. La controladora es, com os dije al principio, una Phison PS5021-E21 de cuatro canales, y la unidad viene con una delgada lámina que actúa como sistema de refrigeración pasiva.

En total el Corsair MP600 GS de 2 TB tiene cuatro chips de memoria NAND Flash, cada uno es de 512 GB, y justo en la parte central nos encontramos con la controladora. Dicha controladora soporta el protocolo NVMe 1.4, está fabricada en el nodo de 12 nm y está optimizada para funcionar con unidades SSD carentes de memoria DRAM como caché, que es el caso de esta unidad.

Sacrificar la DRAM como caché se ha convertido en la tónica habitual de este tipo de unidades de almacenamiento, y es algo que se compensa recurriendo a una caché NAND Flash de tipo SLC (un bit por celda), es decir, una parte de la memoria del Corsair MP600 GS trabaja como si fuera memoria SLC, lo que permite conseguir un pico enorme de rendimiento mientras dicha caché no se llene. En el Corsair MP600 GS de 2 TB tenemos una caché total de 124 GB, más que suficiente para cualquier usuario medio.

Esa memoria caché permite maximizar el rendimiento de la unidad en ciclos de escritura que no la saturen por completo. Cuando esto ocurre, la velocidad se reduce de forma notable, pero esto no supone un problema para el perfil mayoritario de usuario medio, ya que este no suele realizar operaciones de escritura con un tamaño de más de 124 GB de una sola tacada.

El Corsair MP600 GS de 2 TB tiene un ciclo de vida de 1.200 TB de escritura, una cifra muy buena, y viene con una garantía de 5 años. Estos valores lo convierten en una solución de almacenamiento fiable y muy interesante para montar o ampliar un PC gaming por poco dinero sin hacer sacrificios, ya que no tendremos que preocuparnos por la durabilidad si eliminamos e instalamos juegos pesados con cierta frecuencia.

Corsair MP600 GS: instalación y configuración

El proceso de instalación del Corsair MP600 GS no tiene ningún misterio. Solo tenemos que insertarlo en una ranura M.2 de nuestra placa base y listo. No incluye un bloque de disipación pasiva, así que la refrigeración corre a cargo de esa lámina térmica que va colocada en la parte superior, y que recoge el calor de todos los componentes para distribuirlo de manera uniforme por su superficie, evitando que se acumule.

Con el flujo de aire del interior del PC esa lámina se enfría y se mantienen bajo control las temperaturas de trabajo, pero lo ideal es contar con una placa base que disponga de un bloque de disipación pasiva para que la refrigeración sea verdaderamente óptima. En este análisis he utilizado la solución incluida con la placa base GIGABYTE Z790 AERO G que, como podéis ver en la imagen, tiene un diseño y una calidad de primera, y va sobrada para mover esta unidad.

He instalado el Corsair MP600 GS en la primera ranura de la placa, aunque habría sido indiferente instalarla en otra porque ese trata de una unidad PCIe Gen4 x4 y todas las demás ranuras soportan dicha configuración. En cualquier caso, tenedlo en cuenta porque puede que no sea así en vuestra placa base, y que en caso de duda lo mejor es optar siempre por esa primera ranura. Si lo instaláis en una ranura PCIe Gen3 estaréis perdiendo rendimiento.

Una vez insertada la unidad solo tuve que volver a colocar el bloque de refrigeración pasiva apretando los dos tornillos laterales. Al apretar el bloque hace contacto con el SSD a través de la almohadilla térmica, y el calor se transfiere rápidamente de la unidad de almacenamiento a este. El flujo de aire que llega de los tres ventiladores frontales del banco de pruebas hace el resto.

Terminada la instalación tenemos que dar formato a la unidad, elegir el sistema de archivos y asignarle una letra para que Windows reconozca el SSD, y para que podamos empezar a utilizarlo. El proceso es muy sencillo, pero os dejo un resumen a continuación para que no tengáis ninguna duda al respecto:

Pulsamos la tecla de Windows, escribimos «Administrador de Discos» y entramos en el primer resultado.

En la parte inferior donde se listan las unidades disponibles veremos que nos aparece el Corsair MP600 GS sin letra de unidad y sin formato. Puede que antes de esto nos aparezca la opción de inicializar el disco en una ventana emergente. Si es así, elegimos la opción GPT.

Ahora hacemos clic derecho en la parte inferior, donde aparece listado el Corsair MP600 GS y seleccionamos la opción «dar volumen simple».

Nos toca seguir los pasos del asistente autoguiado, donde tendremos que elegir el formato de archivos NTFS y la letra de unidad que queremos asignarle, sin más. En este análisis le di la letra «D».

y la letra de unidad que queremos asignarle, sin más. En este análisis le di la letra «D». El proceso no tardará más de unos instantes en completarse, y cuando haya terminado la unidad de almacenamiento nos aparecerá identificada perfectamente en Windows. Podremos verla siguiendo la ruta «Este Equipo», junto al resto de unidades de almacenamiento que tengamos instaladas.

Si no os aparece, volved al «Administrador de Discos y aseguraos de que tiene asignada una letra de unidad , ya que puede que Windows no se la asigne correctamente a la primera.

, ya que puede que Windows no se la asigne correctamente a la primera. Una vez terminado os recomiendo realizar el proceso de optimización de Windows sobre la unidad que acabamos de configurar, ya que esto puede mejorar notablemente el rendimiento.

El Corsair MP600 GS es compatible con la aplicación Corsair SSD Toolboox, que es totalmente gratuita y nos ofrece diferentes herramientas de utilidad, como por ejemplo visualizar el estado de la unidad, optimizarla y realizar un ciclo de eliminación segura, entre otras.

Especificaciones del Corsair MP600 GS

Unidad SSD PCIe Gen4 x4 (cuatro líneas) NVMe 1.4 con formato M.2 2280.

La unidad analizada tiene una capacidad de almacenamiento de 2 TB.

Controladora Phison PS5021-E21.

Utiliza memoria NAND Flash TLC (tres bits por celda) apilada en 3D de 176 capas fabricada por Micron.

Hasta 4.800 MB/s y 4.500 MB/s de velocidad en lectura y escritura secuencial.

Resiste hasta 1.200 TB de escritura, y tiene una vida útil de 1,5 millones de horas.

Retrocompatible con equipos limitados a PCIe Gen3 (sus picos máximos de velocidad serán menores por la limitación del ancho de banda de esos estándares).

Compatible con DirectStorage, que acelera el trabajo de descompresión de datos del SSD dedicando dicha tarea a la GPU.

Caché de memoria SLC de 124 GB para mejorar el rendimiento.

Cifrado AES de 256 bits.

Consumo medio en carga: 5,3 vatios.

Temperatura normal de trabajo: entre 0 y 65+ grados C.

Límite para estrangulamiento térmico: 81 grados C.

Temperaturas límite de almacenamiento: entre -40 y 85 grados C.

5 años de garantía.

Precio: 112,99 euros.

Equipo de pruebas

Procesador Intel Core i9-13900K.

Placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Sistema de refrigeración líquida todo en uno Corsair iCUE H150i Elite LCD con tres ventiladores de 120 mm.

32 GB de memoria DDR5 Corsair Vengeance RGB a 6.000 MHz con latencias CL40.

Unidad SSD Corsair MP600 GS de 2 TB con el sistema de refrigeración incluido en la placa base.

Tarjeta gráfica GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Fuente de alimentación Corsair HX1500i de 1.500 vatios con certificación 80 Plus Platinum.

Windows 11 actualizado a la última versión disponible.

Pasta térmica Corsair XTM70.

Corsair MP600 GS: rendimiento y temperatura

Ya tenemos claras las especificaciones del Corsair MP600 GS, así que podemos pasar directamente a ver qué es capaz de ofrecer esta unidad de almacenamiento en nuestra clásica batería de pruebas sintéticas. También hablaremos sobre las temperaturas que he registrado durante estas pruebas utilizando el sistema de refrigeración pasiva de la placa base GIGABYTE Z790 AERO G.

Tened en cuenta que en ciertos casos los componentes del equipo pueden influir en los resultados de determinadas pruebas, y que completar o no el proceso de optimización de la unidad de Windows también puede tener un cierto impacto en el rendimiento. Para ilustrar mejor esto he realizado dos pruebas con 3DMark Storage, una con la unidad sin optimizar y otra con la unidad optimizada. Como veréis más adelante, la diferencia es notable.

Rendimiento en ATTO

Los resultados que obtenemos en ATTO con el Corsair MP600 GS son excelentes. Como podemos apreciar el escalado de rendimiento de la unidad es fantástico, y es capaz alcanzar los 6,5 GB/s en lectura y 4,5 GB/s en lectura en la prueba de 64 MB. Este resultado la coloca entre las mejores unidades de su clase y rango de precios.

Rendimiento en CrystalDisk Mark

Esta prueba es todo un clásico, y de nuevo los resultados que obtiene el Corsair MP600 GS son muy buenos, tanto que de hecho supera los valores oficiales que lista Corsair en las especificaciones del modelo de 2 TB, y que son de 4,8 GB/s en lectura secuencial y 4,5 GB/s en escritura secuencial. En esta prueba alcanza los 4,96 GB/s en lectura secuencial y 4,78 GB/s en escritura secuencial.

Rendimiento en AS SSD

Vamos ahora con AS SSD, otra prueba donde el Corsair MP600 GS de 2 TB raya a un buen nivel, no solo por sus velocidades, sino también por sus latencias. A efectos comparativos, un SSD Corsair MP400 de 4 TB logra una puntuación de 5.975, registra un pico máximo de 2.887 MB/s en lectura secuencial y tiene una latencia en lectura de 0,036 ms. El Corsair MP600 GS de 2 TB logra una puntuación de 8.175, y tiene una velocidad y unas latencias mucho mejores, como podemos apreciar.

Rendimiento en Anvil

Seguimos repasando las pruebas sintéticas y nos encontramos con otro resultado excelente en Anvil, donde el Corsair MP600 GS de 2 TB alcanza los 25.945 puntos. Para que tengáis dos referencias, el SSD Corsair MP400 de 4 TB logra 14.422 puntos, y el Corsair MP700 de 2 TB, que utiliza el estándar PCIe Gen5 x4, logra 33.650 puntos.

Rendimiento en 3DMark Storage

Saltamos ahora a 3DMark Storage, una prueba que realiza diferentes mediciones para realizar una estimación más realista del rendimiento de un SSD, tanto por ancho de banda como por latencia (tiempo de acceso). La primera imagen muestra el resultado de la unidad antes de haber realizado el proceso de optimización de Windows, y es, en líneas generales la mitad de lo que podemos conseguir con un SSD PCIe Gen5 como el Corsair MP700.

En la segunda imagen vemos el resultado tras haber completado el proceso de optimización de la unidad en Windows. Hay una mejora de casi 500 puntos, y para conseguirla solo hemos tardado unos pocos segundos, así que está claro que vale la pena perder ese pequeño margen de tiempo para empezar a sacarle el máximo partido a nuestro nuevo SSD.

Ese segundo resultado de 3.231 puntos es muy bueno, tanto que ha superado ligeramente mis expectativas, y permite al Corsair MP600 GS de 2 TB colocarse por encima de otras soluciones con las que compite directamente.

En cuanto a las temperaturas de trabajo, los valores que registra el Corsair MP600 GS en reposo son perfectas, ya que hablamos de 36 grados C. Con la unidad trabajando a plena carga registré un pico máximo de 61 grados, una temperatura totalmente segura que se mantiene dentro de los niveles óptimos para evitar la más mínima pérdida de rendimiento. Tened en cuenta que ese pico máximo representa el peor escenario posible, y que no es una media.

Experiencia de uso en Windows 11 y juegos

Ya hemos visto que el Corsair MP600 GS de 2 TB ha conseguido unos resultados excelentes en las pruebas sintéticas a las que ha sido sometido, y las temperaturas de trabajo también se han mantenido en valores óptimos, ¿pero cómo ha sido la experiencia con un uso más realista del banco de pruebas? Pues muy buena, como habréis podido imaginar, y es que estos casos las pruebas sintéticas sí que suelen representar de forma bastante fiel lo que podemos esperar de un SSD.

Instalar Windows 11 sobre el Corsair MP600 GS hará que el sistema operativo funcione con una fluidez total, y que ofrezca una experiencia de uso simplemente perfecta, tanto por los tiempos de encendido y de apagado como por las tareas básicas y las interacciones más frecuentes con dicho sistema operativo, como la apertura de archivos, de imágenes y de aplicaciones, las operaciones de copia y transferencia de archivos y la instalación de juegos.

El rendimiento en juegos también raya a un nivel sobresaliente. Los tiempos de carga se reducen a unos pocos segundos, y en títulos de tipo mundo abierto como Cyberpunk 2077 y Starfield, que es donde más importa contar con una buena unidad SSD, no he experimentado ningún tipo de problema. Fluidez total, transiciones perfectas entre zonas y tiempos de carga de entre tres y cinco segundos en Starfield al cambiar entre secciones dentro de un mismo mapa.

Tened en cuenta además que el Corsair MP600 GS es compatible con DirectStorage y con NVIDIA RTX I/O, lo que significa que podemos aprovechar ambas tecnologías en juegos compatibles. Estas utilizan la GPU para las tareas de descomprensión de assets en juegos, lo que libera totalmente a la CPU de dicha carga y acelera enormemente el proceso, haciendo que al final los tiempos de carga se reduzcan muchísimo.

Notas finales

El Corsair MP600 GS de 2 TB es una unidad de almacenamiento muy equilibrada y con un valor precio, rendimiento y capacidad sobresaliente, lo que la convierte en una de las mejores opciones que podemos encontrar ahora mismo dentro de su rango de precio. Sí, podemos comprar modelos un poco más baratos, pero estos normalmente tienen un rendimiento inferior y una vida útil menor, así que directamente no valen la pena porque la diferencia de precio suele ser mínima.

Ya sabemos que se trata de una unidad de almacenamiento que carece de DRAM como caché, algo comprensible teniendo en cuenta su precio de venta, pero a pesar de ello el rendimiento raya a un nivel excelente, como hemos podido ver en todas las pruebas a las que he sometido al Corsair MP600 GS de 2 TB. Tanto es así, que de hecho en algunos casos ha superado mis expectativas y ha rendido incluso por encima de las especificaciones oficiales de Corsair.

Con sus 2 TB de capacidad no tendremos que preocuparnos por el espacio libre ni a corto ni a medio plazo, y las temperaturas de trabajo tampoco serán un problema ya que estas se mantuvieron en todo momento en niveles óptimos. En cuanto a su vida útil esta unidad también posiciona muy bien dentro de su gama con esos 1.200 TB de resistencia a ciclos de escritura y sus cinco años de garantía.

Ya sabéis que nadie regala nada, y que un ahorro de 20 o 30 euros puede marcar sacrificios importantes en una unidad SSD, como reducir la resistencia a ciclos de escritura y la velocidad a la mitad, así que tened mucho cuidado con este tema, y sed conscientes de que al final lo importante al comprar un SSD es que este tenga una buena relación entre esos tres puntos que os he indicado anteriormente. El Corsair MP600 GS de 2 TB destaca con nota en todos, y por eso merece la consideración de producto recomendado.