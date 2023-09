Análisis Newskill Kitsune V2: sentarse bien, sentirse bien

Newskill presentó recientemente la Newskill Kitsune V2, la esperada evolución de la reconocida Kitsune, una silla gaming que en su primera generación ha rondado las 100.000 unidades vendidas, todo un hito y una muestra de que hablamos de un gran producto. No obstante, ya lleva bastante tiempo en el mercado, así que le tocaba renovación. Y en este caso, como veremos a continuación, Newskill no ha sido conservadora a la hora de afrontar el cambio.

Veremos los pros y contras de esto más adelante, pero un cambio especialmente destacable lo encontramos en el material empleado para tapizarla, y es que para la Kitsune V2 han optado por revestimiento de tela, dejando atrás la piel sintética que vestía el modelo anterior. Este es un cambio arriesgado, pues cambia por completo la textura y, por lo tanto, la sensación de la silla al emplearla. ¿Este cambio habrá sido un acierto o un error? Evidentemente esto tiene un componente subjetivo, pero ya te adelanto que, tras mi experiencia con ella, la experiencia de uso mejora sustancialmente.

Newskill también ha actualizado la estructura de la Kitsune V2 con respecto a su predecesora, lo que se traduce en una mayor resistencia, gracias al uso del acero. De este modo, la V2 ha sido diseñada para usuarios de entre 1,60 y 1,80 metros de altura y de hasta 136 kilos de peso, bastante por encima, en lo referido al peso, de lo que es habitual encontrar en sillas de su segmento de precio. No obstante, y dado que cada cuerpo es un mundo, a continuación puedes ver una imagen publicada por Newskill y que muestra, con gran detalle, todas las medidas de la Kitsune V2.

Visualmente, la Kitsune V2 es reconocible como la evolución de su predecesora, si bien el tipo de tejido empleado no es la única diferencia entre ambas generaciones. Un poco más abajo puedes encontrar una imagen en la que se muestra la versión original de la silla, y a su derecha la V2. Aunque de nuevo esto es subjetivo, veo en esta segunda generación una propuesta que mantiene el estilo “racing”, pero con un estilo un tanto más sobrio, en el que los elementos de color son inferiores en número y tamaño y que, por lo tanto, encaja mejor en distintos tipos de ambientes, más allá de un setup puramente gamer, como el que puede emplear un streamer o un creador de contenidos para YouTube.

Otra diferencia relevante la encontramos en el cojín trapezoidal, que en el modelo anterior estaba diseñado para apoyar toda la cabeza en el mismo, mientras que en la Kitsune V2 pasa a ser cervical, y que ajustaremos a la posición de nuestro cuello. Pese a que no tengo demasiada experiencia con el uso de cojines como el de la generación anterior, tengo la sensación de que un apoyo como el de la V2 ayuda a evitar que, de manera inconsciente, tengamos tendencia a apoyar la cabeza de manera más frecuente, lo que nos puede llevar a forzar la posición de la vista cuando estamos jugando con el gamepad o consumiendo contenidos de manera pasiva.

No debe entenderse esto, ojo, como una crítica al modelo original. De hecho lo probé por unos minutos hace ya algún tiempo y me pareció una silla verdaderamente cómoda, con un diseño que ponía el foco en la ergonomía y que, por lo tanto, era una opción recomendable para largas sesiones de juego, trabajo, ocio… en general cualquier actividad a la que le dediquemos horas estando sentados. Sin embargo, sí que tengo la sensación de que, de haberla empleado tanto como lo he hecho con la Kitsune V2 para esta review, me quedaría el sabor de boca de que me gusta más esta segunda generación.

Las sillas gaming ya no son sillas gaming, y me explico. En su momento, cuando nació este mercado, estas sillas estaban dirigidas a un perfil de usuario muy concreto e identificado con ese mismo nombre, los gamers. Sin embargo, con los años hemos podido ver cómo se iban popularizando, algo en lo que los creadores de contenidos han colaborado de manera más que destacada. Así, un producto que inicialmente era de nicho, se ha popularizado a niveles impensables hace unos años.

Otro factor que ha contribuido sustancialmente a ello ha sido el teletrabajo. Emplear sillas gamer en una oficina es algo que no resulta común, algo comprensible por sus diseños (aunque, personalmente, reconozco que trabajaría encantado en una oficina que empleara sillas de este tipo). Sin embargo, a medida que el trabajo desde casa se ha ido extendiendo, los entornos mixtos (trabajo y ocio) han proliferado en una relación proporcional, y sé de más de un padre que, tras probar la silla gamer de su hijo, ha optado por comprarse una similar para trabajar en casa.

Así, y como decía antes, las sillas gaming ya no son sillas gaming, pues también son sillas de trabajo, sillas de ocio… en fin, que su uso se ha generalizado, haciendo que las veamos con otros ojos, y con un alcance mucho más amplio. ¿Y por qué no iba a ser así? Al final son muy cómodas, están diseñadas para ser confortables incluso en usos de muchas horas seguidas, cuentan con bastantes elementos ajustables y proporcionan mucha ergonomía, etcétera. ¿Son la mejor opción para trabajar? Eso ya depende de las preferencias de cada uno, pero lo innegable es que son una excelente opción para trabajar.

Montaje

La Newskill Kitsune V2 se entrega como la inmensa mayoría de las sillas en la actualidad, desmontada, por lo que tendremos que dedicar unos minutos a recomponerla siguiendo, para tal fin, las instrucciones del manual que encontraremos en el interior de la caja. Antes de entrar en este punto, eso sí, un aviso importante, y es que el peso de la caja es considerable (por encima de los 20 kilos). Esto es lógico, pues hablamos de una silla con una estructura de acero y diseñada para ser robusta. Así, debemos tomar las medidas necesarias para manipular el embalaje con seguridad.

Una vez abierta la caja (y despertado el interés felino si tienes gatos, como puedes ver en la imagen que es mi caso), tendrás acceso a todas las piezas de la silla pero, antes de proceder con las mismas, asegúrate de tener el espacio suficiente como para poder ir ensamblando las dos partes principales de la silla (ruedas con la base y banqueta más respaldo) con comodidad. Créeme, como persona con bastantes horas de experiencia en montajes de este tipo, esto marca una enorme diferencia.

Lo primero que debes hacer es localizar en la caja el manual de montaje y el envase en el que se encuentran los tornillos, arandelas, embellecedores y llave de trabajo. La única herramienta adicional que puedes necesitar, aunque no es imprescindible, es una tijera para abrir los embalajes con mayor comodidad. Por su parte, la llave incluida (allen en un extremo y de estrella en el otro) es todo lo que necesitas pero, si lo prefieres, puedes utilizar un destornillador eléctrico en su lugar. En mi caso he optado por utilizar la llave incluida, y todo ha ido a la perfección.

El manual está en inglés pero, en realidad, el idioma es poco relevante en este caso, ya que la guía de montaje de la Kitsune V2 es visual, muy al estilo de las populares instrucciones de los muebles de IKEA. En la primera página encontraremos la enumeración de todos los componentes necesarios para el montaje (presta especial atención a las letras de los tornillos y las arandelas para evitar confusiones) y, a partir de ahí, una guía paso a paso de todo el proceso.

Si estás familiarizado con este tipo de guías, puedes tener la silla montada en menos de cinco minutos. En caso contrario puede que te lleve algunos minutos más, pero prestando la debida atención a las indicaciones, incluso una persona sin experiencia previa en montaje de muebles y demás puede tenerla lista en 10 minutos. Y en cuanto a las personas necesarias para el montaje, una sola persona puede resolverlo sin problema alguno. A este respecto si que tuve alguna duda en la fase en la que se fija el respaldo al resto de la estructura, pero éste queda bien fijado a las guías a las que posteriormente lo atornillaremos simplemente poniéndolo en su posición normal, por lo que esto no ha planteado problema alguno.

Así, y en resumen en lo referido al montaje de la Kitsune V2, se trata de una operación tremendamente sencilla (incluso divertida si, como ocurre en mi caso, ves el montaje de muebles como jugar a rompecabezas tridimensionales), sin complejidad técnica alguna y que da, como resultado, una silla absolutamernte estable. Pero bueno, entraremos en eso más adelante.

Diseño y materiales

Un cambio muy importante en este salto generacional ha sido, ya lo indicaba anteriormente, el salto de piel sintética a tela transpirable. Hay una corriente de opinión que prefiere el tacto que proporciona la piel sintética, pues lo consideran más suave que el de la tela. Sin embargo, desde el mismo momento en el que extraemos el respaldo y la banqueta de la caja, ya apreciamos que su tacto es de lo más suave, al punto de no tener absolutamente nada que envidiar a la piel sintética. No obstante, mi duda durante el montaje era si dicha suavidad perduraría en un uso prolongado de la silla. Examen aprobado, y con nota.

Con las debidas pausas para estirar las piernas, he llegado a permanecer más de diez horas haciendo uso continuado de la silla, y en todo momento la sensación proporcionada por el tejido empleado ha sido muy agradable. En varias ocasiones, además, realicé esta prueba con pantalón corto (por encima de la rodilla), precisamente para comprobar el efecto del tacto de este material con las corvas (la parte opuesta de la rodilla), pues en el pasado otras sillas de tela han terminado por resultarme incómodas en ese punto. No ha ocurrido así en esta ocasión, por lo que en mi opinión la elección de este tipo de tejido ha sido todo un acierto.

La principal ventaja de este tejido frente a la piel sintética es, sin duda, su mayor índice de transpirabilidad, algo especialmente acusado en los días de calor. Aunque este análisis se ha escapado (por poco) de las olas de calor de este verano, algunos días sí que han sido calurosos, y en todos ellos he podido constatar la enorme mejora que supone el uso de una silla revestida con este tejido, pues resulta mucho más fresco que el empleado en el modelo anterior.

Como ya he indicado antes, la estructura de la Kitsune V2 es de acero, lo que nos puede llevar a pensar que hablamos de una silla un poco “mazacote”, pero nada más lejos de la realidad. En esto contribuyen de manera decisiva sus ruedas, que también han sido rediseñadas con respecto a las de la Kitsune original, y que además de resultar muy silenciosas gracias a su cubierta de goma, deslizan de maravilla por suelos de todo tipo de materiales. Incluso, por hacer la prueba, la hice rodar sobre terrazo de jardín de perfil irregular, y la silla pasó la prueba sin problemas.

Un aspecto importante de la silla es su capacidad de adaptarse a nuestras necesidades y preferencias. Así, cuenta con las siguientes características en este sentido:

Altura regulable.

Respaldo reclinable hasta 90º (180º con respecto a la banqueta).

Reposabrazos regulables en altura y en orientación horizontal.

Cojín cervical ajustable en altura.

A este respecto, también contamos con un cierto margen para determinar la distancia de los reposabrazos con respecto a la banqueta, si bien este ajuste tendremos que realizarlo durante el montaje, cuando fijamos dichas piezas a la banqueta de la silla. No obstante, si deseamos modificarlo, podremos aflojar sus tornillos (sin tener que retirarlos por completo, simplemente lo justo para poder mover los brazos) y reajustar la posición de los mismos, tras lo cual tendremos que volver a fijar su posición apretando de nuevo los tornillos.

En mi experiencia, Newskill ha puesto bastante mimo en el diseño de esta silla y en la elección de los materiales que la forman, proporcionando de este modo una silla atractiva visualmente, que combina la estética gamer con una cierta sobriedad que ayuda a que encaje en entornos mixtos, y que se traduce en una experiencia de uso muy positiva. Pero bueno, entro en detalle en lo referido a la experiencia de uso a continuación.

Experiencia de uso

Empezaré este punto haciendo una aclaración importante, y es que desde siempre he tenido cierta preferencia por las sillas de oficina-trabajo frente a las sillas de gaming, algo a lo que contribuyeron en su momento un par de mala experiencias (sin duda culpa mía, pues visto en retrospectiva fueron dos elecciones bastante desacertadas). Así, y aunque esperaba encontrarme con una silla cómoda, mis expectativas eran un tanto limitadas. Craso error, esta review me ha hecho hacer tabula rasa, eliminando por completo mi errónea percepción de este tipo de sillas.

Como indicaba antes, he pasado muchas horas sentado en esta Newskill Kitsune V2. La inmensa mayoría de los textos que puedes leer que he publicado recientemente los he escrito utilizándola, y lo mismo puedo decir de las horas que he dedicado a probar Starfiled, a jugar a otros juegos, a charlar con amigos a través de múltiples canales, a consumir contenidos… en fin, que durante estas semanas ha sustituido al mobiliario que empleo habitualmente para sentarme.

En este punto también debo hacer mención de algo importante, y es que soy una persona con sobrepeso, algo que normalmente supone una prueba de fuego para las sillas (de hecho, parte de mis malas experiencias anteriores tienen que ver precisamente con este punto). En este caso, con la Kitsune V2 esto no ha supuesto problema alguno, muy al contrario, me he sentido más cómodo que en la silla que utilizo habitualmente, y eso que se trata de un modelo diseñado para personas con sobrepeso. Obviamente, en este punto es importante tener en cuenta el peso máximo recomendado por el fabricante, que es de 136 kilos, por lo que entiendo que las personas que lo excedan tendrán que buscar otras opciones, pero si te encuentras por debajo del mismo, la experiencia será de lo más cómoda y, por lo tanto, positiva.

En cuanto al diseño visual, Kitsune V2 se ofrece en cinco opciones de color, si bien no son los mismos que encontrábamos en la versión actual. Con la V2 podemos optar por azul (que es la que puedes ver en las imágenes de esta review), gris, rojo y morado, en estos cuatro casos combinados con el negro y, como propuesta rompedora, rosa con blanco como color base. Sin duda los modelos de color negro se ajustan al paradigma de silla gaming más clásico, pero la blanca con detalles en rosa es, además de muy bonita, es probablemente más flexible a la hora de encajar en diversos tipos de entorno, si bien esto se potenciaría aún más si la estructura y las cintas de fijación de los cojines también fueran blancas.

Conclusiones

Esta prueba ha sido, hasta el momento, mi mayor (y mejor) experiencia de uso de una silla gaming, y ha servido para que deje atrás algunos prejuicios y olvide un par de malas experiencias (que, como ya he indicado antes, fueron fruto de una mala elección). Con la Kitsune V2, Newskill ha hecho un excelente trabajo que, además de renovar la ya acertada propuesta de la Kitsune de primera generación, la acerca a más usuarios, que encontrarán en este nuevo diseño una silla que se adecúa mejor a entornos que no son “setups gamers”.

Si hay algo en lo que tengo más experiencia que en escribir, es en sentarme y, con el paso de los años, he empleado todo tipo de sillas, especialmente las diseñadas para oficina-trabajo. Sin embargo, esta prueba me ha hecho replantearme mi anterior postura (literal y figuradamente en este caso), pues a la comodidad de una silla de oficina, en este caso se suma el confort a la hora de realizar otras actividades en las que varían sustancialmente la posición, los movimientos, etcétera.

Así, en resumen, la Newskill Kitsune V2 se me antoja una propuesta tremendamente polivalente, una elección más que acertada para quienes buscan una silla que emplear para trabajar, jugar, consumir contenidos y demás actividades que podemos realizar frente al PC.

La Kitsune V2 de Newskill está disponible en la tienda oficial de la marca con un precio de venta al público de 179,95 euros para todos sus colores. En este vídeo puedes ver sus aspectos más destacables.